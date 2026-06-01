JEE એડવાન્સ્ડ 2026ના પરિણામો જાહેર: કોટા સતત ત્રીજા વર્ષે ઓલ ઈન્ડિયા ટોપર, કટ-ઓફમાં 18 ગુણનો વધારો
બિહારના શુભમ કુમાર 360માંથી 330 ગુણ સાથે ટોપર (AIR-1) બન્યા છે.
Published : June 1, 2026 at 2:53 PM IST
કોટા/નવી દિલ્હી : ભારતીય પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થાનો (IITs)માં પ્રવેશ માટેની પ્રવેશ પરીક્ષા સંયુક્ત પ્રવેશ પરીક્ષા (JEE) એડવાન્સ્ડ 2026નાં પરિણામો રવિવારે મોડી રાત્રે જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. બિહારના શુભમ કુમાર 360માંથી 330 ગુણ સાથે ટોપર (AIR-1) બન્યા છે.
આ વર્ષે IIT રૂરકી દ્વારા આયોજિત પરીક્ષાનાં પરિણામો સોમવારે સવારે 10 વાગ્યાના નિર્ધારિત સમય કરતાં કેટલાક કલાક પહેલાં જાહેર કરવામાં આવ્યા. ઉમેદવારો સત્તાવાર JEE એડવાન્સ્ડ પોર્ટલ (jeeadv.ac.in) પર તેમનો નવ-અંકનો રોલ નંબર, જન્મ તારીખ અને નોંધાયેલા મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને સ્કોરકાર્ડ જોઈ શકે છે.
આ વર્ષે કોટાએ ત્રીજી વખત સતત ઓલ ઇન્ડિયા રેંક-1 (AIR-1) ધારક બનાવ્યો છે. શુભમ કુમાર ઉપરાંત, કોટાના અન્ય બે વિદ્યાર્થીઓએ AIR-2 અને AIR-7 મેળવ્યા છે, જે કોટાના IIT પ્રવેશ તૈયારીમાં સતત દબદબાને દર્શાવે છે.
બિહારના ગયા શહેરના શુભમ કુમારે AIR-1 મેળવ્યું છે. તેમણે JEE મેઇનમાં સંપૂર્ણ પર્સેન્ટાઇલ (100) મેળવ્યું હતું. કોટામાં જ તૈયારી કરનાર કબીર છિલ્લારે 329 ગુણ સાથે AIR-2 મેળવ્યું છે. કબીરે JEE મેઇનમાં 300માંથી 300 ગુણ મેળવ્યા હતા, પરંતુ એડવાન્સ્ડ પરીક્ષામાં એક સ્થાન ખસી ગયું. કોટાના અર્ણવ ગૌતમે 314 ગુણ સાથે AIR-7 મેળવ્યું છે. તેમણે JEE મેઇનમાં AIR-5 મેળવ્યું હતું.
શુભમ કુમારની સફળતા સાથે, કોટાએ 2000થી 12 ઇજનેરી પ્રવેશ ટોપર્સ બનાવ્યા છે. 2000 અને 2026ની વચ્ચે યોજાયેલી 28 પરીક્ષાઓમાંથી, કોટાના વિદ્યાર્થીઓએ 12 વખત ટોપ કર્યું છે. કોટા હવે સતત ત્રણ વર્ષથી AIR-1 ધારકો આપી રહ્યું છે: 2024માં વેદ લહોતી, 2025માં રજિત ગુપ્તા અને 2026માં શુભમ કુમાર.
એલન કેરિયર ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ડિરેક્ટર રાજેશ મહેશ્વરીના જણાવ્યા અનુસાર, "આ વર્ષે સંસ્થાના મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ ક્વોલિફાય કર્યું છે." તેમણે કોટાના શૈક્ષણિક ઇકોસિસ્ટમ, અનુભવી ફેકલ્ટી, અભ્યાસ સંસાધનો અને સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણને સતત ટોચના પ્રદર્શનકારો અને તમામ રેન્કમાં IIT પ્રવેશકર્તાઓ ઉત્પન્ન કરવા બદલ શ્રેય આપ્યો.
