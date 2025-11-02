29 કીમોથેરાપી અને 3 સર્જરીથી 83 વર્ષની ઉંમરે બ્રેસ્ટ કેન્સરને હરાવ્યું, મહિલાઓને કરી આ અપીલ
જયા જેટલીએ નાની ઉંમરે કેન્સરને હરાવીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. તેમણે પોતાની સારવાર દરમિયાનના પોતાના અનુભવો શેર કર્યા.
Published : November 2, 2025 at 6:06 PM IST
નવી દિલ્હી : વિશ્વભરમાં કેન્સરના કેસોમાં દર વર્ષે વધારો થઈ રહ્યો છે, જે ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. આ પાછળ ઘણા કારણો છે, પરંતુ સારવારમાં વિતાવેલો સમય લોકોને ડરાવે છે. જો કે, ઘણા લોકોએ સાબિત કર્યું છે કે જો વહેલી સારવાર કરવામાં આવે તો આ જીવલેણ રોગ પણ મટી શકે છે. આવા લોકો હાલમાં તેની સામે લડી રહેલા અન્ય કેન્સર દર્દીઓમાં આશાનું કિરણ ફેલાવે છે. આવું જ એક ઉદાહરણ 83 વર્ષીય જયા જેટલી છે.
રાષ્ટ્રીય કેન્સર જાગૃતિ દિવસ નિમિત્તે આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં તેણીએ પોતાનો અનુભવ શેર કર્યો. તે સામાજિક કાર્યકર્તા અને ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય સંરક્ષણ પ્રધાન જ્યોર્જ ફર્નાન્ડિસની નજીકની સહયોગી પણ છે. તેણીએ સમજાવ્યું કે ગયા વર્ષે મે મહિનામાં તેણીને સ્તન કેન્સર હોવાનું નિદાન થયું હતું. તેણી વિદેશ પ્રવાસ પર જવાની તૈયારી કરી રહી હતી.
પરીક્ષણમાં ત્રીજા તબક્કાનું સ્તન કેન્સર હોવાનું બહાર આવ્યું, જેનાથી તેણી ગભરાઈ ગઈ. તેણીએ આને જીવનના નવા અનુભવ તરીકે સ્વીકાર્યું અને એક ખાનગી હોસ્પિટલના કેન્સર સેન્ટરમાં સારવાર શરૂ કરી.
તેમણે કેન્સરને કેવી રીતે હરાવ્યું
તેમણે કહ્યું, "મેં મારી સારવાર પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું અને ડોકટરોની સલાહનું પાલન કર્યું અને સારવાર પૂર્ણ કરી. લગભગ દોઢ વર્ષમાં, મેં 29 કીમોથેરાપી સત્રો, ત્રણ સર્જરી અને સંતુલિત આહાર દ્વારા સ્તન કેન્સરને હરાવ્યું. હવે હું ઠીક છું. હું 83 વર્ષની છું. આ વર્ષે મેં મહિનામાં મારી સારવાર પૂર્ણ થયા પછી, હું ઠીક છું અને હવે મને કોઈ સમસ્યા નથી."
મજબૂત ઇચ્છાશક્તિ જરૂરી છે
તેમણે સમજાવ્યું કે કેન્સર નિષ્ણાતો ડૉ. રમેશ સરીન અને ગીતા કડયપ્રથના સક્ષમ માર્ગદર્શન હેઠળ, તેણીએ સ્તન કેન્સર સામે લડવાની પોતાની સફર પૂર્ણ કરી. હવે, તે અન્ય મહિલાઓ સાથે કેન્સર સર્વાઇવર તરીકેના પોતાના અનુભવો શેર કરવા માંગે છે અને તેમને બતાવવા માંગે છે કે મજબૂત ઇચ્છાશક્તિથી સૌથી મુશ્કેલ પડકારોને પણ દૂર કરી શકાય છે. તેમણે મહિલાઓને અપીલ કરતા કહ્યું કે જ્યારે તેમને કેન્સર થાય છે, ત્યારે તેમણે શક્તિ અને સકારાત્મકતા સાથે લડવું જોઈએ. સ્ત્રીઓ ઘણીવાર તેમના સ્વાસ્થ્યની અવગણના કરે છે, અને તેમણે આ ટાળવું જોઈએ.
ભારતીય મહિલાઓમાં સ્તન કેન્સરના કેસ વધી રહ્યા છે
દિલ્હીની એક ખાનગી હોસ્પિટલ, કેન્સર સેન્ટર ખાતે લીડ બ્રેસ્ટ સર્જિકલ ઓન્કોલોજી, ડૉ. ગીતા કડયપ્રથે જણાવ્યું હતું કે સ્તન કેન્સરનું વહેલું નિદાન જીવન બચાવી શકે છે. ગ્લોબોકન અનુસાર, ભારતીય મહિલાઓમાં સ્તન કેન્સરના કેસ અને તેનાથી સંબંધિત મૃત્યુદરમાં વધારો થયો છે.
માહિતી અનુસાર, કેન્સરના તમામ નવા કેસોમાં સ્તન કેન્સરનો હિસ્સો 13.5% છે અને તેના કારણે મૃત્યુની કુલ સંખ્યા 10.6% થઈ ગઈ છે. આ વધતા ભારણ છતાં, સ્ત્રીઓમાં કેન્સર સ્ક્રીનીંગ દર ખૂબ જ ઓછો રહે છે, 30-69 વર્ષની વયની માત્ર 1.6% સ્ત્રીઓએ સ્ક્રીનીંગ કરાવ્યું છે.
