ETV Bharat / bharat

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં વિમાન આકારનું પાકિસ્તાની બલૂન મળી આવ્યું, પોલીસ તપાસમાં લાગી

શંકાસ્પદ વસ્તુ જોયા બાદ સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી, ત્યારબાદ પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને બલૂન કબજે કર્યું.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 3, 2026 at 10:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જમ્મુ: જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે મંગળવારે રાજૌરીના સરહદી જિલ્લામાં "PIA" લખેલું વિમાન આકારનું બલૂન જપ્ત કર્યું. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ધર્મસાલ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવતા સરહોટી ગામમાં ઉર્દૂમાં "PIA" લખેલું લીલું અને સફેદ બલૂન મળી આવ્યું હતું.

સ્થાનિક લોકોએ શંકાસ્પદ વસ્તુ જોઈ અને તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી. માહિતી મળતાં, ત્રિયાઠ પોસ્ટથી પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બલૂન જપ્ત કર્યું. પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીરના સરહદી જિલ્લાઓ જેમ કે સાંબા, કઠુઆ, પૂંછ અને જમ્મુમાં પાકિસ્તાની બલૂન વારંવાર મળી આવે છે. દરેક ઘટનામાં, પોલીસ બલૂન જપ્ત કરે છે અને કોઈપણ સંભવિત જોખમોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વિગતવાર તપાસ કરે છે.

અગાઉ, 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, જમ્મુ અને કાશ્મીરના અખનૂર સેક્ટરના ગુનારા ગામમાંથી પાકિસ્તાની 5,000 રૂપિયાની નોટ અને એક યુએસ ડોલર ધરાવતા બે બલૂન મળી આવ્યા હતા. પોલીસે આ કેસમાં જરૂરી કાનૂની કાર્યવાહી કરી હતી, અને તપાસ ચાલી રહી છે.

આ પહેલા, 12 જાન્યુઆરીના રોજ, જમ્મુ અને કાશ્મીરના નૌશેરા-રાજૌરી સેક્ટરમાં નિયંત્રણ રેખા નજીક સાંજે ઘણા ડ્રોન જોવા મળ્યા હતા. તે પાકિસ્તાનના હોવાની શંકા હતી.

અહેવાલો અનુસાર, તે સાંજે જમ્મુ અને કાશ્મીરના સાંબા, રાજૌરી અને પૂંછ જિલ્લામાં આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ (IB) અને નિયંત્રણ રેખા (LoC) ની બાજુમાં અનેક આગળના વિસ્તારોમાં શંકાસ્પદ ડ્રોન પ્રવૃત્તિ જોવા મળી હતી, જે પાકિસ્તાનથી હોવાની શંકા હતી.

સુરક્ષા અધિકારીઓના માધ્યમથી જણાવાયું હતું કે, આ ઉડતી વસ્તુ બોર્ડરના પાકિસ્તાન તરફથી આવી અને કેટલીક મિનિય સુધી ભારતીય વિસ્તાર પર ઉડ્યા બાદ પાછી જતી રહી. શંકાસ્પદ ડ્રોનની ગતિવિધિ દેખાયા બાદ તપાસ અભિયાન શરૂ કરાયું હતું. સેનાના જવાનોએ સાંજે 6.35 વાગ્યે ગનિયા-કલસિયાં ગામની ઉપર ડ્રોનની હલચલ જોઈને મીડિયમ અને લાઈટ મશીન ગનથી ફાયરિંગ કર્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. મીડલ ઈસ્ટના તણાવને પગલે ભારતના ચાર એરપોર્ટ્સ પરથી 250થી વધુ ફ્લાઈટ્સ રદ્દ
  2. પશ્ચિમ એશિયા સંકટ પર વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું, 'અમારા માટે 1 કરોડ ભારતીયોની સુરક્ષા સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા', ખામેનેઇ પર નિવેદન ન આપ્યું

TAGGED:

POLICE RECOVER PAKISTANI BALLOON
JAMMU AND KASHMIR
DHARAMSAL POLICE STATION
SAMBA KATHUA POONCH
POLICE RECOVER PAKISTANI BALLOON

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.