જંતર-મંતર એટેક કેસ: સ્વતંત્ર ભારદ્વાજને એક દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલાયો
જંતર-મંતર પર પ્રદર્શન દરમિયાન એક પ્રદર્શનકારીના પિતા પર હુમલો કરવાના આરોપી સ્વતંત્ર ભારદ્વાજને એક દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો છે
Published : September 5, 2026 at 5:40 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે જંતર-મંતર પર પ્રદર્શન દરમિયાન એક પ્રદર્શનકારીના પિતા પર હુમલો કરીને તેમને ઘાયલ કરવાના આરોપી સ્વતંત્ર ભારદ્વાજને એક દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો છે. સ્વતંત્ર ભારદ્વાજની 4 સપ્ટેમ્બરે ઉત્તર પ્રદેશના બુલંદશહેરથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને આજે પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
દરમિયાન, નિશુ આઝાદના વકીલ ઋષભ રંજને સ્વતંત્ર ભારદ્વાજને આપવામાં આવેલી એક દિવસની પોલીસ કસ્ટડી પર કહ્યું કે, "આ ખૂબ જ વિચિત્ર વાત છે. અમે બધા કોર્ટમાં હાજર હતા, સુનાવણી શરૂ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. બાદમાં, અમને જાણવા મળ્યું કે કાનૂની સહાય કાઉન્સેલ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા જોડાયા હતા અને આરોપીને ન્યાયાધીશના નિવાસસ્થાને રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આટલા ગંભીર ગુના માટે માત્ર એક દિવસની પોલીસ કસ્ટડી માંગવામાં આવી હતી. અમને કયા આરોપો ઉમેરવામાં આવ્યા હતા અથવા FIRમાં કયા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા તે અંગે કોઈ માહિતી મળી નથી. મને ખબર નથી કે શું છુપાવવામાં આવી રહ્યું છે. દિલ્હી પોલીસે હજુ સુધી લગાવવામાં આવેલા આરોપો અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી."
નોંધનીય છે કે, એક પોડકાસ્ટ પર સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ દ્વારા એક વિરોધ કરતી વિદ્યાર્થીનીના પિતાને માથા પર માર માર્યો હોવાની કબૂલાત કર્યા બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ પોડકાસ્ટ પછી, 'કૉકરોચ જનતા પાર્ટી' અને અન્ય રાજકીય જૂથોના કાર્યકરોએ સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.
વિરોધીઓએ દલીલ કરી હતી કે, સ્વતંત્ર ભારદ્વાજે પોડકાસ્ટ પર પોતે આરોપ કબૂલ કર્યો હોવાથી, તેમની સામે FIR નોંધવી જોઈએ. ત્યારબાદ, ઉત્તર પ્રદેશના બુલંદશહેરમાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ સામે POCSO એક્ટ અને SC/ST એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી છે. જંતર-મંતર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, 'કૉકરોચ જનતા પાર્ટી' એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે સાદા વસ્ત્રોમાં આવેલા વ્યક્તિઓ, લાકડીઓ અને ડંડાઓથી સજ્જ, વિરોધીઓ પર હુમલો કર્યો હતો. વિરોધ પ્રદર્શનમાંથી સ્વતંત્ર ભારદ્વાજની તસવીરો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ હતી.
ઘટનાઓનો ઘટનાક્રમ: નીશુ આઝાદના પિતા પરના હુમલાથી લઈને સ્વતંત્ર ભારદ્વાજની ધરપકડ સુધી
- 23 જૂન, 2026 (બપોરે): NEET પેપર લીક સામે જંતર-મંતર પર ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ અને કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના કાર્યકરો વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ. આ ઝઘડા દરમિયાન, સ્વતંત્ર ભારદ્વાજે સંજય કુમાર - નીશુ આઝાદના પિતાના માથા પર કડા (ધાતુની બંગડી) વડે પ્રહાર કર્યો, જેના કારણે ઈજા થઈ. ત્યારબાદ, માનક કાનૂની જોગવાઈઓ હેઠળ સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો.
- 2 સપ્ટેમ્બર, 2026: જંતર-મંતર ઘટનાના લગભગ અઢી મહિના પછી, સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ દર્શાવતા ઇન્ટરવ્યુ અથવા પોડકાસ્ટનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો. વીડિયોમાં, તે ઘમંડી રીતે કહેતો જોવા મળ્યો હતો કે, "મેં નીશુના પિતાનું માથું ફોડ્યું હતું; તેમને ઘણા ટાંકા લેવાની જરૂર હતી, અને કલમ 307 [હત્યાનો પ્રયાસ] લાગુ થવો જોઈતો હતો, છતાં પોલીસે મને જવા દીધો." આ વીડિયોએ સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપક આક્રોશ ફેલાવ્યો.
