જંતર-મંતર પર વિરોધ ટ્રેલર હતું, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને 7 દિવસમાં રાજીનામું આપવું પડશે: CJP ફાઉન્ડર દીપકે
કરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના સ્થાપક, અભિજીત દિપકે રવિવારે જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેનારા "હજારો" લોકોનો આભાર માન્યો.
Published : June 7, 2026 at 10:13 PM IST
નવી દિલ્હી: સોશિયલ મીડિયાથી શરૂ થયેલી કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના સ્થાપક, અભિજીત દિપકે રવિવારે જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેનારા "હજારો" લોકોનો આભાર માન્યો અને ચેતવણી આપી કે જો કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને પદ પરથી દૂર કરવામાં નહીં આવે અથવા સાત દિવસમાં રાજીનામું નહીં આપવામાં આવે તો આંદોલન ચાલુ રહેશે.
X પર એક પોસ્ટમાં, દિપકે શનિવારના પ્રદર્શનને "ઐતિહાસિક" શક્તિ પ્રદર્શન ગણાવ્યું અને કહ્યું કે, તે શિક્ષણ પ્રણાલીને લગતા મુદ્દાઓ પર વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોમાં વધતા ગુસ્સાને દર્શાવે છે. તેણે લખ્યું, "ગઈકાલે, આપણે હજારો લોકોએ ઇતિહાસ રચ્યો. જંતર-મંતર પરના અમારા શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શને સરકારને એક ટ્રેલર બતાવ્યું કે જ્યારે આપણે એક થઈએ છીએ ત્યારે કોકરોચ શું કરવા માટે સક્ષમ છે."
વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયેલા મોટાભાગના લોકોએ પહેલાં ક્યારેય વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો ન હોવાનો દાવો કરતા, તેણે ઉમેર્યું, "શિક્ષણ સિસ્ટમ વિરુદ્ધ પોતાનો ગુસ્સો અને હતાશા વ્યક્ત કરવા અમારી સામૂહિક હાજરીથી તેઓ હિંમત અનુભવતા હતા." તેણે ઉનાળાની ગરમી છતાં કાર્યક્રમમાં હાજરી આપનારા વિદ્યાર્થીઓ અને બાળકો સહિત સમર્થકોનો આભાર માન્યો.
Yesterday, thousands of us made history. Our peaceful protest at Jantar Mantar showed the government a trailer of what cockroaches are capable of when we unite.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 7, 2026
Most people who joined us yesterday had never participated in a protest before. But they felt emboldened by our… pic.twitter.com/eudgmDvdzC
દિપકે શિક્ષણમંત્રી પર આખી પેઢી સાથે અન્યાય કરવાનો આરોપ લગાવતા કહ્યું, "જો આપણે આપણો અવાજ નહીં ઉઠાવીએ તો પરિવર્તન શક્ય નથી. આ અહીં સમાપ્ત થતું નથી. જો તેમને આગામી 7 દિવસમાં હટાવવામાં નહીં આવે અથવા પદ નહીં છોડે, તો અમને જમીન પર અમારો વિરોધ ચાલુ રાખવાની ફરજ પડશે."
દિપકે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આંદોલન શાંતિપૂર્ણ રીતે આગળ વધશે અને કહ્યું કે, સરકાર સંયુક્ત અને અહિંસક અભિયાનને અવગણી શકે નહીં. તેણે કહ્યું, "સરકાર એકીકૃત, શાંતિપૂર્ણ આંદોલનને દબાવી શકે નહીં. આપણા કોકરોચે ક્યારેય તેમનાથી ડરવાની જરૂર નથી."
દિલ્હીમાં આંદોલનનું નેતૃત્વ કર્યાના એક દિવસ પછી, છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, દિપકે કથિત NEET પેપર લીક અને CBSE OSM ખામીઓ પરના વિવાદ વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણીનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.
