'જાપાનના વડાપ્રધાને ભારતનું પાણી પણ ના પીધું', ભારત-જાપાનની મિત્રતાથી ગભરાયેલા ચીનનો દાવો
ભારત અને જાપાન વચ્ચે ઘણી સારી મિત્રતા છે. જાપાનમાં કોઇ પણ પાર્ટીની સરકાર હોય તેમનો ભારત સાથે ઊંડો સંબંધ રહ્યો છે.
Published : July 5, 2026 at 3:26 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત અને જાપાન વચ્ચે ઘણી સારી મિત્રતા છે. જાપાનમાં કોઇ પણ પાર્ટીની સરકાર હોય તેમનો ભારત સાથે ઊંડો સંબંધ રહ્યો છે. ભારત સાથેના ગાઢ સંબંધને કારણે ચીનને મરચાં લાગ્યા છે. ચીને જાપાનના PMના ભારત પ્રવાસને લઇને ભ્રમ ફેલાવવાનું શરૂ કર્યું છે. જાપાનના વડાપ્રધાન સનાએ તાકાઇચી ભારતનો પ્રવાસ પૂર્ણ કરી સ્વદેશ પરત ફર્યા છે.
ચીનના અખબાર, ગ્લોબલ ટાઇમ્સે લખ્યુ કે, જાપાનના વડાપ્રધાન તાકાઇચી ભારત પ્રવાસે હતા અને તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાની નાની બહેન ગણાવ્યા હતા, તેમ છતાં પણ તાકાઇચીએ ભારતનું પાણી પીવાનું યોગ્ય માન્યું નહતું. અખબાર અનુસાર, જાપાનના વડાપ્રધાન પોતાનું પાણી જાપાનથી લઇને આવ્યા હતા અને તેમણે પોતાના પ્રવાસ દરમિયાન તે પાણીનો જ ઉપયોગ કર્યો હતો.
અખબારે લખ્યુ કે કેટલાક જાણકારોએ ભારત પ્રત્યેના અનાદર તરીકે જોયું હતું. અખબાર અનુસાર આ વિરોધાભાસી વ્યવહાર ભારત પ્રત્યે જાપાનના બનાવટી વલણ અથવા તો સંપૂર્ણ અનાદરને દર્શાવે છે.
ગ્લોબલ ટાઇમ્સે જાપાનના મીડિયા આઉટલેટ એબીમા ટાઇમ્સના હવાલાથી જણાવ્યું કે ભારતમાં પ્રતિનિધિમંડળના પ્રવાસ દરમિયાન જાપાની સરકારે સાફ સફાઇને લઇને કેટલાક કડક નિર્દેશ જાહેર કર્યા હતા. આ નિર્દેશમાં ખાસ કહેવામાં આવ્યું હતું કે કોઇ પણ સ્થિતિમાં નળના પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં નહીં આવે. પીવા તથા મોઢુ સાફ કરવા માટે બોટલમાં મિનરલ વોટરનો જ ઉપયોગ કરાશે.
રિપોર્ટમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ટેકઓફ કર્યા પહેલા જાપાની સરકાર વિમાનમાં મોટી સંખ્યામાં મિનરલ પાણી ભરવામાં આવ્યું હતું, જે પરદા પાછળ એક વાત હતી. રિપોર્ટ સાર્વજનિક થયા પહેલા તાકાઇચી અને મોદી આ વાત પર સહમત થયા હતા કે તે પોતાના સંબંધોને ભાઇ-બહેનના બંધનવાળા વિશ્વાસ અને આત્મીયતા સાથે આગળ વધારશે.
ANIના એડિટર સ્મિતા પ્રકાશે ચીની સરકારનું પ્રોપગેન્ડા ગણાવ્યું હતું. સ્મિત પ્રકાશે લખ્યુ, "સારો પ્રયાસ! ભારતીયોનું જરા પણ અપમાન નથી થયું. અમે સમજીએ છીએ કે નેતાઓને સુરક્ષાનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. અમે પોતાના દેશને સારો બનાવવાનો પ્રયાસ કરીશું."
Nice try! 😀 Indians not insulted in the least. We understand that leaders have to practice safety. We will strive to make our country better. https://t.co/JMMI7pD9K8— Smita Prakash (@smitaprakash) July 5, 2026
એક યૂઝરે લખ્યુ, "એવું લાગે છે કે ચીનનો ફૂગ્ગો જલદી ફૂટવાનો છે. તાજેતરમાં હું ચીનના ફંડેડ કેટલીક બોટ્સને ભારત-જાપાન વિરોધી ફેક ન્યૂઝ ફેલાવતા જોઇ રહ્યો છું. તે ભારતીયોને ભડકાવવા માટે આવી વાતો ફેલાવે છે, જેમ કે જાપાનના વડાપ્રધાને ભારતને નળનું પાણી પીવાનો ઇનકાર કર્યો છે. થોડું ગૂગલ પર સર્ચ કરતા સમજમાં આવ્યું કે ચીનના લોકો અને પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશમાં તેમના ચમચા આટલા ગુસ્સામાં કેમ છે?"
કેટલાક દિવસ પહેલા જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ચીનના પ્રવાસે હતા ત્યારે અમેરિકન પ્રતિનિધિમંડળે બેઇજિંગથી રવાના થયા પહેલા એરફોર્સ વનની સીડીઓ પાસે રાખેલા ડિસ્પોઝલ ડબ્બામાં ચીન પાસેથી મળેલી તમામ વસ્તુઓ- ભેટ, લેપલ પિન, પ્રેસ ક્રેડેન્શિયલ અને ટેમ્પરરી બર્નર ફોન નાખી દીધો હતો જેથી તે ચીની જાસૂસીમાં ના ફસાય.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ભારત અને જાપાનની મિત્રતા ચીનને હંમેશા પરેશાન કરી રહી છે. તે ઇચ્છે છે કે ભારત અને જાપાનના સંબંધ તણાવપૂર્ણ રહે. જાપાને જૂની સખત સૈન્ય નીતિને બદલતા ભારત સાથે પ્રથમ વખત સૈન્ય ઉપકરણના સંયક્ત વિકાસને મંજૂરી આપી છે. હવે ચીનને આ ડર લાગી રહ્યો છે કે જો ભારત પાસે જાપાની ટેકનિક પહોંચી ગઇ તો ભારત શિપ બિલ્ડિંગ અને નૌકાદળમાં ચીનને પડકાર આપશે. જાપાન એકમાત્ર દેશ છે, જેને ગત વર્ષે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે જો ચીન હુમલો કરે છે તો તે તાઇવાનનો સાથ આપશે. જાપાને લાંબા અંતરની મિસાઇલને પણ ચીનની નજીક તૈનાત કરી હતી.
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