- 3 સપ્ટેમ્બર, 2026: જેમ જેમ મામલો વધતો ગયો, સ્વતંત્ર ભારદ્વાજે 'X' અને મીડિયા ચેનલો પર સ્પષ્ટતા જારી કરી, દાવો કર્યો કે તેમનું નિવેદન ફક્ત "મજાક/કટાક્ષ" હતું અને તેમણે સ્વ-બચાવમાં કાર્ય કર્યું હતું. દરમિયાન, દિલ્હી પોલીસે 'X' પર એક નિવેદન જારી કરીને સ્પષ્ટતા કરી કે પીડિતાને માથામાં માત્ર નાની ઈજા થઈ હતી અને 60 ટાંકા લેવાનો દાવો ખોટો હતો. તે જ સમયે, વિપક્ષી નેતાઓ અને કાર્યકરોએ પીડિતાના પરિવારના સમર્થનમાં રેલી કાઢી અને દિલ્હી પોલીસ વિરુદ્ધ ઝુંબેશ શરૂ કરી.
- 4 સપ્ટેમ્બર, 2026 (સવારે લગભગ 11:00 વાગ્યે): કેસમાં સ્વતંત્ર ભારદ્વાજની ધરપકડ કરવામાં નિષ્ફળતાથી ગુસ્સે ભરાયેલા પીડિતા નીશુ આઝાદ, તેના પિતા સંજય કુમાર, સીજેપી નેતા સૌરવ દાસ, આશુતોષ રંકા, સાંસદ ચંદ્રશેખર, સાંસદ પપ્પુ યાદવ અને મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ કરવા પહોંચ્યા. કાર્યકરોએ સ્ટેશનની બહાર જોરદાર સૂત્રોચ્ચાર કર્યા.
- 4 સપ્ટેમ્બર, 2026 (બપોરે 2:00 વાગ્યે): સ્ટેશનની બહાર લગભગ ત્રણ કલાકના ભારે હંગામા અને વિરોધ પ્રદર્શન પછી, દિલ્હી પોલીસ પાછળ હટી ગઈ. પોલીસ અધિકારીઓએ વિરોધીઓને ખાતરી આપી કે આરોપી સ્વતંત્ર ભારદ્વાજની 72 કલાકની અંદર ધરપકડ કરવામાં આવશે અને કેસમાં એસસી/એસટી એક્ટની કલમો ઉમેરવામાં આવી રહી છે. આ ખાતરી બાદ વિરોધ પ્રદર્શન સમાપ્ત થયું.
- 4 સપ્ટેમ્બર, 2026 (બપોરે): દિલ્હી પોલીસની ટીમો આરોપીને પકડવા માટે ઉત્તર પ્રદેશના બુલંદશહેરમાં તેના પૈતૃક ગામ (નૈથલા) પહોંચી. પોલીસને જોતા જ, સ્વતંત્ર ભારદ્વાજે હેલ્મેટ પહેરી અને તેની બુલેટ મોટરસાયકલ પર ખુર્જા તરફ ભાગી ગયો.
- 4 સપ્ટેમ્બર, 2026 (સાંજે 5:00 થી 5:30 વાગ્યાની વચ્ચે): સાદા કપડાંમાં દિલ્હી પોલીસની ટીમોએ ઉત્તર પ્રદેશના બુલંદશહેરના ધામરા નારા ગામ નજીક સ્વતંત્ર ભારદ્વાજનો પીછો કર્યો અને તેમની અટકાયત કરી. તેમની અટકાયત બાદ, પોલીસ ટીમ તાત્કાલિક તેમને બુલંદશહેરના સ્થાનિક ચોલા પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ, જ્યાં પૂછપરછ શરૂ થઈ.
- 4 સપ્ટેમ્બર, 2026 (સાંજે 6:00 વાગ્યાની આસપાસ): સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશનમાં કાનૂની અભિપ્રાય લીધા પછી, સ્વતંત્ર ભારદ્વાજ સામેની FIR ને સત્તાવાર રીતે અપગ્રેડ કરવામાં આવી જેમાં SC/ST કાયદાની કડક કલમો શામેલ કરવામાં આવી.
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