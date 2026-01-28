જૌનપુરની રહેવાસી પિંકી માલીનું અજિત પવાર સાથે વિમાન દુર્ઘટનામાં મોત
પિંકી માલીના પિતા, શિવકુમાર માલી, ઘણા વર્ષો પહેલા મુંબઈ શિફ્ટ થયા હતા; પિંકી દર વર્ષે ગામની મુલાકાત લેતી હતી.
Published : January 28, 2026 at 4:34 PM IST
જૌનપુર : જૌનપુરની વતની પિંકી માલીનું NCP નેતા અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર સાથે વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ થયું. પિંકી તેના પરિવાર સાથે મુંબઈમાં રહેતી હતી અને અજિત પવાર સાથે ચાર્ટર્ડ પ્લેનમાં એટેન્ડન્ટ તરીકે હતી. પિંકીના મૃત્યુના સમાચારથી ગામમાં શોક છવાઈ ગયો છે.
અહેવાલો અનુસાર, કેરાકટ તહસીલના ભૈંસા ગામના રહેવાસી પિંકી માલીના પિતા શિવકુમાર ઘણા વર્ષો પહેલા ગામ છોડીને મુંબઈ ગયા હતા. પિંકી માલીએ થાણેમાં અભ્યાસ કર્યો હતો અને એક વર્ષ પહેલા ગોરખપુરમાં લગ્ન કર્યા હતા. ભૈંસા ગામના સરપંચ રાજુ પાલે જણાવ્યું હતું કે શિવકુમારને ચાર ભાઈઓ હતા: બ્રિજભૂષણ માલી, રાજકુમાર માલી અને સંતોષ માલી. સરપંચે ઉમેર્યું હતું કે પિંકી માલીને ગામ સાથે ગાઢ જોડાણ હતું, અને તેથી, તે દર વર્ષે દુર્ગા પૂજા ઉજવણીમાં ભાગ લેવા અને મંડપ સ્થાપિત કરવા માટે આવતી હતી.
અપના દળના રાષ્ટ્રીય સચિવ પપ્પુ માલીએ જણાવ્યું હતું કે પિંકી માલીના પિતા શિવકુમાર માલી રાષ્ટ્રવાદી પક્ષના ભૂતપૂર્વ નેતા હતા. પિંકીનો આખો પરિવાર હાલમાં મુંબઈમાં રહે છે. જોકે, તેમનો પરિવાર તેમના પૈતૃક ગામ ભૈંસા સાથે જોડાયેલો છે અને તેઓ સમયાંતરે ગામની મુલાકાત લે છે.
અકસ્માતના સમાચાર મળતાં ભૈંસા ગામ અને સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું હતું. પિંકી માલીના મૃત્યુના સમાચારથી તેનો પરિવાર શોકમાં ડૂબી ગયો છે. ગામલોકો તેણીને એક મહેનતુ, મૈત્રીપૂર્ણ અને આશાસ્પદ યુવતી તરીકે યાદ કરી રહ્યા છે જેણે ગામ અને જિલ્લાને ગૌરવ અપાવ્યું હતું. વિમાન દુર્ઘટના પર વહીવટી અને રાજકીય રીતે પણ શોક વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે.
બુધવારે સવારે પુણેના બારામતીમાં લેન્ડિંગ કરતી વખતે અજિત પવારનું ચાર્ટર પ્લેન ક્રેશ થયું હતું. અજિત પવાર સહિત પાંચ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા. અજિત પવાર ચૂંટણી પ્રચાર માટે બારામતી જઈ રહ્યા હતા. અકસ્માત બાદ આખું ચાર્ટર્ડ પ્લેન ખેતરમાં સંપૂર્ણપણે બળી ગયું હતું. અજિત પવાર VSR એવિએશન VT-SSK લિયરજેટ 45 વિમાનમાં સવાર હતા. અજિત પવાર, એક PSO, એક એટેન્ડન્ટ અને પિંકી માલી સહિત બે ક્રૂ સભ્યોના મોત થયા હતા.
આ પણ વાંચો...