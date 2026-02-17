'જમ્મુ અને કાશ્મીરને ટૂંક સમયમાં રાજ્યનો દરજ્જો મળશે' - શ્રીનગરમાં કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી મેઘવાલ
કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે જણાવ્યું હતું કે ગૃહમંત્રીએ લોકસભાને ખાતરી આપી છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીરને તેનો હક મળશે.
Published : February 17, 2026 at 9:08 PM IST
શ્રીનગર: કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે મંગળવારે કહ્યું હતું કે જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકો ટૂંક સમયમાં રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવા અંગે નિર્ણય સાંભળશે. શ્રીનગરમાં શેર-એ-કાશ્મીર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ સેન્ટર (SKICC) ખાતે એક કાર્યક્રમ દરમિયાન પત્રકારો સાથે વાત કરતા મેઘવાલે કહ્યું હતું કે દેશના ગૃહમંત્રીએ લોકસભાને ખાતરી આપી છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીરને તેનો હક મળશે.
જ્યારે મેઘવાલને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરને રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં વિલંબ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું, "તમને તમારો હક મળશે, પરંતુ એક પ્રક્રિયા છે. મને લાગે છે કે તમે આ અંગે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં નિર્ણય સાંભળશો."
મેઘવાલના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતા, જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ કહ્યું કે (રાજ્યનો દરજ્જો પુનઃસ્થાપિત કરવાની) પ્રક્રિયામાં ઘણો સમય લાગ્યો છે અને તેમને આશા છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકોને તેના માટે વધુ રાહ જોવી પડશે નહીં.
આ જ કાર્યક્રમમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, સીએમ ઓમરે કહ્યું, "જ્યાં સુધી અમને અમારું રાજ્યનો દરજ્જો પાછો નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે પીછેહઠ કરીશું નહીં. પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, પરંતુ તેમાં ઘણો સમય લાગી ગયો છે. અમને આશા હતી કે અમને અત્યાર સુધીમાં રાજ્યનો દરજ્જો મળી જશે, પરંતુ તે બન્યું નથી. અમે આશા છોડી નથી; અમે સતત કેન્દ્ર સરકાર સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ."
તેમણે ઉમેર્યું, "મેં મંત્રી પાસેથી પણ સાંભળ્યું છે કે અમને ટૂંક સમયમાં સારા સમાચાર મળશે. અમે એક વર્ષથી વધુ સમયથી આ સારા સમાચારની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. અમને આશા છે કે અમારે વધુ રાહ જોવી પડશે નહીં."
ઓમર અબ્દુલ્લાએ 22 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ પહેલગામ હુમલા પછી બંધ કરાયેલા 48 પ્રવાસન સ્થળોમાંથી 14ને ફરીથી ખોલવાનો આદેશ આપવા બદલ ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો આભાર માન્યો. તેમણે કહ્યું કે આ સ્થળો તેમની વિનંતી પર ફરીથી ખોલવામાં આવ્યા હતા.
મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "જ્યારે હું જમ્મુમાં ગૃહમંત્રીને મળ્યો હતો, અને નવી દિલ્હીમાં અગાઉની બેઠકોમાં, મેં ગૃહમંત્રીને આ સ્થળો ફરીથી ખોલવા વિનંતી કરી હતી. તેમને બંધ રાખવાનું કોઈ કારણ નહોતું; અમે મુશ્કેલ સંજોગોમાં આ સ્થળો બંધ કર્યા ન હતા. ગૃહમંત્રીએ તે દિવસે મને ખાતરી આપી હતી કે તેમણે આ સ્થળો ફરીથી ખોલવા માટે સૂચનાઓ આપી છે. આ સ્થળો ફરીથી ખોલવાનો આદેશ આપવા બદલ હું ગૃહમંત્રીનો આભારી છું. મને આશા છે કે પ્રવાસીઓ હવે આ સ્થળોની મુલાકાત લેશે અને પર્યટન પર નિર્ભર લોકોની આજીવિકાને પુનર્જીવિત કરશે."
આ દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ વિપક્ષ ભાજપની બેવડા ધોરણો માટે ટીકા કરતા કહ્યું કે ભાજપ દ્વારા નામાંકિત રાજ્યસભા સાંસદ ગુલામ અલી ખટાનાએ ઉત્તર પ્રદેશમાં 90 ટકાથી વધુ ભંડોળ ખર્ચ્યું છે.
જમ્મુના ભાજપના ધારાસભ્ય વિક્રમ રંધાવાએ વિધાનસભામાં કરેલા આરોપોનો ઉલ્લેખ કરતા, ઓમરે કહ્યું કે તેમના સાચા રંગ તેમના આરોપો પછી જ ખુલ્લા પડ્યા. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "જો મને બરાબર યાદ છે, તો 2021 માં તેમની સામે સરકારી જમીન હડપ કરવા બદલ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો."
ઓમરે કહ્યું કે ભાજપના નેતાઓમાં ફરક છે. તેઓ કહે છે એક વાત અને કરે છે બીજું. તેઓ જમ્મુ અને કાશ્મીર વિશે વાત કરે છે, પરંતુ તેમણે પોતાના જ એક વ્યક્તિને સંસદમાં નોમિનેટ કર્યા, અને તેમણે ઉત્તર પ્રદેશમાં તેમના મતવિસ્તારના વિકાસ ભંડોળના 90 ટકાથી વધુ ખર્ચ કર્યા. તેઓ જમ્મુ અને કાશ્મીરના સાંસદ છે, તેમનું અહીં એક સરકારી ઘર છે, તેમનું નામ ખટાના સાહિબ છે, પરંતુ તેઓ ઉત્તર પ્રદેશમાં તેમના મતવિસ્તારના વિકાસ ભંડોળનો ખર્ચ કરે છે.
ઓમર 2022 માં જમ્મુ અને કાશ્મીરથી રાજ્યસભામાં ચૂંટાયેલા ભાજપના નેતા ગુલામ અલી ખટાનાનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર, ખટાનાએ તેમના MPLAD ભંડોળનો 94 ટકા ભાગ ઉત્તર પ્રદેશના વિવિધ ભાગોમાં મોકલ્યો છે.