શુભમ કુમારે ધોરણ 10 બાદ ગયામાં જ અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો અને ધોરણ 11ની વચ્ચે કોટા આવ્યા. તેમની મોટી બહેન શ્રેયા IIT પટનામાંથી કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં B.Tech કરી રહ્યા છે. શુભમનું લક્ષ્ય IIT મુંબઈ હતું, જેના માટે તેમણે સવા વર્ષ કોટામાં તૈયારી કરી. તેમના પિતા શિવ કુમાર ગયામાં હાર્ડવેરનો વ્યવસાય કરે છે, જ્યારે માતા કંચન દેવી ગૃહિણી છે.
શુભમે કહ્યું, "ઇજનેરી પ્રવેશ પરીક્ષામાં સફળતા માટે ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી અને ગણિત પર મજબૂત પકડ, માનસિક સહનશક્તિ, લેખન કૌશલ્ય અને શિસ્તબદ્ધ તૈયારી જરૂરી છે. કોચિંગ ક્લાસ ઉપરાંત, મેં દરરોજ 6 થી 8 કલાક સ્વ-અભ્યાસ અને રિવિઝન માટે આપ્યા."
AIR-2 કબીર છિલ્લાર કોટામાં એકલા રહીને તૈયારી કરતા હતા. તેમના પિતા મોહિત છિલ્લાર IIT ખડગપુરના ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ ગ્રેજ્યુએટ છે અને ખાનગી ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે, જ્યારે માતા પ્રિયંકા ખાનગી શાળામાં શિક્ષક છે. કબીર IIT મુંબઈમાંથી કમ્પ્યુટર સાયન્સ કરવા અને પછી અમેરિકાના MITમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ અને સંશોધન કરવા ઇચ્છે છે.
કબીરે પોતાની સફળતાનો શ્રેય ફેકલ્ટી માર્ગદર્શન, વૈચારિક સ્પષ્ટતા અને શિસ્તબદ્ધ તૈયારી વ્યૂહરચનાને આપ્યો. તેમણે કહ્યું, "મેં મારા અભ્યાસક્રમને નાના ધ્યેયોમાં વિભાજીત કર્યો, વિગતવાર નોંધો જાળવી રાખી, નિયમિતપણે સુધારો કર્યો અને ચોકસાઈ અને સમય વ્યવસ્થાપન સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. મેં વારંવાર મોક ટેસ્ટ અને સ્વ-વિશ્લેષણના મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો."
અર્ણવ ગૌતમે કહ્યું કે, "કોટામાં તંદુરસ્ત સ્પર્ધાએ મારા પ્રદર્શનમાં મોટી ભૂમિકા ભજવી. હું સોશિયલ મીડિયાથી દૂર રહ્યો અને દરરોજ ક્રિકેટ રમીને સંતુલન જાળવ્યું, જેણે મારા મનને તાજું રાખવામાં મદદ કરી." તેમના પિતા બુદ્ધિ પ્રકાશ કોટા યુનિવર્સિટીમાં ભૂગોળના અતિથિ ફેકલ્ટી સભ્ય છે, જ્યારે માતા નિધિ સરકારી શાળામાં શિક્ષક છે.
અર્ણવે કહ્યું કે, શરૂઆતથી જ તેમનો ધ્યેય ટોચનો ક્રમ મેળવવાનો હતો કારણ કે IIT બોમ્બેમાં કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં પ્રવેશ માટે અસાધારણ પ્રદર્શન જરૂરી છે. તેમણે પોતાની સફળતાનો શ્રેય સ્પષ્ટ ખ્યાલો, શંકાઓનું સમયસર નિરાકરણ અને સતત મહેનતને આપ્યો. તેમણે ઉમેર્યું કે કોટામાં ઉચ્ચ પ્રદર્શન કરનારા વિદ્યાર્થીઓ સાથે અભ્યાસ કરવાથી તેમને સતત સુધારો કરવા માટે પ્રેરણા મળી.
