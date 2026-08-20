ETV Bharat / bharat

જંતર-મંતર પર પોલીસ બર્બરતા: સુપ્રીમ કોર્ટે હાઈ-પાવર તપાસ સમિતિની રચના કરી; આર. સુભાષ રેડ્ડીને સોંપાઈ આગેવાની

આ સમિતિ જંતર-મંતર ખાતે વિદ્યાર્થી વિરોધ પ્રદર્શન સાથે સંબંધિત પોલીસ અત્યાચારના આરોપો અને અન્ય બાબતોની તપાસ કરશે

આ સમિતિ જંતર-મંતર ખાતે વિદ્યાર્થી વિરોધ પ્રદર્શન સાથે સંબંધિત પોલીસ અત્યાચારના આરોપો અને અન્ય બાબતોની તપાસ કરશે
આ સમિતિ જંતર-મંતર ખાતે વિદ્યાર્થી વિરોધ પ્રદર્શન સાથે સંબંધિત પોલીસ અત્યાચારના આરોપો અને અન્ય બાબતોની તપાસ કરશે (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 20, 2026 at 10:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે જંતર-મંતર વિરોધ ઘટનાની તપાસ માટે એક હાઈ-પાવર તપાસ સમિતિની રચના કરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ આર. સુભાષ રેડ્ડીને આ તપાસ સમિતિનું નેતૃત્વ સોંપવામાં આવ્યું છે. આ સમિતિ ગયા મહિને દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે યોજાયેલા વિદ્યાર્થી વિરોધ પ્રદર્શન સાથે સંબંધિત પોલીસ અત્યાચારના આરોપો અને અન્ય બાબતોની તપાસ કરશે.

આજે અપલોડ કરાયેલા આદેશમાં, ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, જોયમલ્યા બાગચી અને વી. મોહનાની બનેલી બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ન્યાયાધીશ રેડ્ડી સમિતિના અધ્યક્ષ હશે.

અન્ય સભ્યોમાં ન્યાયાધીશ રવિશંકર ઝા (પંજાબ અને હરિયાણા હાઇકોર્ટના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ), ન્યાયાધીશ શાલિન્દર કૌર (દિલ્હી હાઇકોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ), ઋષિ કુમાર શુક્લા (સીબીઆઈના ભૂતપૂર્વ નિર્દેશક), અને ડૉ. એલ.આર. બિશ્નોઈ (નિવૃત્ત પોલીસ મહાનિર્દેશક, મેઘાલય)નો સમાવેશ થાય છે.

બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે આ હાઈ-પાવર તપાસ સમિતિની રચના અનેક પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી હતી, જેમાં તેના સભ્યોની વ્યક્તિગત કુશળતા અને અનુભવ તેમજ સમિતિની વિવિધતાનો સમાવેશ થાય છે. બેન્ચે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે સમિતિની ભલામણો ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે અને તે વિચારણાની જરૂર હોય તેવા તમામ મુદ્દાઓનું વ્યાપક મૂલ્યાંકન કરવામાં સક્ષમ હશે.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, તમામ પક્ષો દ્વારા રેકોર્ડ પર મૂકવામાં આવેલી સામગ્રીની તપાસ કર્યા પછી, તેણે અરજદારો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓને વ્યાપકપણે ઓળખી કાઢ્યા છે જેના પર વિચારણા કરવાની જરૂર છે. આમાં પોલીસ અધિકારીઓ અને અન્ય એજન્સીઓ દ્વારા વિરોધીઓ સામે અતિશય બળ અને હિંસાનો ઉપયોગ - જેમ કે પેલેટ ગન, ઇલેક્ટ્રિક લાઠી, લાઠીચાર્જ અને ટીયર ગેસનો ઉપયોગ (યોગ્ય ચેતવણી વિના) - શામેલ છે જેના પરિણામે ગંભીર શારીરિક નુકસાન અને ઇજાઓ થાય છે, જેમાંથી કેટલીક ગંભીર અને લાંબા સમય સુધી ચાલતી હોવાનો આરોપ છે.

બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે સમિતિ મહિલા વિરોધીઓ સામે લક્ષિત હિંસા, ઉત્પીડન અને છેડતીની કથિત ઘટનાઓની તપાસ કરશે. બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પેનલ ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023 ની કલમ 152 નો ઉપયોગ રાજકીય અસંમતિ અને શાંતિપૂર્ણ વિરોધને દબાવવા માટે થતો અટકાવવા માટે કડક બંધારણીય મર્યાદાઓ અને સલામતી સ્થાપિત કરવાની જરૂરિયાતની તપાસ કરશે, ખાતરી કરશે કે જોગવાઈ તેના હેતુપૂર્ણ હેતુ સુધી મર્યાદિત રહે અને બંધારણીય રીતે સુરક્ષિત ભાષણ અને સભાને મર્યાદિત ન કરે.

પોલીસ કર્મચારીઓને થયેલી ઇજાઓ અંગે, બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે રચાયેલી સમિતિએ આ મુદ્દાઓ પર પણ વિચાર કરવો જોઈએ - ખાસ કરીને, પોલીસ અધિકારીઓ અને અન્ય સુરક્ષા કર્મચારીઓ સામે વિરોધીઓ દ્વારા બળ અને હિંસાનો કથિત ઉપયોગ - જેને, પ્રતિવાદીઓના મતે, અરજદારોના મતે, ઓછો આંકવામાં આવ્યો છે અને સમાન રીતે સખત અને નિષ્પક્ષ તપાસની ખાતરી આપે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

JANTAR MANTAR PROTEST
SUPREME COURT JUDGE LED PANEL
CJP PROTESTORS
HIGH POWER SEARCH COMMITTEE
JANTAR MANTAR PROTEST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.