JEE Main & Advanced 2026: પરીક્ષા માટેની પાત્રતા, અરજી પ્રક્રિયા અને તૈયારી કરવાની સંપૂર્ણ માહિતી
JEE મુખ્યની તૈયારી માટેની 4 અસરકારક ટિપ્સ, NCERTથી શરૂઆત, સમય વ્યવસ્થાપન અને પ્રશ્નો ઉકેલવાની વ્યૂહરચના.
Published : May 15, 2026 at 7:16 PM IST
હૈદરાબાદ: JEE એટલે સંયુક્ત પ્રવેશ પરીક્ષા (Joint Entrance Examination). આ ભારતની સૌથી મહત્વપૂર્ણ એન્જિનિયરિંગ પ્રવેશ પરીક્ષા છે. જે વિદ્યાર્થીઓ એન્જિનિયરિંગમાં કારકિર્દી બનાવવા માંગે છે, તેમના માટે JEE પરીક્ષા પાસ કરવી જરૂરી છે. આ પરીક્ષા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ ભારતની ટોચની એન્જિનિયરિંગ કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવી શકે છે.
NTA (રાષ્ટ્રીય પરીક્ષણ એજન્સી) વિશે
NTA એટલે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી. ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલયે આ સંસ્થાની સ્થાપના કરી છે. NTA એક સ્વતંત્ર પરીક્ષણ એજન્સી છે. તે સોસાયટી નોંધણી અધિનિયમ (1860) હેઠળ કાર્ય કરે છે. NTAનો મુખ્ય ઉદ્દેશ દેશની ટોચની શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે વિદ્યાર્થીઓની કુશળતાનું મૂલ્યાંકન કરવાનો છે. આ સંસ્થા શિક્ષણ, શિક્ષણ અને મૂલ્યાંકનને પ્રોત્સાહન આપે છે. NTA મૂલ્યાંકનની માન્યતા, વિશ્વસનીયતા, ચોકસાઈ, સમાનતા અને ગુપ્તતાને મજબૂત રીતે સમર્થન આપે છે.
JEE પરીક્ષાના બે સ્ટેજ છે
1. JEE Main
આ પરીક્ષા NTA દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે. તેમાં બે પેપર હોય છે
પેપર 1: આ પેપર બેચલર ઓફ એન્જિનિયરિંગ (BE) અથવા બેચલર ઓફ ટેકનોલોજી (BTech)ના અંડરગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામમાં પ્રવેશ માટે છે.
પેપર 2: આ પેપર બેચલર ઓફ આર્કિટેક્ચર (BArch) અથવા બેચલર ઓફ પ્લાનિંગ (BPlanning)ના પ્રોગ્રામમાં પ્રવેશ માટે છે.
2. JEE Advanced
આ પરીક્ષા JEE મુખ્ય કરતાં વધુ મુશ્કેલ હોય છે. JEE મુખ્યમાં સારા ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓ જ JEE Advanced આપી શકે છે. JEE Advanced પાસ કરવાથી વિદ્યાર્થીઓ IIT (ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેકનોલોજી)માં પ્રવેશ મેળવી શકે છે.
JEE મુખ્ય પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી, વિદ્યાર્થીઓ નીચેની સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ મેળવી શકે છે.
- NIT (નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેકનોલોજી): આ ભારતની પ્રતિષ્ઠિત એન્જિનિયરિંગ સંસ્થાઓ છે.
- IIIT (ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી): આ માહિતી ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ આપતી સંસ્થાઓ છે.
- CFTI (સેન્ટ્રલ ફંડેડ ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન્સ): આ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ભંડોળ પ્રાપ્ત ટેકનિકલ સંસ્થાઓ છે.
- રાજ્ય દ્વારા ભંડોળ પ્રાપ્ત સંસ્થાઓ અને યુનિવર્સિટીઓ.
NIT અને IIITનું મહત્વ
NIT અને IIIT ભારતની સૌથી પ્રખ્યાત એન્જિનિયરિંગ યુનિવર્સિટીઓ છે. આ સંસ્થાઓ વૈશ્વિક સ્તરે શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાનું ટેકનોલોજીકલ શિક્ષણ પૂરું પાડે છે. આ સંસ્થાઓના સ્નાતકો તેમની વ્યાવસાયિક સિદ્ધિઓ માટે પ્રખ્યાત છે. IIITના વિદ્યાર્થીઓ વિદેશમાં અનુસ્નાતક અભ્યાસ માટે વિશ્વભરની પ્રખ્યાત યુનિવર્સિટીઓમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે જાણીતા છે.
JEE મુખ્ય પાત્રતા માપદંડ
- શૈક્ષણિક લાયકાત
- તમારે ધોરણ 12ની બોર્ડ પરીક્ષા અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ કરવી આવશ્યક છે.
- તમારે ભૌતિકશાસ્ત્ર, ગણિત, જીવવિજ્ઞાન, રસાયણશાસ્ત્ર અથવા બાયોટેકનોલોજી જેવા વિષયો સાથે પરીક્ષા પાસ કરવી આવશ્યક છે.
- વય મર્યાદા
- JEE મુખ્ય પરીક્ષા માટે કોઈ ઉચ્ચ વય મર્યાદા નથી. કોઈપણ વયના વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષા આપી શકે છે.
- માન્યતાનો સમયગાળો
- તમે જે વર્ષથી ધોરણ 12ની બોર્ડ પરીક્ષા આપો છો, તે વર્ષથી સતત ત્રણ વર્ષ સુધી JEE મુખ્ય પરીક્ષા આપવા માટે પાત્ર બને છે.
- એક પ્રયાસમાં તે જ વર્ષના જાન્યુઆરી અને એપ્રિલ બંને સત્રોનો સમાવેશ થાય છે.
JEE Main માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?
- STAPE 1: સંયુક્ત પ્રવેશ પરીક્ષાની સત્તાવાર વેબસાઇટ (jeemain.nta.nic.in) પર જાઓ.
- STAPE 2: હોમપેજ પર "JEE મેઇન માટે નોંધણી" લિંક પસંદ કરો. તમારે વર્તમાન વર્ષ અથવા આગામી વર્ષના પેપર 1 અથવા પેપર 2 માટે નોંધણી કરાવવી પડશે.
- STAPE 3: તમારી NTA અને MoE દ્વારા હોસ્ટ કરાયેલ સત્તાવાર એપ્લિકેશન સાઇટ પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે.
- STAPE 4: લોગ ઇન કરવા માટે તમારો એપ્લિકેશન નંબર અને પાસવર્ડ લખો.
- STAPE 5: બધી જરૂરી માહિતી આપો. દસ્તાવેજો સબમિટ કરો. નોંધણી ફી ચૂકવો.
- STAPE 6: જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કર્યા પછી, તમારા રેકોર્ડ્સ માટે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો.
પરીક્ષાનો સમયગાળો
- પેપર 1 અને પેપર 2 માટે પરીક્ષા સત્રો 3 કલાકના છે.
- જો તમે પેપર 2 (BArch અને BPlanning) એકસાથે લેવાનું પસંદ કરો છો, તો 3 કલાક અને 30 મિનિટનો છે.
- અપંગ વ્યક્તિઓ (PwD)ને વધારાનો સમય આપવામાં આવે છે. તેમને કુલ 4 કલાક (પેપર 1 અને 2 માટે) અને 4 કલાક અને 10 મિનિટ (બંને પેપર સાથે) મળે છે.
- પરીક્ષા શરૂ થયાના 2 કલાક પહેલાં વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચવાનું હોય છે.
પેપર ફી
તમે જે ડિગ્રી મેળવી રહ્યા છો, તમારી આર્થિક શ્રેણી અને લિંગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.
- ભારતની અંદર: ₹500 થી ₹2,000 સુધી
- ભારતની બહાર: ₹2,500 થી ₹10,000 સુધી
ભાષાઓ
ભારતના તમામ પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં પરીક્ષાઓ નીચેની ભાષાઓમાં લેવામાં આવે છે:
- અંગ્રેજી
- હિન્દી
- ઉર્દૂ
ચોક્કસ પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં નીચેની ભાષાઓમાં પણ પરીક્ષા લેવામાં આવે છે:
- આસામી
- બંગાળી
- ગુજરાતી
- કન્નડ
- મલયાલમ
- મરાઠી
- ઉડિયા
- પંજાબી
- તમિલ
- તેલુગુ
પરીક્ષણ કેન્દ્રો
પરીક્ષા માટે અરજી કરતી વખતે, તમે ચાર શહેરો માટે તમારી પસંદગી જણાવી શકો છો.
- ભારતમાં: પસંદગી માટે 323 પરીક્ષા કેન્દ્રો છે.
- ભારતની બહાર: તમે 24 દેશોમાં JEE મુખ્ય આપી શકો છો. આ દેશોમાં UAE, મલેશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, યુએસ, કેનેડા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને નેપાળનો સમાવેશ થાય છે.
