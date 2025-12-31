ETV Bharat / bharat

1 જાન્યુઆરી, 2026: ન્યુઝીલેન્ડના કિરીબાતીએ નવા વર્ષનું સ્વાગત, 2026ની ઉજવણી થઇ શરૂ

ન્યુઝીલેન્ડ અને નાના પેસિફિક ટાપુ રાષ્ટ્ર કિરીબાતીએ અન્ય દેશો કરતા વર્ષ 2026ને કેટલાક કલાક પહેલા સ્વાગત કર્યું છે.

સિડનીમાં આતશબાજી
સિડનીમાં આતશબાજી (X@cityofsydney)
Published : December 31, 2025 at 6:53 PM IST

2026નું આગમન થયું છે કારણ કે ઘણા દેશોએ નવા વર્ષની ઉજવણી શરૂ કરી દીધી છે, જેમાં કિરીબાતી, ખાસ કરીને કિરીટીમાટી, જે વિશ્વના સૌથી પ્રાચીન સમય ક્ષેત્રમાં છે, તે સૌથી આગળ છે.

મધ્ય પેસિફિક મહાસાગરમાં સ્થિત કિરીટીમાટી ટાપુ, જેને ક્રિસમસ આઇલેન્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, એ 1 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ સવારનું સ્વાગત કર્યું, જ્યારે મધ્યરાત્રિ ભારતીય માનક સમય મુજબ બરાબર 3:30 વાગ્યે (31 ડિસેમ્બર, 2025) પડી. કિરીટીમાટી ટાપુ ભારત કરતા બરાબર 8.5 કલાક આગળ અને ગ્રીનવિચ સરેરાશ સમય કરતા 14 કલાક આગળ છે.

કિરીબાતીના પ્રારંભિક ઉજવણી પછી, ન્યુઝીલેન્ડના ચેથમ ટાપુઓ ફક્ત 15 મિનિટ પછી જોડાયા, ત્યારબાદ ન્યુઝીલેન્ડ પોતે અને ટોકેલાઉ અને ટોંગા જેવા ઘણા અન્ય પેસિફિક ટાપુઓ પણ જોડાયા. જેમ જેમ સમય ઝોન આગળ વધે છે, તેમ તેમ નવું વર્ષ સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાય છે, અને દરેક પ્રદેશ આ પ્રસંગને ચિહ્નિત કરવા માટે પોતાની અનોખી પરંપરાઓ અને ઉજવણીઓ લાવે છે.

સોશિયલ મીડિયા પર, "હેપ્પી ન્યૂ યર 2026" ઓનલાઈન સૌથી વધુ ટ્રેન્ડિંગ કીવર્ડ્સમાંનો એક બની રહ્યો છે, કારણ કે વિશ્વ જમીન પર અસંખ્ય ઉજવણીઓ અને આકાશમાં ફટાકડા ફોડીને નવા વર્ષનું સ્વાગત કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

વિશ્વભરના લોકો 2026નું સ્વાગત કરી રહ્યા છે અને 2025ને વિદાય આપી રહ્યા છે, જે અલગ અલગ સમય ઝોનના આધારે અલગ અલગ સમયે થાય છે. ઘણા દેશોએ વર્ષ 2026નું સ્વાગત અન્ય દેશો કરતા ઘણા વહેલા કર્યું.

વિશ્વના સૌથી અદભુત નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યા ઉજવણીઓમાંની એક સિડનીનો ફટાકડા પ્રદર્શન છે. આ ખૂબ જ અપેક્ષિત ઘટના વિશ્વભરના લાખો દર્શકોને આકર્ષે છે.

જ્યારે કિરીબાતીએ નવા વર્ષ 2026નું સ્વાગત કર્યું, ત્યારે ભારતમાં 31 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ બપોરનો સમય હતો. સમોઆ અને ટોંગા જેવા અન્ય પેસિફિક દેશોએ કિરીબાતીનું અનુકરણ કર્યું, જેમાં ન્યુઝીલેન્ડ પણ શરૂઆતના ઉજવણી કરનારાઓમાંનો એક હતો.

