દિલ્હી બ્લાસ્ટ: આરોપી જસીર બિલાલ વાની ઉર્ફે દાનિશને 10 દિવસની NIA કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો, શ્રીનગરથી કરાઈ હતી ધરપકડ
લાલ કિલ્લા બ્લાસ્ટના બીજા આરોપી જસીર બિલાલ વાનીને 10 દિવસની NIA કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો છે.
Published : November 18, 2025 at 7:11 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે લાલ કિલ્લા બ્લાસ્ટ કેસના આરોપી અને આત્મઘાતી બોમ્બર ડૉ. ઉમર નબીના સહયોગી જસીર બિલાલ વાની ઉર્ફે દાનિશને 10 દિવસની NIA કસ્ટડીમાં મોકલ્યો છે. NIA ટીમે શ્રીનગરથી જસીર બિલાલ વાનીની ધરપકડ કરી હતી. લાલ કિલ્લા બ્લાસ્ટ કેસમાં આ બીજી ધરપકડ છે. સુનાવણી દરમિયાન આરોપી અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ સિવાય કોઈને કોર્ટરૂમમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો ન હતો.
NIA અનુસાર, દાનિશે કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ પહેલાં ડ્રોનમાં ટેકનિકલ ફેરફારો કર્યા અને રોકેટ તૈયાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. NIA અનુસાર, દાનિશે ઉમર નબી સાથે મળીને સમગ્ર કાવતરાને અંજામ આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
NIA અનુસાર, રાજકીય વિજ્ઞાનમાં સ્નાતક દાનિશનું ઉમર દ્વારા આત્મઘાતી બોમ્બર બનવા માટે મગજ ધોવામાં આવ્યું હતું. તે ઓક્ટોબર 2024 માં કુલગામની એક મસ્જિદમાં ડૉક્ટર મોડ્યુલને મળવા સંમત થયો હતો, જ્યાંથી તેને હરિયાણાના ફરીદાબાદમાં અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીમાં રહેવા માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
દાનિશને અગાઉ જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે અટકાયતમાં લીધો હતો અને પૂછપરછ દરમિયાન તેણે ખુલાસો કર્યો હતો કે મોડ્યુલના અન્ય સભ્યો ઇચ્છતા હતા કે તે પ્રતિબંધિત જૈશ-એ-મોહમ્મદ માટે ઓવર-ગ્રાઉન્ડ વર્કર (OGW) બને, જ્યારે ઉમર ઘણા મહિનાઓથી આત્મઘાતી બોમ્બર બનવા માટે તેનું બ્રેનવોશ કરી રહ્યો હતો.
NIA અનુસાર, ઉમરનો આ વર્ષે એપ્રિલમાં પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો જ્યારે દાનિશે તેની નબળી આર્થિક પરિસ્થિતિ અને ઇસ્લામના મતને કારણે ના પાડી દીધી કે આત્મહત્યા ખોટી છે. અગાઉ, કોર્ટે આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપી અમીર રાશિદ અલીને દસ દિવસ માટે NIA કસ્ટડીમાં મોકલ્યો હતો. NIA દ્વારા અમીર રાશિદ અલીની 16 નવેમ્બરના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
એ નોંધવું જોઈએ કે લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસમાં NIA દ્વારા આમિર પ્રથમ ધરપકડ હતી. આમિર રાશિદ અલી પર મુખ્ય આરોપી ઉમરને કાર મેળવવામાં મદદ કરવાનો આરોપ છે. નોંધનીય છે કે આમિર રાશિદ અલીના નામે નોંધાયેલી i10 કારમાં 10 નવેમ્બરના રોજ લાલ કિલ્લા પાસે વિસ્ફોટ થયો હતો. આ વિસ્ફોટમાં 15 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 32 લોકો ઘાયલ થયા હતા.
આ પણ વાંચો: