જાપાન મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા ટ્રેન પ્રોપલ્જન સિસ્ટમ ખરીદશે, ભારતીય રેલ એન્જિનિયરિંગમાં વધ્યો વિશ્વના વિકસિત દેશોનો વિશ્વાસ
રેલ ટેકનોલોજીની દિશામાં મોટી સિદ્ધિ, વિશ્વભરમાં 120થી વધુ પ્રોજેક્ટ્સને ટેકનિકલ સપોર્ટ આપી રહ્યું છે ભારત
Published : November 14, 2026 at 9:06 AM IST
હૈદરાબાદ (EB Prime Team): ઇન્ડિયન રેલ્વેએ ટેકનોલોજીની દિશામાં એક મોટો માઇલસ્ટોન મેળવ્યો છે. પ્રથમ વખત જાપાન ભારતમાં બનેલી ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રેન પ્રોપલ્જન સિસ્ટમને ખરીદવા જઇ રહ્યું છે. આ સિસ્ટમ ટ્રેનોની ઝડપ આપવાનું કામ કરે છે. જાપાન ખુદ હાઇસ્પીડ ટ્રેન બનાવવા, ઇનોવેશન અને અત્યાધુનિક રેલ ટેકનિક માટે વિશ્વભરમાં ઓળખાય છે પરંતુ આ વિકસિત દેશે મેડ ઇન ઇન્ડિયા રેલવે સિસ્ટમ અને ટેકનોલોજી પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે.
આ ડિલ ભારતીય રેલ્વેએ એન્જિનિયરિંગની દિશામાં ઘણુ મહત્ત્વનું માનવામાં આવી રહી છે અને ભારત રેલવે ટેકનોલોજી એક્સપોર્ટર દેશ સ્થાપિત કરવામાં મદદરૂપ બનશે. મીડિયા રિપોર્ટ અને રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવના નિવેદન અનુસાર, ભારત પહેલાથી જ ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રેન પ્રોપલ્જન સિસ્ટમ અને રેલ્વેના અન્ય કંપોનેટ-ટેકનિક સ્વિત્ઝર્લેન્ડ, જર્મની, ફ્રાન્સ, ઇટાલી, સ્પેન, રોમાનિયા, મેક્સિકો અને અમેરિકા જેવા દેશોને એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છે.
Taking Indian engineering to the world with Made-in-India train propulsion systems. 🇮🇳 https://t.co/38zKm44mKc— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) November 6, 2026
આ રીતે ભારતીય રેલવે ઓસ્ટ્રેલિયા અને કેનેડાને મેટ્રો રેલ કોચ તથા શ્રીલંકા, સેનેગલ, બાંગ્લાદેશ, મોઝામ્બિક જેવા દેશોને લોકોમોટિવ (રેલ એન્જિન) સપ્લાય કરતું રહ્યું છે. રેલવે મંત્રીએ તો અહીં સુધી કહ્યું છે કે તમામ કંપોનેન્ટ, રેલવે ટેકનોલોજી સિવાય દેશ હવે 2029-30 સુધી વંદે ભારતનો સંપૂર્ણ ટ્રેન સેટ એક્સપોર્ટ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. વંદે ભારત, ઇન્ડિયન રેલવે માટે એક નવા યુગની શરૂઆત માનવામાં આવે છે. વંદે ભારત ટ્રેનોએ મુસાફરો માટે સફરને ઝડપી અને આરામદાયક બનાવી છે. ભારતે એક કંપ્લીટ ટ્રેન સેટ નિકાસ દેશ તરીકે પોતાની વૈશ્વિક ઓળખ બનાવવાનું મહત્ત્વકાંક્ષા ટાર્ગેટ રાખ્યો છે.
કેટલી મહત્ત્વની છે પ્રોપલ્જન સિસ્ટમ: આસાન શબ્દોમાં સમજી શકીએ કે આ ટેકનિક ઇલેક્ટ્રિક એનર્જીને ટ્રેનોને સ્પીડ આપવા માટે લાગેલી મોટર્સ માટે ઉપયોગ થતા યોગ્ય પાવરમાં બદલે છે. આ ટેકનોલોજી એટલી મહત્ત્વની છે કે ટ્રેનની ઓવરઓલ વેલ્યૂના 40 ટકા તેના પર આધારિત છે. રેલગાડીઓને પાટા પર દોડાવવા માટે જે પાવર જોઇએ તે આ ટેકનિકથી વીજળીને કન્વર્ટ કરીને મળે છે.
ભારતની ટેકનોલોજી ડિઝાઇન કેટલાક દેશમાં કામ કરી રહી છે: પ્રેસ ઇન્ફર્મેશ બ્યૂરો (PIB)ની એક રિલીઝ અનુસાર, ભારત 27થી વધુ ઇન્ટરનેશનલ સિગ્નલિંગ પ્રોજેક્ટ્સને લીડ કરી રહ્યું છે અને 40થી વધુ રેલ એન્જિનિયરિંગ પ્રોજેક્ટ્સને મહત્ત્વનો સપોર્ટ પુરો પાડી રહ્યુ છે. બેંગલુરૂ સ્થિત ડિઝિટલ એક્સપીરિયન્સ સેન્ટર બ્લૉકચેન, સાઇબર સિક્યુરિટી, AI જેવી ટેકનિકથી આગામી પેઢીની સિગ્નલિંગ ડેવલપ કરી રહ્યું છે.
પોતાના નવીન પ્રયોગો દ્વારા, આ કેન્દ્ર વિશ્વભરમાં 120થી વધુ પ્રોજેક્ટ્સને સપોર્ટ કરી રહ્યું છે. ભારતીય રેલવે હવે ડિઝાઇન, ડેવલપ અને ડિલીવરીની થ્રી ડી થીમના સહારે મેડ ફોર ધ વર્લ્ડ પર ફોકસ કરી રહ્યું છે.
ક્યા દેશને શું નિકાસ કરી રહ્યું છે ભારત: PIB અનુસાર 2025માં ભારત વિશ્વભરમાં કેટલાક દેશોને રેલ એન્જિન, ડબ્બા અને અન્ય ટેનિકલલ ઉપકરણ એક્સપોર્ટ કરી રહ્યું છે. નીચેના ટેબલ પરથી આ વાતને આસાનીથી સમજી શકાય છે.
|રેલવે સર સામાન
|ભારતથી આયાત કરનારા દેશ
|મેટ્રો કોચ
|ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા
|રેલ ડબ્બા
|ફ્રાન્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા, સાઉદી અરબ, યુકે
|પ્રોપલ્જન સિસ્ટમ
સ્પેન, જર્મની, ઇટાલી, જાપાન, મેક્સીકો, રોમાનિયા, ફ્રાન્સ
|પેસેન્જર કોચ
|શ્રીલંકા, મોઝામ્બિક, બાંગ્લાદેશ
|રેલ એન્જિન
બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા, મ્યાનમાર, સેનેગલ, મોઝામ્બિક, ગુયાના
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