ક્વોલિફાયિંગ આંકડા અને કટ-ઓફમાં વધારો
JEE એડવાન્સ્ડ 2026 માટે કુલ 1,87,389 ઉમેદવારોએ નોંધણી કરાવી હતી, જેમાંથી 1,79,694 ઉમેદવારોએ પરીક્ષા આપી હતી. તેમાંથી 56,880 ઉમેદવારો કાઉન્સેલિંગ માટે લાયક બન્યા હતા, જેના પરિણામે એકંદર સફળતા દર 31.65 ટકા રહ્યો હતો. શિક્ષણ નિષ્ણાત દેવ શર્માના મતે, છેલ્લા આઠ વર્ષમાં નોંધાયેલા સફળ ઉમેદવારોની આ સૌથી વધુ સંખ્યા છે.
પરીક્ષામાં ક્વોલિફાઇંગ માર્ક્સ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યા. જનરલ કેટેગરી માટે કોમન રેન્ક લિસ્ટ (CRL) નો કુલ કટ-ઓફ 2025 માં 74 માર્ક્સથી વધીને 2026 માં 92 માર્ક્સ થયો, જે 18 માર્ક્સનો વધારો દર્શાવે છે. વિષયવાર ક્વોલિફાઇંગ માર્ક્સ સાત થી વધીને આઠ થયા.
સામાન્ય વર્ગ માટે ક્વોલિફાયિંગ ટકાવારી 25.56 ટકા એગ્રીગેટ અને 7.3 ટકા વિષયવાર હતી. અન્ય પછાત વર્ગ (OBC) અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS) માટે 22.78 ટકા એગ્રીગેટ અને 6.51 ટકા વિષયવાર ટકા હતી. અનુસૂચિત જાતિ (SC) અને અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) માટે 12.78 ટકા એગ્રીગેટ અને 3.65 ટકા વિષયવાર ટકા હતી.
ગુણની દ્રષ્ટિએ, સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારો માટે 92 એગ્રીગેટ અને દરેક વિષયમાં ઓછામાં ઓછા 8 ગુણ જરૂરી હતા. OBC અને EWS ઉમેદવારો માટે 82 એગ્રીગેટ અને દરેક વિષયમાં 7 ગુણ, જ્યારે SC અને ST ઉમેદવારો માટે 46 એગ્રીગેટ અને દરેક વિષયમાં 4 ગુણ જરૂરી હતા.
આ વધારાથી ઘણા નિષ્ણાતો આશ્ચર્યચકિત થયા, જેમણે પેપરની મુશ્કેલીને કારણે ઓછા કટ-ઓફની અપેક્ષા રાખી હતી. તેના બદલે, વિવિધ શ્રેણીઓમાં ક્વોલિફાઇંગ માર્ક્સ અને ટકાવારીમાં તીવ્ર વધારો થયો. 2025 ની તુલનામાં, કુલ ક્વોલિફાઇંગ માર્ક્સ જનરલ કેટેગરી માટે 18, OBC અને EWS ઉમેદવારો માટે 16 અને SC અને ST ઉમેદવારો માટે નવનો વધારો થયો.
2025માં નોંધાયેલા ઘટાડા બાદ આ વધારો થયો છે. 2024માં, જનરલ કેટેગરીમાં કુલ ક્વોલિફાઇંગ ટકાવારી 30.34 ટકા હતી, જેમાં ક્વોલિફાઇંગ ગુણ 109 હતા. 2025માં, આ આંકડા ઘટીને 20.56 ટકા અને 74 ગુણ થયા, જે પછી 2026માં ઝડપથી વધીને 25.56 ટકા અને 92 ગુણ થયા.
2025ના કટ-ઓફ સામાન્ય શ્રેણી માટે 20.56 ટકા કુલ અને વિષયવાર 5.83 ટકા, OBC અને EWS ઉમેદવારો માટે 18.50 ટકા કુલ અને વિષયવાર 5.25 ટકા, અને SC અને ST ઉમેદવારો માટે 10.28 ટકા કુલ અને વિષયવાર 2.92 ટકા હતા. 2025 માં લાયકાત ગુણ સામાન્ય ઉમેદવારો માટે 74 કુલ અને વિષયવાર 7, OBC અને EWS ઉમેદવારો માટે 66 કુલ અને વિષયવાર 6, અને SC અને ST ઉમેદવારો માટે 37 કુલ અને વિષયવાર 3 હતા.
