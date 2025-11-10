કાશ્મીરના ડોક્ટરના ખુલાસાને કારણે ફરીદાબાદમાં 360 કિલો 'એમોનિયમ નાઈટ્રેટ', હથિયારો મળી આવ્યા
ફરીદાબાદ પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે વધુ એક આરોપી, ડૉ. મુઝમ્મિલ, જે યુનિવર્સિટીમાં ભણાવતો હતો, તેને પકડી લેવામાં આવ્યો છે.
Published : November 10, 2025 at 4:49 PM IST
ફરીદાબાદ : જમ્મુ અને કાશ્મીર અને હરિયાણા પોલીસે ફરીદાબાદના એક ઘરમાંથી 300 કિલોથી વધુ જ્વલનશીલ સામગ્રી, જે એમોનિયમ નાઈટ્રેટ, એક એસોલ્ટ રાઇફલ, એક પિસ્તોલ અને દારૂગોળો હોવાની શંકા છે, જપ્ત કરી છે. આ માહિતી કાશ્મીરી ડૉક્ટર આદિલ અહમદ રાથેર દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે મળી આવી છે, જેમની તાજેતરની ધરપકડ બાદ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
ફરીદાબાદ પોલીસ કમિશનર સતેન્દર કુમારે સોમવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે થોડા દિવસો પહેલા આતંકવાદ વિરોધી કાર્યવાહી દરમિયાન અન્ય એક આરોપી, ડૉ. મુઝમ્મિલ અહમદ ગનીને પણ પકડવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ રવિવારે ફરીદાબાદમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ કમિશનરના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી અહીં ધૌજ વિસ્તારમાં અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીમાં ભણાવે છે.
તેમણે કહ્યું કે, "છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી, ફરીદાબાદ પોલીસ અને જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ સંયુક્ત કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. અમારી ટીમોએ તાજેતરમાં જ એક આરોપી ડૉ. મુઝામિલની ધરપકડ કરી છે. ગઈકાલે, અમે ઘણી જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા જેમાં અમને 360 કિલો જ્વલનશીલ સામગ્રી મળી આવી હતી, જે સંભવતઃ એમોનિયમ નાઈટ્રેટ છે. હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે કેટલાક લોકોના અહેવાલ મુજબ તે RDX નથી. કામગીરી હજુ પણ ચાલુ છે,"
પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું, "જપ્તીમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી ઘણી અન્ય વસ્તુઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમાં લગભગ 20 ટાઈમર, બેટરીવાળા ચાર ટાઈમર, 24 રિમોટ, વોકી-ટોકી અને આવી અન્ય વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. અમે ત્રણ મેગેઝિન અને 83 જીવંત રાઉન્ડ સાથે એક એસોલ્ટ રાઈફલ, એક પિસ્તોલ અને આઠ જીવંત રાઉન્ડ, બે ખાલી કારતૂસ અને બે વધારાના મેગેઝિન પણ જપ્ત કર્યા છે,"
પોલીસ સૂત્રોએ સોમવારે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે તે જ વિસ્તારના એક રૂમમાં 14 અલગ-અલગ બેગમાં જ્વલનશીલ પદાર્થ મળી આવ્યો હતો. જે જગ્યામાંથી આ પદાર્થો મળી આવ્યા હતા તે જગ્યા કથિત રીતે ડૉ. મુઝામિલ દ્વારા ભાડે લેવામાં આવી હતી.
કુમારે કહ્યું કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ વધુ વિગતો શેર કરી શકશે નહીં. "છેલ્લા લગભગ 15 દિવસથી ફરીદાબાદમાં આ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. આ એક મોટું (આતંકવાદી) મોડ્યુલ છે; અમે તેનો પર્દાફાશ કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ. આ કેસમાં તાજેતરમાં જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે સહારનપુરમાં વધુ એક ધરપકડ કરી છે," તેમણે કહ્યું.
તાજેતરમાં જ, જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુરથી ડૉ. આદિલ રાથરની કાશ્મીરમાં આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદને સમર્થન આપતા પોસ્ટરો લગાવવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી હતી.
ફરીદાબાદમાં ધરપકડ અને રિકવરી જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા મોટા ઓપરેશનનો એક ભાગ છે, કારણ કે સોમવારે તેના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે તેમની પાસે બે ડોક્ટરો સહિત સાત ઓપરેટિવ છે, અને 2,900 કિલોગ્રામ હથિયારો અને વિસ્ફોટકોનો જંગી જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠનો સાથે જોડાયેલા આંતર-રાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ થયો છે.
આ પણ વાંચો...