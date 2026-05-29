જમ્મુ અને કાશ્મીર: રાજૌરીના માંજાકોટ સેક્ટરમાં સાતમા દિવસે પણ સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ
ઓપરેશન શેરુવાલી એ ભારતીય સેના, જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ અને CRPF દ્વારા રાજૌરીમાં શરૂ કરાયેલ એક મુખ્ય સંયુક્ત આતંકવાદ વિરોધી કામગીરી છે.
Published : May 29, 2026 at 10:58 AM IST
રાજૌરી : જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજૌરી જિલ્લાના માંજાકોટ સેક્ટરમાં ગંભીર મુગલાન અને ડોરીમલના ગાઢ જંગલ વિસ્તારોમાં ભારતીય સેના, જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ અને સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સનું સંયુક્ત ઘેરાબંધી અને શોધ અભિયાન આજે, શુક્રવારે સાતમા દિવસે પણ ચાલુ રહ્યું.
આ વિસ્તારમાં શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની હાજરીના સંકેત આપતી ગુપ્ત માહિતીના આધારે આ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ગુરુવારે અગાઉ રાજૌરીના ડોરીમલ જંગલ વિસ્તારમાં ઓપરેશન શેરુવાલી ચાલી રહ્યું હતું, જેના પરિણામે ભારે ગોળીબાર અને તોપમારો થયો હતો. કાર્યવાહી દરમિયાન, સુરક્ષા દળોએ ગીચ વિસ્તારમાં છુપાયેલા શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓને નિશાન બનાવવા માટે ઘેરાબંધી કડક કરી હતી.
#WATCH | J&K | Cordon and search operation by the Indian Army, J&K Police and the CRPF in the dense forest areas of Gambhir Mughlan and Dorimal in the Manjakote sector of Rajouri district enters seventh day. The operation was launched following intelligence inputs about the…— ANI (@ANI) May 29, 2026
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આતંકવાદીઓને ગાઢ જંગલમાંથી ભાગી જતા અટકાવવા માટે મોટી સંખ્યામાં સુરક્ષા દળો, મજબૂતીકરણો અને લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ એન્કાઉન્ટર સ્થળ પર તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ કાર્યવાહી મોટા પાયે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, અધિકારીઓનું કહેવું છે કે છુપાયેલા આતંકવાદીઓને ખતમ કરવા માટે "દરેક શક્ય પ્રયાસ" કરવામાં આવી રહ્યા છે. જંગલની અંદર શોધ અને કોમ્બિંગ કામગીરી ચાલુ હોવાથી સમગ્ર વિસ્તાર કડક સુરક્ષા દેખરેખ હેઠળ છે.