પૃથ્વીના પરિભ્રમણ અને સમય ઝોનની વ્યવસ્થાને કારણે, દેશો અલગ અલગ સમયે નવું વર્ષ ઉજવે છે. ઉજવણીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય તારીખ રેખા નજીક દૂર પૂર્વમાં શરૂ થાય છે અને ધીમે ધીમે સૂર્યના માર્ગે પશ્ચિમ તરફ આગળ વધે છે. કેટલાક પ્રદેશોમાં, સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક કેલેન્ડરને કારણે નવા વર્ષની તારીખો પણ બદલાય છે.

2026 માં કયા ક્રમમાં દેશો પ્રવેશ કરશે તે અહીં છે:

  • 3:30 વાગ્યે IST: કિરીબાતી
  • 4:30 વાગ્યે IST: ન્યુઝીલેન્ડ
  • 5:30 વાગ્યે IST: ફિજી, રશિયાના નાના વિસ્તારો
  • 6:30 વાગ્યે IST: ઓસ્ટ્રેલિયાનો મોટાભાગનો ભાગ
  • 8:30 વાગ્યે IST: જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા
  • 9:30 વાગ્યે IST: ચીન, મલેશિયા, સિંગાપોર, હોંગકોંગ, ફિલિપાઇન્સ
  • ભારત, શ્રીલંકા (GMT કરતા 5 કલાક 30 મિનિટ આગળ)
  • 1:30 વાગ્યે IST: UAE, ઓમાન, અઝરબૈજાન
  • 3:30 વાગ્યે IST: ગ્રીસ, દક્ષિણ આફ્રિકા, સાયપ્રસ, ઇજિપ્ત, નામિબિયા
  • 4:30 વાગ્યે IST: જર્મની, ફ્રાન્સ, ઇટાલી, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ, નેધરલેન્ડ્સ, મોરોક્કો, કોંગો, માલ્ટા
  • 5:30 વાગ્યે IST: યુકે, આયર્લેન્ડ, પોર્ટુગલ
  • સવારે 8:30 વાગ્યે IST: બ્રાઝિલ, આર્જેન્ટિના, ચિલી
  • 9:30 વાગ્યે IST: પ્યુઅર્ટો રિકો, બર્મુડા, વેનેઝુએલા, યુએસ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ, બ્રિટિશ વર્જિન ટાપુઓ
  • સવારે 10:30 IST: યુએસ ઇસ્ટ કોસ્ટ (ન્યૂ યોર્ક, વોશિંગ્ટન ડીસી, વગેરે), પેરુ, ક્યુબા, બહામાસ
  • સવારે 11:30 IST: મેક્સિકો, કેનેડા અને યુએસના કેટલાક ભાગો
  • સવારે 1:30 IST: યુએસ વેસ્ટ કોસ્ટ (લોસ એન્જલસ, સાન ફ્રાન્સિસ્કો, વગેરે)
  • સવારે 3:30 IST: હવાઈ, ફ્રેન્ચ પોલિનેશિયા
  • સવારે 4:30 IST: સમોઆ

કયો દેશ નવા વર્ષની ઉજવણી કરે છે?

અમેરિકન સમોઆ એ પૃથ્વી પરના છેલ્લા વસ્તીવાળા સ્થળોમાંનું એક છે જ્યાં નવા વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, UTC-11 સમય ઝોન અનુસાર, કિરીબાતી પછી લગભગ એક આખો દિવસ. આગળ નિર્જન બેકર અને હોવલેન્ડ ટાપુઓ (યુએસ પ્રદેશો) આવે છે, જે નવા વર્ષની શરૂઆત કરનારા વિશ્વમાં છેલ્લા સ્થાનો છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય તારીખ રેખા આ સ્થાનોને કેલેન્ડર ક્રમમાં છેલ્લા સ્થાને રાખે છે, જે ગયા વર્ષના અંતિમ ક્ષણોને ચિહ્નિત કરે છે.

