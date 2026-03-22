JEE MAIN 2026: એપ્રિલ સેશનની એડવાન્સ સિટી ઇન્ફોર્મેશન સ્લિપ જાહેર, પરીક્ષાની તારીખો પણ જાહેર

NTAએ વેબસાઇટ પર એપ્લિકેશન નંબર અને પાસવર્ડથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે સિટી સ્લિપ, એડમિટ કાર્ડ પરીક્ષાના 2-3 દિવસ પહેલા થશે જારી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 22, 2026 at 1:27 PM IST

હૈદરાબાદ: દેશની સૌથી મોટી ઇજનેરી પ્રવેશ પરીક્ષા જોઇન્ટ એન્ટ્રન્સ એગ્ઝામિનેશન (JEE MAIN) 2026ના એપ્રિલ સેશન માટે એડવાન્સ સિટી ઇન્ફોર્મેશન સ્લિપ જારી કરવામાં આવી છે. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ આ સાથે પરીક્ષાની તારીખોની પણ જાહેરાત કરી છે.

પરીક્ષાના આયોજન અંગે મળતી માહિતી મુજબ, પેપર-1 (BE અને BTech)ની પરીક્ષા 2, 4, 5, 6 અને 8 એપ્રિલ એમ કુલ 5 દિવસ યોજાશે. પેપર-2માં B.Arch અને B.Planningની પરીક્ષા માત્ર 7 એપ્રિલે એક જ દિવસમાં લેવામાં આવશે. NTAએ આ વખતે પરીક્ષા કેટલી શિફ્ટમાં યોજાશે તેની જાણકારી આપી નથી.

ઉમેદવારો NTAની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર આપેલ લિંક પર એપ્લિકેશન નંબર, પાસવર્ડ અને સિક્યુરિટી પિન દાખલ કરીને પોતાની એડવાન્સ સિટી ઇન્ફોર્મેશન સ્લિપ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. પરીક્ષાના બે થી ત્રણ દિવસ પહેલાં એડમિટ કાર્ડ જારી કરવામાં આવશે.

એડવાન્સ સિટી ઇન્ફોર્મેશન સ્લિપમાં ઉમેદવારને પરીક્ષા શહેર, તારીખ, એપ્લિકેશન નંબર, પોતાનું નામ, માતા-પિતાનું નામ, લિંગ, જન્મ તારીખ, કેટેગરી અને પરીક્ષાનું માધ્યમ જેવી વિગતો આપવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓ આ તમામ માહિતી ચકાસી શકે છે. જો કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ જણાય તો તાત્કાલિક NTAનો સંપર્ક કરવો જરૂરી છે.

NTAએ જણાવ્યું છે કે આ પરીક્ષા ભારતના 323 શહેરો અને 15 વિદેશી શહેરોમાં યોજવામાં આવશે. ખાડી દેશમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને અશાંતિના કારણે ત્યાંના કેટલાક શહેરોમાં પરીક્ષા સ્થગિત કરવામાં આવી શકે તેવી શક્યતા હતી, પરંતુ આ અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

શૈક્ષણિક નિષ્ણાત દેવ શર્માએ જણાવ્યું કે જાન્યુઆરી સેશનમાં 14.5 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું, જેમાંથી 13.50 લાખથી વધુએ પરીક્ષા આપી હતી. એપ્રિલ સેશનમાં લગભગ 23 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી શકે છે. આમાંથી 2 લાખથી વધુ નવા ઉમેદવારો હશે, જેમણે જાન્યુઆરી સેશનની પરીક્ષા આપી નથી.

બંને સેશનને મળીને યુનિક ઉમેદવારોની સંખ્યા 16 લાખથી વધુ થઈ શકે છે, જે આ પરીક્ષા માટેનો એક નવો રેકોર્ડ બનશે. ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર નિયમિત મુલાકાત લઈને અપડેટ્સ મેળવતા રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

