જમ્મુ-કાશ્મીરના શોપિયાંમાં ટેરર ફન્ડિંગ નેટવર્કનો પર્દાફાશ; 10 શંકાસ્પદોની ધરપકડ
જમ્મુ અને કાશ્મીરના શોપિયાંમાં ટેરર ફન્ડિંગના આરોપમાં લશ્કર અને ટીઆરએફ સાથે જોડાયેલા 10 શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવામા આવી છે.
Published : October 30, 2026 at 12:30 PM IST
શોપિયાં: જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસને ટેરર-ફંડિંગના કેસમાં મોટી સફળતા મળી છે. એક વ્યાપક નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરીને પોલીસે 10 શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ લોકો કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં આતંકવાદને વિકસાવવા અને ફેલાવાને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા હતા.
જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં કથિત રીતે આતંકવાદી ભંડોળ પૂરું પાડતા એક નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને સમર્થન આપવા માટે નાણાં એકત્ર કરવા અને પહોંચાડવામાં સંડોવાયેલા હોવાની શંકાના આધારે 10 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે.
Shopian, J&K | Shopian Police have busted an intra-UT terror financing module following a focused investigation into suspected financial networks linked to terrorist activities. So far, 10 terrorist associates have been arrested in connection with the case. Accordingly, FIR No. 231/2026 under relevant sections of law has been registered at Police Station Shopian. During the investigation, suspicious online financial transactions carried out through various payment platforms were analysed, leading to the tracing of money trails across multiple layers. The investigation revealed a wider network of individuals allegedly involved in terror financing and having links with terrorists and their associates lodged in different jails. Initial Investigation has revealed that the accused were clandestinely collecting and raising funds from the general public and channelising the money through established financial links to facilitate the terrorist activities of Lashkar-e-Taiba (LeT)/The Resistance Front (TRF). The funds were also allegedly being utilised to provide logistical support, including smartphones, for furthering terrorist activities. Further investigation is underway to ascertain the wider network, establish additional financial linkages and identify other individuals involved in the module. More arrests are expected: J&K Police (Image source: J&K Police)— ANI (@ANI) October 30, 2026
પોલીસના અનુસાર વિભિન્ન ચૂકવણી પ્લેટફોર્મો પર શંકાસ્પદ ઑનલાઈન નાણાકીય લેવડદેવડની જાણ થયા બાદ તપાસ શરુ થઈ. કથિત રીતે મની ટ્રેલના વિસ્તૃત વિશ્લેષણથી વિભિન્ન જેલોમાં બંધ આતંકવાદીઓ અને તેમના સહયોગીઓ સાથે કથિત રીતે જોડાયેલા વ્યક્તિઓના એક વ્યાપક નેટવર્કની જાણ થઈ છે.
સંબંધિત કાયદાકીય કલમો અંતર્ગત શોપિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક FIR નોંધવામા આવી અને અત્યાર સુધીમાં 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામા આવી છે. ધરપકડ કરાયેલા લોકોની ઓળખ સૌદપોરા બાલા, શોપિયાંના ઓવૈસ શફી નાઈકૂ, રાવલપોરા શોપિયાંના તજામુલ અહમદ શાહ, ચિત્રગામ કલાં, શોપિયાંના મોઈજ ઈકબાલ અને ઈમદદા યૂસુફ ગની, પુલવામાના સાકિબ જબૂર વાની, આમિર અહમદ ગની અને લિયાકત નઝીર લોન, નાદિગુંડ, ટ્રેન્જના ફિરદૌસ થૌકર, ચેક હરિયા, કઠુઆના મોહમ્મદ હનીફ અને કાઝૂ તરીકે થઈ છે.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક તપાસમાં સંકેત મળે છે કે, આરોપીઓ સામાન્ય જનતા પાસેથી ભંડોળ એકત્ર કરતા હતા અને તેને ગુપ્ત રીતે સ્થાપિત નાણાકીય માધ્યમો દ્વારા 'લશ્કર-એ-તૈયબા' (LeT) અને તેના પેટા-સંગઠન 'ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ' (TRF)ની પ્રવૃત્તિઓને સમર્થન આપવા માટે પહોંચાડતા હતા.
આ ભંડોળનો ઉપયોગ કથિત રીતે આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપવા માટે કરવામાં આવતો હતો, જેમાં નેટવર્કમાં સામેલ વ્યક્તિઓને લોજિસ્ટિકલ સહાય (જેમ કે સ્માર્ટફોન પૂરા પાડવા) આપવાનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે જણાવ્યું છે કે અન્ય નાણાકીય કડીઓ શોધવા, તેમાં સંડોવાયેલા અન્ય લોકોની ઓળખ કરવા અને સમગ્ર નેટવર્કનો વ્યાપ સમજવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. જેમ જેમ તપાસ આગળ વધશે, તેમ વધુ ધરપકડ થવાની શક્યતા છે.
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