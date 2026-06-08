પિતાએ ત્રણ દિકરીઓને ધારદાર હથિયારથી રહેસી નાખી, ઝારખંડના ગિરિડીહની હચમચાવી મુકે તેવી ઘટના
ગિરિડીહમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના બની છે. અહીં એક પિતાએ પોતાની ત્રણ માસુમ દિકરીઓને મોતને ઘાટ ઉતારી દેતા અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. GIRIDIH
Published : June 8, 2026 at 11:56 AM IST
ગિરિડીહ,ઝારખંડ: ગિરિડીહમાં એક ચકચારી અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. એક પિતાએ પોતાની ત્રણ દિકરીઓને મોતને ઘાટ ઉતારી નાખી. ત્રણેય દિકરીઓને તીક્ષ્ણ હથિયારોથી રહેંસી નાખી. આ ઘટના સોમવારે સવારે બની હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં, SDPO જીતબાહન ઉરાંવ સાથે, મુફસ્સિલ પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ શ્યામ કિશોર મહતો સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. પુત્રીઓની હત્યા કરનાર મુફસ્સિલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના તુરુકડીહાના રહેવાસી નંદુ યાદવની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. SDPO જીતબાહન ઉંરાવે ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે.
આખી રાત હોબાળો અને સવારે હત્યા
કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, નંદુ યાદવે જે દિકરીઓની હત્યા કરી છે, તેમાંથી બે દિકરીઓ ટ્વિન્સ હતી, મૃતક દિકરીઓમાં સગીર પલ્લવી અને 7 વર્ષની રિદ્ધી-સિદ્ધીનો સમાવેશ થાય છે. લોકોનું કહેવું છે કે, નંદુ ઉર્ફે નંદકિશોર યાદવનું કોઈ મહિલા સાથે પ્રેમપ્રકરણ ચાલી રહ્યું હતું, જોકે હજી સુધી આ વાતની કોઈ પુષ્ટી થઈ શકી નથી.
પરિવારજનોનું કહેવું છે કે, નંદુ શરાબના નશામાં રાતે ઘરે આવ્યો હતો અને આખી રાત હોબાળો મચ્યો અને સવારે તેણે પોતાની ત્રણેય દિકરીઓને મારી નાખી. લોકોનું એ પણ કહેવું છે કે, નંદુ ઘરના તમામ સભ્યોને મારી નાખવા માંગતો હતો. જોકે, તેની પત્ની રાધા દેવી અને પુત્ર પંટૂ યાદવ ભાગીને જીવ બચાવવામાં સફળ રહ્યાં.
પોલીસે શરૂ કરી તપાસ
બીજી તરફ, ઘટના બાદ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે, ક્યા રૂમની અંદર હત્યાકાંડને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે, તેની પણ તપાસ થઈ રહી છે. ફૉરેન્સિક ટીમ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને બ્લડ સેમ્પલ લીધા હતા. આ ઘટના સંદર્ભે તપાસ કરતા પોલીસ અધિકારી જીતબાહન ઉરાંવે કહ્યું કે, આરોપી પિતાની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. ઘટના સ્થળેથી ધારદાર હથિયાર પણ જપ્ત કરી લીધું છે, ઘટના કેવી રીતે બની અને તેનું કારણ શું હતું તેને લઈને પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.