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ઝારખંડમાં SIR પ્રક્રિયા બાદ 43.61 લાખ મતદારોના નામ ડ્રાફ્ટ યાદીમાંથી દૂર કરાયા

CEO) કે. રવિ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, જે મતદારોના નામ દૂર કરવામાં આવ્યા છે તેઓ ગેરહાજર, શિફ્ટેડ, મૃત અથવા ડુપ્લિકેટ (ASDD) શ્રેણીમાં આવે છે.

ઝારખંડમાં SIR પ્રક્રિયાની તસવીર
ઝારખંડમાં SIR પ્રક્રિયાની તસવીર (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 9:29 AM IST

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રાંચી: ઝારખંડમાં સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) કવાયત બાદ બુધવારે ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) દ્વારા પ્રકાશિત ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી 43,61,987 મતદારોના નામ દૂર કરવામાં આવ્યા છે, જેનાથી મતદારોની સંખ્યા 2,64,63,236 થી ઘટાડીને 2,21,01,249 કરવામાં આવી છે.

મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) કે. રવિ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, જે મતદારોના નામ દૂર કરવામાં આવ્યા છે તેઓ ગેરહાજર, શિફ્ટેડ, મૃત અથવા ડુપ્લિકેટ (ASDD) શ્રેણીમાં આવે છે.

આંકડા મુજબ, 4,38,596 મતદારોના નામ અનેક સ્થળોની યાદીમાં શામેલ હતા, જ્યારે 7,63,903ને 'મૃત' શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, 14,50,810 મતદારો મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા સરનામાં પર મળ્યા ન હતા, અને 1,16,484 મતદારોને વિદેશી નાગરિક અથવા અન્ય શ્રેણીઓમાં આવતા તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા હતા.

ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે, ડ્રાફ્ટ યાદી પર દાવા અને વાંધા દાખલ કરવાનો સમયગાળો 5 ઓગસ્ટથી 4 સપ્ટેમ્બર સુધી નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. જો ડ્રાફ્ટ યાદીમાંથી કોઈ નામ ખૂટે છે, તો નિયત ફોર્મ ECI ને સબમિટ કરવું જરૂરી છે.

CEO એ જણાવ્યું હતું કે, 18 વર્ષના યુવાનો મતદાર યાદીમાં પોતાનું નામ નોંધાવવા માટે ફોર્મ 6 ભરી શકે છે. કુમારે કહ્યું કે, "ઝારખંડમાં 1 ઓક્ટોબર, 2024 થી કોઈ નવા મતદારો નોંધાયા ન હોવાથી, 1 ઓક્ટોબર, 2024 થી 1 ઓક્ટોબર, 2026 ની વચ્ચે 18 વર્ષના બધા યુવાનો મતદાર તરીકે નોંધણી કરાવવા માટે પાત્ર છે."

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, નવી મતદાર નોંધણી પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં વ્યાપક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

પુનર્ગઠન બાદ, કોલેબીરા સિવાયના તમામ વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં મતદાન મથકોની સંખ્યા 29,571 થી વધીને 31,892 થઈ ગઈ છે. ચૂંટણી પંચે 68 મતદાન મથકોનું મર્જર કર્યું છે.

કુમારે જણાવ્યું હતું કે, આ પુનર્ગઠનનો હેતુ એક જ મતદાન મથક માટે મતદાર યાદીમાં એક જ પરિવારના તમામ મતદારોના નામ નોંધવા માટે હતો.

82 નવા મતદાન મથકોના ઉમેરા સાથે, હટિયા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં 496 થી વધીને 578 બૂથ થયા છે.

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