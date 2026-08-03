ETV Bharat / bharat

જંતર-મંતર હવે પ્રદર્શન માટે યોગ્ય સ્થળ નથી, સુપ્રીમ કોર્ટ અરજી પર સુનાવણી માટે સંમત

સતીશ ચંદ કૌશિક તરફથી દાખલ અરજીમાં પ્રદર્શન કરવા માટે જંતર-મંતરની જગ્યાએ બીજુ સ્થળ નક્કી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 3, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટ સોમવારે તે અરજી પર વિચાર કરવા માટે સંમત થઇ ગયું છે જેમાં આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો કે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીની વચ્ચે આવેલા જંતર-મંતર હવે વિરોધ પ્રદર્શન માટે યોગ્ય જગ્યા નથી, કારણ કે તેનાથી સ્થાનિક લોકોને મુશ્કેલી થાય છે અને જરૂરી સેવાઓને અસર પડે છે.

આ ઘટના ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી મોહનાની પીઠ સામે સુનાવણી માટે આવ્યો હતો. પીઠે અરજી પર કેન્દ્ર સરકાર અને અન્યને નોટિસ ફટકારી છે.

પીઠે કોર્ટ રૂમમાં હાજર સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાને જણાવ્યું હતું કે અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના મુદ્દાઓ તેમજ આવશ્યક તબીબી વસ્તુઓના પુરવઠામાં વિક્ષેપોને કારણે જંતર-મંતર હવે આવા વિરોધ પ્રદર્શનો માટે યોગ્ય સ્થળ નથી. બેન્ચે ટિપ્પણી કરી હતી કે તે આ બાબતને મહત્ત્વપૂર્ણ માને છે અને તુષાર મહેતાને અરજીમાં ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓ અંગે અધિકારીઓ પાસેથી સૂચન લેવા કહ્યું હતું.

કાર્યવાહી દરમિયાન, અરજી કરનારા વકીલે પ્રસ્તાવિત રાજકીય રેલીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. વકીલે જણાવ્યું હતું કે, "અરવિંદ કેજરીવાલે ટાઉન હોલ બોલાવ્યો અને વડાપ્રધાનના નિવાસસ્થાન સુધી રેલી યોજવાનો નિર્ણય લીધો હતો." વકીલે ઉમેર્યું હતું કે "20 જુલાઈ જેવી ઘટનાનું પુનરાવર્તન ટાળવું જોઈએ."

પ્રસ્તાવિત કાર્યક્રમ પર ટિપ્પણી કરવાનો ખંડપીઠે ઇનકાર કર્યો હતો. CJIએ ટિપ્પણી કરતા કહ્યું, "તેઓ જાણે છે કે તેને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવું. જો તેઓ ન કરી શકે, તો તેમણે ગેરવહીવટ અંગે અમારી પાસે આવવું જોઈએ. મને વિશ્વાસ છે કે તેઓ તેને હેન્ડલ કરશે."

બેન્ચે આ મામલાને અલગથી સુનાવણી માટે સૂચિબદ્ધ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. સતીશ ચંદ કૌશિક વતી દાખલ કરાયેલી અરજીમાં વિરોધ પ્રદર્શન માટે વૈકલ્પિક સ્થળની નિમણૂક કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. તેમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે જંતર મંતર પર પ્રદર્શનો સ્થાનિક રહેવાસીઓને અસુવિધા પહોંચાડે છે અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ અને તબીબી સેવાઓના પુરવઠામાં વિક્ષેપ પાડે છે.

દેશના પાટનગરની વચ્ચો વચ્ચ આવેલા જંતર મંતરમાં તાજેતરમાં NEET-UG પેપર લીક સામે મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનો થયા હતા. 20 જુલાઈના રોજ, 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) દ્વારા સંસદ તરફ પ્રસ્તાવિત વિરોધ કૂચ પોલીસ લાઠીચાર્જ અને ટીયર ગેસના ઉપયોગને કારણે અફરા-તફરીમાં બદલાઇ ગયો હતો. સુરક્ષાદળોની કથિત ક્રૂરતાને કારણે કેટલાક પ્રદર્શનકારી ગંભીર રીતે ઘાયલ પણ થયા હતા.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

JANTAR MANTAR SC
JANTAR MANTAR
SUPREME COURT
SUPREME COURT PETITION
JANTAR MANTAR SC PETITION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.