પ્રધાનના રાજીનામા પછી તેમણે શિક્ષણ પ્રણાલીમાં ફેરફાર કરવા માટે એક એજન્ડા તૈયાર કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. દિપકે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, સીજેપી આંદોલનની તુલના કેટલાક પડોશી દેશોમાં થયેલા પ્રદર્શનો સાથે કરી શકાય નહીં, તેણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, સીજેપી ફક્ત જનરલ ઝેડ માટે છે અને તે કોઈપણ રાજકીય પક્ષ સાથે સંકળાયેલું રહેશે નહીં.
તેણે કહ્યું, "અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે છેલ્લા 10-12 વર્ષમાં દેશનું રાજકારણ હિન્દુ-મુસ્લિમ એજન્ડા તરફ આગળ વધ્યું છે. આ મુદ્દો નોકરીઓ આપી શકતો નથી. આપણે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે, અને સરકારની પ્રાથમિકતાઓ પણ બદલવી જોઈએ. "ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પછી, અમે શિક્ષણ પ્રણાલીમાં પરિવર્તન લાવવા માટે એક એજન્ડા તૈયાર કરીશું. આ અહીં સમાપ્ત થશે નહીં કારણ કે રોજગાર પણ દેશમાં એક મુખ્ય મુદ્દો છે."
દિપકે કહ્યું કે, કોઈએ (NEET) પેપર લીકની જવાબદારી લેવી જોઈએ જેણે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓને અસર કરી છે. ''જો કોઈ જવાબદારી ન લે તો સિસ્ટમ કેવી રીતે કાર્યક્ષમ રીતે કાર્ય કરી શકે? જો કોઈ કંપની કોઈના કારણે નુકસાનનો સામનો કરી રહી છે, તો જ્યાં સુધી તે વ્યક્તિ રાજીનામું ન આપે શું તે નુકસાન નફામાં ફેરવાશે?", દિપકે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગને યોગ્ય ઠેરવતા આ વાત કરી.
એક વ્યક્તિને બે ભૂલો પછી કંપનીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવે છે, પરંતુ અહીં, સરકાર દ્વારા આયોજિત પરીક્ષાઓના પેપર વારંવાર લીક થઈ રહ્યા છે, તેણે પૂછ્યું, "અમે કેવી રીતે માની શકીએ કે તમે (સરકાર) રાજીનામું ન મળે ત્યાં સુધી ભૂલો સ્વીકારવા તૈયાર છો?" તેમણે જંતર-મંતર પ્રદર્શનમાં જોડાયેલા વિરોધીઓના પ્રોફાઇલ સાથે જોડાયેલા નિવેદનોની પણ ટીકા કરી.
તેણે પ્રશ્ન કર્યો, ''જંતર-મંતર પર મોટી ભીડ અને ફોટોગ્રાફ્સ લોકો વિશે વાત કરે છે. તેઓ કેટલા લોકોને પાકિસ્તાની તરીકે લેબલ કરશે? શું તેઓ આંદોલનકારી વિદ્યાર્થીઓ, વિપક્ષ અને પ્રશ્નો પૂછતા મીડિયાને પાકિસ્તાની કહેશે?" તેમણે કોઈનું નામ લીધા વિના કહ્યું. "શું 'આઈટી સેલ'ના લોકો જ ફક્ત ભારતીયો છે?"
આ ટિપ્પણી CJP દ્વારા જંતર-મંતર પર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કર્યાના એક દિવસ પછી આવી છે. આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રદર્શનમાં ઘણા રાજ્યોના સહભાગીઓ આવ્યા હતા અને વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને કાર્યકરો દ્વારા ભાષણો આપવામાં આવ્યા હતા જેમણે શિક્ષણ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર કેન્દ્રના સંચાલનની ટીકા કરી હતી.
આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં, દિપકે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, શિક્ષણ પ્રણાલી વિદ્યાર્થીઓને નિષ્ફળ બનાવી રહી છે અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી પાસેથી જવાબદારી લેવાની માંગ કરી હતી. આયોજકોએ પ્રધાનના રાજીનામા માટે અલ્ટીમેટમ પણ જારી કર્યું હતું, જો તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ નહીં થાય તો વધુ આંદોલન કરવાની ચેતવણી આપી હતી. વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયેલા કાર્યકર સોનમ વાંગચુકે પ્રદર્શનકારીઓને ટેકો આપ્યો હતો.
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