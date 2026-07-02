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જાપાનના PM ત્રણ દિવસના ભારત પ્રવાસે, દિલ્હીમાં વાર્ષિક શિખર સમ્મેલનમાં ભાગ લેશે; અનેક મહત્ત્વના મુદ્દા પર ચર્ચા થશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુરૂવારે નવી દિલ્હીમાં જાપાનના વડાપ્રધાન સનાએ તાકાઇચી સાથે 16મી ભારત-જાપાન વાર્ષિક શિખર સમ્મેલન સ્તરીય ચર્ચા કરશે.

જાપાનના વડાપ્રધાનનું કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી જિતેન્દ્રસિંહે સ્વાગત કર્યું હતું
જાપાનના વડાપ્રધાનનું કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી જિતેન્દ્રસિંહે સ્વાગત કર્યું હતું (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 9:20 AM IST

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નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુરૂવારે નવી દિલ્હીમાં જાપાનના વડાપ્રધાન સનાએ તાકાઇચી સાથે 16મી ભારત-જાપાન વાર્ષિક શિખર સમ્મેલન સ્તરીય ચર્ચા કરશે. આ દરમિયાન બન્ને પક્ષ દ્વિપક્ષીય સહયોગના તમામ પાસાઓની સમીક્ષાને વધુ મજબૂત કરશે.

જાપાનના વડાપ્રધાન તાકાઇચીનું ગુરૂવારે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ઔપચારિક સ્વાગત કરવામાં આવશે. તાકાઇચી બુધવાર સાંજે નવી દિલ્હી પહોંચ્યા હતા અને પોતાના ત્રણ દિવસીય પ્રવાસની શરૂઆત કરી હતી. તે PM મોદીના આમંત્રણ પર 1થી 3 જુલાઇ સુધી 16મી ભારત-જાપાન વાર્ષિક શિખર સમ્મેલનમાં ભાગ લેવા માટે આવ્યા છે.

તાકાઇચીએ X પર ભારત આગમનની તસવીરો પોસ્ટ કરી છે. આ પોસ્ટને શેર કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ લખ્યુ: "ભારતમાં તમારૂ હાર્દિક સ્વાગત છે, વડાપ્રધાન સનાએ તાકાઇચી."

PM મોદીએ વધુમાં લખ્યુ, "ભારતની તમારી પ્રથમ યાત્રા પર તમારૂ સ્વાગત કરતા અમને ઘણી ખુશી થઇ રહી છે અને હું કાલે યોજાનારી વ્યાપક ચર્ચા માટે ઉત્સુક છું, જે ભારત-જાપાનની વિશેષ રણનીતિક અને વૈશ્વિક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત કરશે. અમારા સંયુક્ત પ્રયાસોના માધ્યમથી આપણે હિન્દ-પ્રશાંત ક્ષેત્રથી અલગ શાંતિ, સ્થિરતા અને સમૃદ્ધિને આગળ વધારવાનું ચાલું રાખીશું."

વિદેશ મંત્રાલયે વડાપ્રધાન સનાએ તાકાઇચીના સ્વાગત મેસેજમાં કહ્યું, "જાપાનના વડાપ્રધાન સનાએ તાકાઇચીનું નવી દિલ્હીમાં ઓફિશિયલ હાર્દિક સ્વાગત છે. વડાપ્રધાન તાકાઇચીનું સ્વાગત રાજ્ય મંત્રી ડૉ.જિતેન્દ્ર સિંહે કર્યું હતું. આ પ્રવાસ ભારત અને જાપાન વચ્ચે વિશેષ રણનીતિક અને વૈશ્વિક ભાગીદારીને આગળ વધારવાની દિશામાં મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું છે."

આ પહેલા, ભારતમાં જાપાનના રાજદૂત ઓનો કોઇચીએ જણાવ્યું કે તાકાઇચીનો પ્રવાસ બન્ને પક્ષ માટે દ્વિપક્ષીય આદાન-પ્રદાનને આગળ વધારવાની મહત્ત્વપૂર્ણ તક હશે. ઓનો કેઇચીએ વિદેશ મંત્રાલય (MEA) દ્વારા આયોજિત માનવ સંસાધન ગતિશીલતા ફોરમને જાપાનના સત્ર દરમિયાન આ ટિપ્પણી કરી હતી.

પોતાના પ્રવાસ પહેલા તાકાઇચીએ વર્તમાન આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા ભારત સાથે જાપાનના સહયોગ પર મહત્ત્વનો ભાર મુક્યો હતો. બુધવારે ટોકયોમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા તાકાઇચીએ જણાવ્યું, "આ પ્રવાસના માધ્યમથી, મને આશા છે કે હું વડાપ્રધાન મોદી સાથે ત્રણ મુખ્ય ક્ષેત્રમાં યોગ્ય સહયોગને આગળ વધારી શકીશ: વર્તમાન આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા જાપાન-ભારતની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત કરવી; આર્થિક સુરક્ષામાં સહયોગ વધારવો અને રોકાણમાં બન્ને દેશોના વેપાર વચ્ચે સહયોગને મજબૂત બનાવવો."

આ પ્રવાસ દરમિયાન, 150થી વધુ જાપાની કંપનીઓ અને વેપાર સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓની ભાગીદારીની સાથે સાથે જાપાન-ભારત સંયુક્ત આર્થિક મંચનું આયોજન કરવામાં આવશે, તેમણે જણાવ્યું, "ખાનગી ક્ષેત્ર સાથે મળીને કામ કરતા, મને જાપાન-ભારત સહયોગને વ્યાપક બનાવવા અને એક મજબૂત અર્થવ્યવસ્થાને સાકાર કરવાની આશા છે." તાકાઇચીએ જણાવ્યું કે ભારત અને જાપાન હિન્દ-પ્રશાંત ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતા બનાવી રાખવાની જવાબદારી શેર કરે છે.

જાપાનના PMએ જણાવ્યું કે, તે સ્વતંત્ર અને ખુલ્લા ઇન્ડો-પેસિફિક (FOIP)ને સાકાર કરવાના પ્રયાસો પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે ચર્ચા કરવા માટે ઉત્સુક છે. ભારત, જાપાન સાથે એશિયાના અગ્રણી લોકશાહીમાંથી એક છે અને ઇન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતા જાળવી રાખવાની જવાબદારી શેર કરે છે.

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