JEE Main ની તૈયારી માટે 4 અસરકારક ટિપ્સ
દર વર્ષે મર્યાદિત સંખ્યામાં સીટો ઉપલબ્ધ હોય છે. તેથી, વિદ્યાર્થીઓએ JEE મુખ્ય પરીક્ષા માટે વ્યૂહાત્મક રીતે તૈયારી કરવી જોઈએ. અહીં કેટલીક અસરકારક તૈયારી વ્યૂહરચના છે:
ટિપ 1: NCERTથી તમારી તૈયારી શરૂ કરો
NCERT પાઠ્યપુસ્તક JEE પ્રવેશ પરીક્ષાઓનો પાયો છે, ખાસ કરીને JEE મુખ્ય. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ શરૂઆતથી જ સંદર્ભ પુસ્તકોથી તૈયારી શરૂ કરે છે. આનાથી તેમની વૈચારિક સમજ અને સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન મર્યાદિત રહે છે. તેથી, પ્રથમ NCERT પુસ્તકો સારી રીતે વાંચો અને સમજો.
ટિપ 2: પ્રશ્નાર્થ મન રાખો
વિચારોને પડકારીને, તમે ખ્યાલોના તમારા અર્થઘટનને વધારી શકો છો. પછી તે ખ્યાલો પર જટિલ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવા માટે તમારી સ્પષ્ટ સમજણનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જો તમે ખ્યાલોને યાદ રાખવાનો પ્રયાસ કરો છો, તો તમે જટિલ સમસ્યાઓ ઝડપથી હલ કરી શકતા નથી. તેથી, દરેક ખ્યાલને સમજવાનો પ્રયાસ કરો અને પ્રશ્નો પૂછો.
ટિપ 3: પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે બહુવિધ ઉકેલ તકનીકોનો ઉપયોગ કરો.
પ્રશ્નોના જવાબ આપતી વખતે, એક જ પદ્ધતિથી જવાબ આપવા કરતાં એક જ પ્રશ્નના વિવિધ ઉકેલો શોધવાનો પ્રયાસ કરો. તે તમને સમસ્યા હલ કરવા માટે વધારાના અભિગમો શોધવામાં મદદ કરશે. આનાથી તમે પરીક્ષામાં વધુ સારી રીતે સજ્જ થશો.
ટિપ 4: અસરકારક સમય વ્યવસ્થાપનનો ઉપયોગ કરો.
તમારા પેપરને સમયસર પૂર્ણ કરવા માટે પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. નિર્ધારિત સમયગાળામાં પ્રશ્નો ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો. ઘણા મોક ટેસ્ટ આપો. વિવિધ પ્રકરણો અને તેમની કસરતોનો અભ્યાસ કરતી વખતે તમારા સમયનું નિરીક્ષણ કરવા માટે સમય વ્યવસ્થાપન એપ્લિકેશનોનો ઉપયોગ કરો.
JEE પરીક્ષાનું મહત્વ
JEE પરીક્ષા એ ભારતની સૌથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાંની એક છે. દર વર્ષે લાખો વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપે છે. મર્યાદિત સીટો હોવાથી, વિદ્યાર્થીઓને સારા ગુણ મેળવવા માટે સખત મહેનત કરવી પડે છે. જો તમે આ પરીક્ષામાં સારા ગુણ મેળવો છો, તો તમે ભારતની શ્રેષ્ઠ એન્જિનિયરિંગ કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવી શકો છો. આ તમારા ભવિષ્યની કારકિર્દી માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
JEE એ ભારતની રાષ્ટ્રીય સ્તરની એન્જિનિયરિંગ પ્રવેશ પરીક્ષા છે. આ પરીક્ષા NTA દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે. JEE પરીક્ષાના બે સ્તરો છે - JEE મુખ્ય અને JEE એડવાન્સ્ડ. JEE મુખ્ય દ્વારા NIT, IIIT અને અન્ય કેન્દ્રીય ભંડોળ પ્રાપ્ત ટેકનિકલ સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ મળે છે. JEE મુખ્ય પરીક્ષા આપવા માટે ધોરણ 12ની પરીક્ષા પાસ કરવી જરૂરી છે. કોઈ વય મર્યાદા નથી. તમે સતત ત્રણ વર્ષ સુધી આ પરીક્ષા આપી શકો છો. અરજી સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી કરવામાં આવે છે. સારી તૈયારી માટે NCERTથી શરૂઆત કરો, પ્રશ્નોના બહુવિધ ઉકેલો શોધો, પ્રશ્નાર્થ મન રાખો અને સમયનું અસરકારક વ્યવસ્થાપન કરો. સખત મહેનત અને સ્માર્ટ તૈયારીથી તમે JEE પરીક્ષામાં સફળતા મેળવી શકો છો અને તમારા સપનાની એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવી શકો છો.
આ પણ વાંચો...