JEE MAIN 2026: લાખો વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાનું શહેર અને તારીખની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જાણો ક્યારે જાહેર થશે
JEE MAIN 2026ની પરીક્ષા 21 થી 30 જાન્યુઆરી દરમિયાન યોજાવાની છે.
Published : January 1, 2026 at 1:38 PM IST
કોટા : દેશની સૌથી મોટી એન્જિનિયરિંગ પ્રવેશ પરીક્ષા, જોઈન્ટ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ મેઈન (JEE MAIN 2026), 21 થી 30 જાન્યુઆરી દરમિયાન યોજાવાની છે, પરંતુ ઉમેદવારોને હજુ સુધી પરીક્ષાની તારીખ અને શહેર અંગે માહિતી મળી નથી. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ આ પ્રકાશન માટે જાન્યુઆરીનો પહેલો અઠવાડિયું રાખ્યું છે. તેથી, તે એક કે બે દિવસમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ ઉમેદવારોને ખબર પડશે કે તેમની પરીક્ષા કયા દિવસે અને શહેરમાં યોજાશે, જેનાથી તેઓ તે મુજબ તેમની પરીક્ષાઓનું આયોજન કરી શકશે.
શિક્ષણ નિષ્ણાત દેવ શર્માએ સમજાવ્યું કે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ JEE મુખ્ય પરીક્ષાની જાહેરાત કરતી વખતે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે પરીક્ષા 21 થી 30 જાન્યુઆરી વચ્ચે યોજાશે. બંને પરીક્ષાઓ વચ્ચેના સત્રોની સંખ્યા ઉમેદવારોની સંખ્યાના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી માટે પરીક્ષાની તારીખ અને શહેર એડવાન્સ્ડ સિટી ઇન્ફોર્મેશન સ્લિપ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. આ વખતે, ઓનલાઈન અરજી માટે 1.425 મિલિયન ફોર્મ નંબર જારી કરવામાં આવ્યા છે.
ફોર્મ નંબર અને નોંધણી વચ્ચે નોંધપાત્ર વિસંગતતા છે. નોંધણી સામાન્ય રીતે આના કરતા 80,000 થી 90,000 ઓછી હોય છે. તે મુજબ, પ્રથમ જાન્યુઆરી સત્ર માટે આશરે 1.33 મિલિયન નોંધણીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આટલી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. દરેક વ્યક્તિ એડવાન્સ્ડ સિટી ઇન્ફોર્મેશન સ્લિપની રાહ જોઈ રહી છે.
સુરક્ષા કારણોસર પ્રવેશ કાર્ડ મોડા જારી કરવામાં આવે છે
દેવ શર્મા કહે છે કે અગાઉના ઘણા કિસ્સાઓમાં, વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા કેન્દ્ર અને શિફ્ટ વિશે ખૂબ અગાઉથી જાણ કરવામાં આવી હતી. પરીક્ષા કેન્દ્ર સંચાલકને પણ ઉમેદવારો વિશે માહિતી મળી હતી. આના કારણે બંને પક્ષો વચ્ચે છેતરપિંડીના કિસ્સાઓ બન્યા છે. પરિણામે, રાષ્ટ્રીય પરીક્ષણ એજન્સીએ સુરક્ષા કારણોસર આ સમગ્ર સિસ્ટમ બદલી છે.
જેમાં વિદ્યાર્થીઓને શરૂઆતમાં ફક્ત પરીક્ષા શહેર અને તારીખ વિશે જ જાણ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમને પરીક્ષાના બે થી ત્રણ દિવસ પહેલા પરીક્ષા કેન્દ્ર વિશે જાણ કરવામાં આવે છે. આ માહિતી પ્રવેશ કાર્ડ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે. તેથી, ઉમેદવારો બે કે ત્રણ દિવસ અગાઉ પરીક્ષા કેન્દ્ર વિશે જાણ કરે છે. સવાર અને સાંજની શિફ્ટમાં યોજાતી પરીક્ષાઓ માટે, જોડાણની શક્યતા ઘટાડવા માટે પ્રવેશ કાર્ડ બેચમાં જારી કરવામાં આવે છે.