લાયકાતના માપદંડોને પૂર્ણ કરનારા ઉમેદવારો હવે IIT પ્રવેશ માટે જોઈન્ટ સીટ એલોકેશન ઓથોરિટી (JoSAA) કાઉન્સેલિંગમાં ભાગ લેશે.
લિંગ મુજબ વિશ્લેષણમાં પુરુષ ઉમેદવારોમાં વધુ સારું પ્રદર્શન જોવા મળ્યું. 1,39,131 પુરુષ ઉમેદવારોમાંથી 44,673 ઉમેદવારોએ પરીક્ષા આપી હતી, જેના પરિણામે સફળતાનો દર 33.62 ટકા રહ્યો. મહિલા ઉમેદવારોમાંથી 40,562 ઉમેદવારોએ પરીક્ષા આપી હતી અને 10,107 ઉમેદવારોએ લાયકાત મેળવી હતી, જેનો સફળતાનો દર 24.92 ટકા રહ્યો. ત્રીજા જાતિના એક ઉમેદવારે પણ પરીક્ષા આપી હતી પરંતુ તે લાયક ઠર્યો ન હતો.
IIT દિલ્હી ઝોનનો ટોપ 10માં દબદબો રહ્યો. ટોપ 10માંથી 5 ઉમેદવાર દિલ્હી ઝોનના હતા, જેમાં ટોપ 3 સ્થાનોનો સમાવેશ થાય છે. શુભમ કુમાર AIR 1, કબીર છિલ્લાર AIR 2 અને જતિન ચાહર AIR 3 રહ્યા.
બાકીના ટોપ 10માં આઈઆઈટી મદ્રાસ ઝોનમાંથી મોહિત શેખર શુક્લા (એઆઈઆર 4) અને કુચી સંદીપ (એઆઈઆર 5), આઈઆઈટી બોમ્બે ઝોનમાંથી બી. જયકૃષ્ણ શ્રીનિવાસ (એઆઈઆર 6), અર્ણવ ગૌતમ (એઆઈઆર 7), કનિષ્ક જૈન (એઆઈઆર 8), દારૃષાતિ (એઆઈઆર 9) અને દ્રષ્ટીકાતિ (એઆઈઆર)નો સમાવેશ થાય છે. (AIR 10).
ટોચના 10 ઉમેદવારોએ 311 થી 330 ગુણ મેળવ્યા. શુભમ કુમારે 330 ગુણ સાથે પરીક્ષામાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું, જ્યારે કબીર છિલ્લર 329 ગુણ મેળવ્યા. રેન્ક લિસ્ટમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે AIR 76 સુધીના બધા ઉમેદવારો પુરુષ હતા, જેમાં AIR 77 પર સૌથી વધુ ક્રમાંક ધરાવતી મહિલા ઉમેદવાર હતી.
કેટેગરી-વાઇઝ ટોપર્સમાં સામાન્ય વર્ગમાં શુભમ કુમાર, EWS વર્ગમાં બી. જયકૃષ્ણ શ્રીનિવાસ, OBC વર્ગમાં જતિન ચાહર, SC વર્ગમાં કોવિદ બૂબ અને ST વર્ગમાં જતિન કુમાર રહ્યા.
IIT ઝોનમાં, મદ્રાસે સૌથી વધુ 14,294 ક્વોલિફાયર સાથે સફળ ઉમેદવારો નોંધાવ્યા હતા. IIT બોમ્બેએ 12,389 સફળ ઉમેદવારો સાથે ત્યારબાદ સ્થાન મેળવ્યું હતું, જ્યારે IIT દિલ્હીએ 10,697 ક્વોલિફાયર નોંધાવ્યા હતા. IIT રૂરકીએ 5,637, IIT કાનપુરે 5,552, IIT ભુવનેશ્વરે 5,428 અને IIT ગુવાહાટીએ 2,883 સફળ ઉમેદવારો નોંધાવ્યા હતા.
IIT દિલ્હી ઝોનની અરોહી દેશપાંડે 280 ગુણ સાથે AIR 77 મેળવીને સૌથી ટોચની મહિલા ઉમેદવાર બની.
