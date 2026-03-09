નવજાતના મૃતદેહને પિતા કાર્ડબોર્ડ બોક્સમાં ભરીને ઘરે લઈ જવા થયા મજબૂર, હોસ્પિટલની સંવેદનહિનતા છતી થઈ
ઝારખંડની ચક્રધરપુર હોસ્પિટલ દ્વારા એમ્બ્યૂલન્સ કે અન્ય કોઈ સાધનની વ્યવસ્થા ન કરી આપતા એક પિતા પોતાના નવજાત બાળકના મૃતદેહને બોક્સમાં લઈ જવા મજબૂર થયા
Published : March 9, 2026 at 10:41 AM IST
ચાઈબાસા: ઝારખંડના ચક્રધરપુર હોસ્પિટલમાં નવજાત બાળકના મૃત્યુ પછી એક દર્દનાક ઘટના બની છે. પશ્ચિમ સિંહભૂમ જિલ્લાના ચક્રધરપુર સબ-ડિવિઝનલ હોસ્પિટલમાં એક ગરીબ પિતાને તેના નવજાત બાળકના મૃતદેહને કાર્ડબોર્ડના બોક્સમાં મૂકીને ઘરે લઈ જવા મજબૂર થયા હતા. આ ઘટનાએ સરકારી આરોગ્ય વ્યવસ્થા પર મોટા પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
સરાયકેલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના બાંગરસાઈ ગામના રહેવાસી રામકૃષ્ણ હેમ્બ્રમે તેમની પત્ની રીટા તિરિયાને ડિલિવરી માટે ચક્રધરપુર હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા જ્યાં શનિવારે તેમની પત્નીએ બાળકને જન્મ તો આપ્યો, પરંતુ જન્મ પછી તરત જ નવજાત બાળકનું મૃત્યુ થયું હતું. પરિવારનો આરોપ છે કે બાળકની તબિયત બગડી રહી હતી ત્યારે પણ હોસ્પિટલે પૂરતી સારવાર આપી નહોતી. મૃત્યુ પછી હોસ્પિટલ વાળાએ પરિવારને કોઈ મદદ ન કરી અને તાત્કાલિક મૃતદેહ લઈ જવા કહ્યું હતું.
મદદની અભાવમાં બોક્સમાં મૃતદેહ લઈ જવા મજબૂર
પિતા રામકૃષ્ણે એમ્બ્યુલન્સ કે કોઈ વાહન માટે અમારી ઘણી વિનંતી કરવા છતાં હોસ્પિટલે કોઈ વ્યવસ્થા ન કરી આપી. છેવટે હતાશામાં તેમણે નજીકમાં પડેલા એક ખાલી કાર્ડબોર્ડ બોક્સમાં બાળકના મૃતદેહને મૂકી દીધો અને ગામ તરફ પાછા ફર્યા હતા. આ દૃશ્ય જોઈને આસપાસના લોકોની આંખો ભીની થઈ ગઈ. ગામલોકો ગુસ્સે ભરાયા અને કહ્યું કે હોસ્પિટલ ઇચ્છતી તો માનવતાના નામે મૃતદેહને સન્માનપૂર્વક ઘરે પહોંચાડી શકતી હતી.
તપાસની માંગ
આ ઘટના બાદ ગ્રામજનો અને પરિવારે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર પાસે નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી છે. તેઓ દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી અને પરિવારને આર્થિક મદદની પણ માંગ કરી રહ્યા છે. ઝારખંડ સરકારના આરોગ્ય વિભાગે આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.
હોસ્પિટલનો જવાબ
હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. અંશુમન શર્માએ કહ્યું કે પરિવારે મૃતદેહ લઈ જવા માટે કોઈ મદદ માંગી ન હતી પરંતુ જો જાણ કરવામાં આવી હોત તો 'મમતા વાહન' દ્વારા વ્યવસ્થા કરી શકાતી. તેમણે ઉમેર્યું કે હોસ્પિટલ હંમેશા દર્દીઓને મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટના ન બને તેનું ધ્યાન રાખશે.
આ ઘટના ગરીબ લોકો માટે સરકારી હોસ્પિટલોમાં સુવિધાઓની અછત અને અસંવેદનશીલતાને ઉજાગર કરે છે.
આ પણ વાંચો: