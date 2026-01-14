ETV Bharat / bharat

જાપાની ડેલિગેશન રામોજી ફિલ્મ સિટીની મુલાકાતે, મનોરંજન ક્ષેત્રમાં ભારત-જાપાન વચ્ચે સંભાવનાઓ પર કરી ચર્ચા

ફિલ્મ નિર્માણ, મીડિયા અને મનોરંજન ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રોમાં ભારત અને જાપાન વચ્ચે પરસ્પર સહયોગની શક્યતાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી

રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે જાપાની પ્રતિનિધિમંડળ સાથે ETV ભારતના એડિટર બિલાલ ભટ
રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે જાપાની પ્રતિનિધિમંડળ સાથે ETV ભારતના એડિટર બિલાલ ભટ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 14, 2026 at 10:15 PM IST

Updated : January 14, 2026 at 10:33 PM IST

હૈદરાબાદ: જાપાની મીડિયા અને મનોરંજન પ્રોફેશનલ 30 સભ્યોનું પ્રતિનિધિમંડળ બુધવારે રામોજી ફિલ્મ સિટીની મુલાકાતે પહોંચ્યું હતું. આ પ્રતિનિધિમંડળ ભારત અને જાપાન વચ્ચે ફિલ્મ નિર્માણ, મીડિયા અને મનોરંજન ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રોમાં સહયોગની શક્યતાઓ શોધવા માટે અહીં આવ્યું છે. વિશ્વના સૌથી મોટા ફિલ્મ સ્ટુડિયોમાં સુવિધાઓ જોવા આવેલા જાપાની નિષ્ણાતોએ ભવિષ્યના સંયુક્ત પ્રોજેક્ટ્સ પર ચર્ચા કરી હતી.

હોટેલ સિતારામાં તેમનું પરંપરાગત સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. માર્ગદર્શી ચિટ ફંડ્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચેરુકુરી શૈલજા કિરણ આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા, તેમણે જાપાની પ્રતિનિધિમંડળના સભ્યો સાથે વાતચીત કરી હતી. આ પક્ષનું નેતૃત્ત્વ કોડાંશા દ્વારા પ્રકાશિત કૂરિયર જેપૌન (COURRiER Japon) પત્રિકાના મુખ્ય સંપાદક હિરોઆકી મિનામી અને એક અગ્રણી પ્રકાશન કંપનીના સલાહકાર યોશિયાકી કોગાએ કર્યુ હતું.

જાપાની પ્રતિનિધિમંડળના સભ્યોને રામોજી ગ્રુપ અને રામોજી ફિલ્મ સિટી વિશે પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવ્યું. તેમને સૌથી વધુ વેચાતા તેલુગુ દૈનિક અખબાર, ઈનાડુ અને તેના દાયકાઓથી ચાલતા સન્માન વિશે માહિતી આપવામાં આવી. તેમને એ પણ જણાવવામાં આવ્યું કે રામોજી ગ્રુપ ફક્ત સમાચાર પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ રમતગમત, શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે.

ત્યારબાદ પ્રતિનિધિમંડળને રામોજી ફિલ્મ સિટી અને ત્યાં શૂટ થયેલી ફિલ્મો દર્શાવતો એક વિડિઓ બતાવવામાં આવ્યો, જેમાં બોલિવૂડની સુપરહિટ ફિલ્મ "ચેન્નઈ એક્સપ્રેસ"નો પણ સમાવેશ થાય છે. પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા, પ્રતિનિધિમંડળોને એ પણ જાણવા મળ્યું કે રામોજી ગ્રુપ ETV ભારત (ETV Bharat)નું સંચાલન કરે છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત અને અત્યંત સંકલિત ડિજિટલ ન્યૂઝ પ્લેટફોર્મ છે.

પ્રતિનિધિમંડળને રામોજી ગ્રુપના ભવિષ્યના પ્રોજેક્ટ્સ વિશે પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી. જેમાં નવા રમતગમત અને પર્યટન આકર્ષણો, એક ગ્લોબલ વિલેજ, એક લક્ઝરી હોલિડે રિસોર્ટ, એક મુખ્ય MICE (મીટિંગ્સ, પ્રોત્સાહનો, પરિષદો અને પ્રદર્શનો) સ્થળ, વિશ્વ કક્ષાના તબીબી અને સુખાકારી કેન્દ્રો, OTT શૂટિંગ સેટ, સોશિયલ મીડિયા પ્રોડક્શન ઝોન, ઇકો-ટુરિઝમ, નાઇટ સફારી, પાણી અને સાહસિક પાર્ક અને એક મેગા રિટેલ મોલનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રતિનિધિમંડળ સાથે આવેલા આઇજે કાકેહાશી સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સંજય પાંડાએ જણાવ્યું હતું કે ભારત અને જાપાન સ્વાભાવિક ભાગીદારો છે. તેમણે કહ્યું, "પ્રતિનિધિમંડળમાં જાપાની કંપનીઓના 20 વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે જે ભારતમાં તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરવા માંગે છે." તેમણે ઉમેર્યું, "કન્ટેન્ટ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા કોઈપણ માટે, રામોજી ફિલ્મ સિટી એક એવું સ્થળ છે જે ચૂકી શકાતું નથી અને અપાર તકો પ્રદાન કરે છે." પાંડાએ પ્રતિનિધિમંડળનું આયોજન કરવા બદલ રામોજી ગ્રુપના નેતૃત્વનો આભાર વ્યક્ત કર્યો.

પ્રતિનિધિમંડળે ફિલ્મ સિટીની અંદર હવા મહેલની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેઓએ રાજસ્થાની લોક સંગીત અને નૃત્યનો આનંદ માણ્યો. ત્યારબાદ તેઓએ માયાલોકની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમને રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં શૂટ થયેલી ફિલ્મો અને તેમની નિર્માણ પ્રક્રિયા પર એક વિડિઓ બતાવવામાં આવ્યો. ઘરથી દૂર રહીને અનુભવનો આનંદ માણતા, પ્રતિનિધિઓએ જાપાની ગાર્ડનની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેના પરિચિત સૌંદર્ય શાસ્ત્રની ઝલક જોવા મળી.

જાપાની પ્રતિનિધિઓએ રામોજી ગ્રુપના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ, ETV ભારતની કામગીરી પણ જોઈ. ETV ભારતના સંપાદક બિલાલ ભટે પ્રતિનિધિમંડળને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અને ભારતનો સૌથી સંકલિત ન્યૂઝરૂમ 13 ભાષાઓમાં સામગ્રી કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરે છે તે વિશે માહિતી આપી. તેમણે દર્શકો સુધી પહોંચતા પહેલા ETV ભારત મુખ્યાલયમાં સમાચારોને કેવી રીતે પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે તે પણ સમજાવ્યું. પ્રતિનિધિઓએ ન્યૂઝરૂમની કાર્યક્ષમ કામગીરી માટે તેમની ઊંડી પ્રશંસા કરી.

ત્યારબાદ તેઓએ ETV આંધ્રપ્રદેશ, ETV તેલંગાણા અને ETV બાલભારતની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમને લાઈવ સમાચાર અને મનોરંજન કાર્યક્રમોના નિર્માણની જટિલતાઓ વિશે માહિતી આપવામાં આવી.

COURRiER Japonના સંપાદક હિરોકી મિનામીએ ETV ભારતને જણાવ્યું, "રામોજી ફિલ્મ સિટીના સ્ટુડિયોની વિવિધતા અને કદ જોઈને હું આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. જાપાનમાં અમારી પાસે આવા સ્ટુડિયો નથી."

મિનામીએ કહ્યું, "'RRR' અને 'બાહુબલી: ધ બિગિનિંગ' જેવી ભારતીય ફિલ્મો જાપાનમાં રિલીઝ થઈ હતી. પરંતુ બધી ભારતીય ફિલ્મો ત્યાં બતાવવામાં આવતી નથી. જાપાનમાં ભારતીય ફિલ્મો પ્રદર્શિત થવાની હજુ પણ ઘણી સંભાવનાઓ છે." મીડિયા અને મનોરંજન ઉદ્યોગોના ઘણા પ્રતિનિધિઓ તરફ ઈશારો કરતા તેમણે કહ્યું, "આ મુલાકાત આ ક્ષેત્રોમાં ભારત અને જાપાન વચ્ચેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે, જેનાથી ભવિષ્યમાં સહયોગ માટે ઘણી તકો ઊભી થશે."

અન્ય પ્રતિનિધિ, આઈકો ચિકાબાએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે તે રામોજી ફિલ્મ સિટીના વિશાળ કદ અને તેની અંદરના સેટથી ખૂબ પ્રભાવિત થઈ. તેમણે કહ્યું, "રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં આવીને હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. તે અતિ પ્રભાવશાળી છે. દુનિયામાં બીજે ક્યાંય આવો સેટ નથી. તે ફક્ત પ્રોડક્શન જ નથી, પરંતુ હોસ્પિટાલિટી, મીડિયા... બધું એક જ જગ્યાએ છે." તેમણે ઉમેર્યું, "મને જાપાનમાં ટીવી પ્રોડક્શનમાં કામ કરવાનો અનુભવ છે. મેં હોલીવુડમાં પણ કામ કર્યું છે... પરંતુ આ (રામોજી ફિલ્મ સિટી) એક અલગ જ સ્તર પર છે."

પ્રતિનિધિઓએ રામોજી ફિલ્મ સિટીના અન્ય ક્ષેત્રોનો પણ પ્રવાસ કર્યો અને ઘરે પાછા ફરતા પહેલા મીઠી યાદો વાગોળી. પ્રતિનિધિઓમાં હાજીમે કિકુચી, શોગાકુકનના ટોમો માચિનાગા, શુએશાના ટાકાયા ઇનોઉ, ગાક્કેનના માસાહિરો કુમાશિમા, શુફુના સાઓરી કાટો, તેમજ કોડાંશાના સેકાત્સુ અને ચિહિરો માસુહોનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રતિનિધિમંડળમાં સ્ટુડિયો શિવાશિવાના મસાટાકા નમાઝુ, ઓરેન્જ કોર્પોરેશનના રોબિન ગ્લેટ્ટો, બંદાઈ નમ્કો પિક્ચર્સમાંથી હિરોયુકી સાતો, તોઈ એનિમેશનમાંથી હિડેકી ઉદાગાવા, ઓગાકી શોટેનમાંથી કોસુકે ઓગાકી, કોવા કોમ્પ્યુટરમાંથી તાકેશી ઓકિતા અને મિત્સુઓ ટેરાકાવા, ધ બોસ્ટન કંસલ્ટિંગના સોનોકા ઓઝાવા અને તાકાહિતો અયાબે, J-Funk Zen Enterpriseના ફૂમિ મિજુનો, કૂપ માર્કેટિંગ કંપનીના ડાઇસુકે ઓટોબે, GEM પાટર્નસના આયા ઉમેઝુ, TMIના શિન કુરેતાકે, જાપાન સ્ટુડન્ટ સર્વિસ ઓર્ગેનાઇઝેશનના અકીકો કાવાટો, તોશિમા ગ્લાસના તાઇજી સુગાસાવા, રયૂરા હયાશી, આઇકો ચિકાબા, બેસ્ટ વર્લ્ડના યોશીહિરો કોબાયાશી હાજર રહ્યા હતા.

