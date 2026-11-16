જમ્મુ કાશ્મીર: કુલગામમાં સુરક્ષાદળો સાથે અથડામણમાં એક આતંકવાદી ઠાર
સુરક્ષાદળોએ અથડામણમાં એક આતંકવાદીને ઠાર કર્યો છે. જ્યારે CRPFના સ્પેશ્યલ ડીજીએ કહ્યં કે, સ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે.
Published : November 16, 2026 at 4:46 PM IST
શ્રીનગર: જમ્મુ-કાશ્મીરના કુલગામ જિલ્લામાં સુરક્ષા દળો સાથેની અથડામણમાં એક આતંકવાદી માર્યો ગયો છે, જ્યારે બીજો એક આતંકવાદી ફસાયેલો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગયા અઠવાડિયે આ જ વિસ્તારમાં આતંકવાદીઓના હુમલામાં સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF)ના ત્રણ જવાનો ઘાયલ થયા હતા.
પોલીસે સોમવારે આ માહિતી આપી હતી. 'X' પર એક પોસ્ટમાં કાશ્મીર ઝોન પોલીસે જણાવ્યું કે, "કુલગામમાં આતંકવાદીઓ સાથે અથડામણ શરૂ થઈ ગઈ છે."
પોલીસે જણાવ્યું કે, સેના અને અન્ય સુરક્ષા દળોની મદદથી સમગ્ર વિસ્તારને ઘેરી લેવામાં આવ્યો છે. અધિકારીઓએ ફસાયેલા આતંકવાદીઓની ઓળખ લતીફ ભટ અને ઉમર તરીકે કરી છે. એક આતંકવાદીનો મૃતદેહ જોવા મળ્યો છે, જ્યારે બીજા આતંકવાદીને ઠાર મારવાના પ્રયાસો ચાલુ છે.
VIDEO | Srinagar: J&K Zone CRPF Special DG Sandeep Khirwar said Jammu and Kashmir said maintaining peace and tranquillity was a shared goal of the security forces, administration, government and people of J&K. "I'd like to congratulate all the people of J&K who brought it to this stage, that we are almost near normalcy. Yes, we have some challenges. We have largely overcome most of the challenges, but to say that all challenges are over would not be appropriate," he added. He said all agencies were working together to address the remaining challenges and expressed confidence that they would be able to overcome them.— Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026
આ બંને વ્યક્તિઓ ગયા અઠવાડિયે આ જ જિલ્લામાં CRPFની ચોકી પર થયેલા હુમલામાં સામેલ હતા. નજીકની સેનાની ટુકડીઓ અને જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસનું વિશેષ 'સ્પેશિયલ ઓપરેશન્સ ગ્રુપ' (SOG) આ અથડામણમાં સામેલ છે.
ઓપરેશન ચાલુ રહેશે: CRPFના સ્પેશિયલ ડીજી
CRPF (જમ્મુ-કાશ્મીર ઝોન)ના સ્પેશિયલ ડીજી સંદીપ ખિરવારે જણાવ્યું કે, સુરક્ષા દળોએ એક ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે. મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળ્યા બાદ, તેઓ આ ઓપરેશનને તેના અંજામ સુધી પહોંચાડવાની અપેક્ષા રાખે છે. તેમણે કહ્યું, "પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે. અમે ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે અને તેને ચાલુ રાખીશું, કારણ કે અમને કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળી છે. આ માહિતીના આધારે, અમને આશા છે કે અમે આ ઓપરેશનને તેના તાર્કિક અંજામ સુધી પહોંચાડી શકીશું."
ખિરવારે જવાનોને સૂચના આપી છે કે તેઓ ઓપરેશન દરમિયાન શિસ્ત જાળવે, સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર (SOP)નું પાલન કરે અને સતર્ક રહે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, તમામ સુરક્ષા દળોને અત્યંત સાવચેતી અને શિસ્ત સાથે કામ કરવા માટે નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
#WATCH | J&K: Visuals from the spot after an encounter between Kashmir police and terrorists in Kulgam. (Visuals from the area, deferred by unspecified time; no live operational details disclosed) https://t.co/jbmWbsbOOV— ANI (@ANI) November 16, 2026
ઘાયલ જવાનોની તબિયતમાં સુધારો
CRPFના સ્પેશિયલ ડીજી સંદીપ ખિરવારે ઘાયલ જવાનોના સ્વાસ્થ્ય અંગે પણ અપડેટ આપ્યું અને કહ્યું કે, ઈશ્વરની કૃપાથી તેમની તબિયત સારી છે. તેમણે તબીબી અધિકારીઓના વખાણ કરતા કહ્યું કે, તેમણે જવાનોને ઉત્તમ અને તાત્કાલિક તબીબી સહાય પૂરી પાડી છે.
ખિરવારે કહ્યું, "ઈશ્વરની કૃપાથી જવાનોની તબિયત સારી છે. તેનો શ્રેય તબીબી અધિકારીઓને પણ જાય છે, જેમણે તેમને અસાધારણ અને તાત્કાલિક સારવાર પૂરી પાડી છે." જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં શાંતિ જાળવવી એ જ મુખ્ય લક્ષ્ય છે
સીઆરપીએફ (CRPF) ના સ્પેશિયલ ડીજી સંદીપ ખિરવારે જણાવ્યું હતું કે, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં શાંતિ જાળવવી એ સુરક્ષા દળો, વહીવટીતંત્ર, સરકાર અને જમ્મુ-કાશ્મીરની જનતા - આ સૌનો સહિયારો ઉદ્દેશ્ય છે.
તેમણે કહ્યું, "હું જમ્મુ અને કાશ્મીરના તમામ લોકોને અભિનંદન આપવા માંગુ છું કે તેઓ પરિસ્થિતિને એવા તબક્કે લઈ આવ્યા છે જ્યાં આપણે સામાન્ય સ્થિતિની નજીક પહોંચી રહ્યા છીએ. હા, આપણી સામે અમુક પડકારો ચોક્કસ છે. જોકે આપણે તેમાંથી મોટાભાગના પડકારો પર કાબૂ મેળવી લીધો છે, પરંતુ એમ કહેવું યોગ્ય નહીં ગણાય કે તમામ પડકારો સંપૂર્ણપણે ઉકેલાઈ ગયા છે." તેમણે ઉમેર્યું કે બાકી રહેલા પડકારોને પહોંચી વળવા માટે તમામ એજન્સીઓ પરસ્પર સંકલન સાથે કામ કરી રહી છે અને તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે તેઓ આ પડકારોને સફળતાપૂર્વક પાર કરી લેશે.
આ પણ વાંચો: