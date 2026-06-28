જંતર-મંતર CJP Protest: વિદ્યાર્થી નેતાઓ સાથે ભૂખ હડતાળ પર બેઠા સોનમ વાંગચૂક, કહ્યું - ખુશીથી નહીં, મજબૂરીમાં અનશન પર બેઠો છું
કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા સહિત કેટલીક માગણીઓ સાથે સોનમ વાંગચુક અને છ વિદ્યાર્થી નેતા અનશન પર બેઠા
Published : June 28, 2026 at 8:51 PM IST
નવી દિલ્હી: જંતર-મંતર ખાતે 'કૉકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) ના નેતૃત્વમાં ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શને નવમા દિવસે નવો વળાંક લીધો. આઠ દિવસના પ્રદર્શન બાદ, પર્યાવરણ કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે રવિવારે અનિશ્ચિત સમય માટે ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી. ઉપવાસ શરૂ કરતા પહેલા, વાંગચુક, CJP ના સ્થાપક અભિજીત દીપકે અને અન્ય સંકળાયેલા કાર્યકરોએ મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા અને તેમના આશીર્વાદ લેવા માટે રાજઘાટની મુલાકાત લીધી. ત્યારબાદ, તેઓ જંતર-મંતર પહોંચ્યા અને ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી. ખેડૂત સંગઠનો, ખાપ પંચાયતો અને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ પણ આંદોલનને ટેકો આપ્યો.
ગાંધીના માર્ગે ચાલવાનો સંકલ્પ
ભૂખ હડતાળ શરૂ કરતા પહેલા આંદોલનકારીઓએ મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે રાજઘાટની મુલાકાત લીધી. ત્યારબાદ, જંતર-મંતર પહોંચ્યા પછી, સોનમ વાંગચુક અને છ વિદ્યાર્થી નેતાઓએ અનિશ્ચિત સમય માટે ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી. આંદોલનકારીઓ જણાવે છે કે આ સંઘર્ષ શિક્ષણ પ્રણાલીમાં જવાબદારી, કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું, રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા એજન્સી (NTA) ના વિસર્જન અને નવી શિક્ષણ નીતિ (NEP 2020) પાછી ખેંચવાની માંગણી માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.
સરકારે કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં
ભૂખ હડતાળ શરૂ કરતી વખતે, સોનમ વાંગચુકે જણાવ્યું હતું કે તેઓ જીનીવાથી સીધા દિલ્હી પહોંચ્યા છે. સરકારને પહેલેથી જ ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે જો શિક્ષણ પ્રણાલી અને પર્યાવરણીય મુદ્દાઓમાં જવાબદારી અંગે કોઈ પગલાં લેવામાં નહીં આવે, તો શાંતિપૂર્ણ, લોકશાહી વિરોધ જરૂરી બનશે. તેમણે કહ્યું, "હું આ ઉપવાસ પોતાની ઇચ્છાથી નહીં, પરંતુ મજબૂરીથી કરી રહ્યો છું. લોકશાહીમાં, જ્યારે સરકાર કોઈ જવાબ આપતી નથી, ત્યારે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ એકમાત્ર ઉપાય રહે છે. હું શિક્ષણ અને પર્યાવરણીય કારણો બંનેના સમર્થનમાં આ ઉપવાસ કરી રહ્યો છું, મારા સમગ્ર અસ્તિત્વ - શરીર, મન અને સંસાધનોને પ્રયાસમાં સમર્પિત કરી રહ્યો છું."
હું 40 વર્ષથી શિક્ષણ માટે કામ કરી રહ્યો છું
સોનમ વાંગચુકે કહ્યું કે, શિક્ષણ તેમના જીવનનું સૌથી મોટું મિશન રહ્યું છે. એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કરવા છતાં, તેમણે ક્યારેય એન્જિનિયર તરીકે નોકરી લીધી નથી. તેમનું માનવું છે કે દેશની મોટાભાગની સમસ્યાઓનો ઉકેલ શૈક્ષણિક સુધારામાં રહેલો છે. જ્યારે યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણ પ્રણાલીમાં રહેલી ખામીઓ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો, ત્યારે ચૂપ રહેવું એ કોઈ વિકલ્પ નહોતો. એટલા માટે તેઓ 'કૉકરોચ જનતા પાર્ટી' ના બેનર હેઠળ આંદોલનમાં જોડાયા છે.
શિક્ષણ જેટલું જ મહત્વપૂર્ણ પર્યાવરણ
તેમણે જણાવ્યું હતું કે શિક્ષણ માત્ર બાળકોના ભવિષ્યને જ નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રની દિશા પણ નક્કી કરે છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, હિમાલય અને લદ્દાખનું પર્યાવરણ એ સમગ્ર દેશની સહિયારી જવાબદારી છે, કારણ કે લાખો લોકો ત્યાંથી ઉદ્ભવતા પાણીના સ્ત્રોતો પર આધાર રાખે છે. તેમણે કહ્યું, "જો આપણે શ્વાસ લેવા માટે સ્વચ્છ હવા અને પીવા માટે સ્વચ્છ પાણી ઇચ્છીએ છીએ, તો પર્યાવરણીય ચિંતાઓને અવગણી શકાય નહીં. આ બે મુદ્દાઓ પર સરકારના મૌનથી મને ભૂખ હડતાળ પર જવાની ફરજ પડી છે. ભીષણ ગરમી છતાં, હજારો લોકો આંદોલનમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. આવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ, વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકોનો સંઘર્ષ લોકશાહીમાં લોકોની શક્તિ દર્શાવે છે."
વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી સંઘર્ષ ચાલુ રહેશે
દરમિયાન, 'કૉકરોચ જનતા પાર્ટી'ના સ્થાપક અભિજીત દીપકેએ જણાવ્યું હતું કે, આ ભૂખ હડતાળ 20 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય મેળવવા અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી માટે શરૂ કરવામાં આવી છે. ભારતીય કિસાન સંઘ અને અનેક ખાપ પંચાયતોએ આંદોલનને પોતાનો ટેકો આપ્યો છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે જંતર-મંતર તરફ જતા 500 થી વધુ ખેડૂતોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી જેથી તેઓ સ્થળ પર પહોંચી ન શકે. આંદોલનનો સમયગાળો હવે સંપૂર્ણપણે સરકારના વલણ પર નિર્ભર રહેશે.
છ વિદ્યાર્થી નેતાઓએ પણ ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી
સોનમ વાંગચુકના આહ્વાનને પ્રતિસાદ આપતા, છ વિદ્યાર્થી નેતાઓએ પણ ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી. આમાં AISA ના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ નેહા, JNU વિદ્યાર્થી સંઘના સંયુક્ત સચિવ દાનિશ અલી, AISA ઉત્તર પ્રદેશના પ્રમુખ મનીષ, AISA દિલ્હી યુનિવર્સિટીના ઉપપ્રમુખ દીપક, JNU બરાક છાત્રાલયના પ્રમુખ હૃષિકેશ અને આંબેડકર યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થી પરિષદના ભૂતપૂર્વ સીસી સભ્ય અમીનનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે જાહેર કર્યું કે, તેઓ સોનમ વાંગચુક સાથે ખભે ખભા મિલાવીને તેમની માંગણીઓ, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું, NTA નાબૂદ અને નવી શિક્ષણ નીતિ પાછી ખેંચવી, પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી સંઘર્ષમાં ઉભા રહેશે.
આ પણ વાંચો: