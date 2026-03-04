ETV Bharat / bharat

શ્રીનગરના સાંસદ રુહુલ્લાહ મેહદી અને ભૂતપૂર્વ મેયર મટ્ટુ વિરુદ્ધ કેસ દાખલ, ભડકાઉ કન્ટેન્ટ શેર કરવાનો આરોપ

જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, સાંસદ આગા રુહુલ્લાહ મેહદી દ્વારા પ્રસારિત કરાયેલ કન્ટેન્ટથી જાહેર વ્યવસ્થા બગડે તેું જોખમ છે.

નેશનલ કોન્ફરન્સના સાંસદ આગા રૂહુલ્લા મેહદી
નેશનલ કોન્ફરન્સના સાંસદ આગા રૂહુલ્લા મેહદી (Etv Bharat/File)
શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે નેશનલ કોન્ફરન્સના સાંસદ આગા રુહુલ્લાહ મેહદી અને શ્રીનગરના ભૂતપૂર્વ મેયર જુનૈદ અઝીમ મટ્ટુ વિરુદ્ધ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ખોટી અને "ભ્રામક સામગ્રી" શેર કરવાના આરોપસર કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આવી સામગ્રીથી જાહેર વ્યવસ્થા ખરાબ થાય તેવું જોખમ છે.

ડિજિટલ અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ખોટી, બનાવટી અને ભ્રામક સામગ્રીના પ્રસાર અંગે "વિશ્વસનીય બાતમી" મળ્યા બાદ શ્રીનગરના સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં આ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આ સામગ્રીનો હેતુ "ભય પેદા કરવાનો, જાહેર વ્યવસ્થાને ખલેલ પહોંચાડવાનો અને ગેરકાયદેસર કૃત્યોને ઉશ્કેરવાનો" હતો. ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની અનેક કલમો હેઠળ બંને નેતાઓ સામે બે અલગ અલગ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, શ્રીનગરના સાંસદ મેહદી વિરુદ્ધ જે સામગ્રી માટે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે તે "પ્રાથમિક રીતે ખોટી અને અપ્રમાણિત માહિતી ફેલાવી રહી હોય તેવું લાગે છે, જેનાથી લોકોમાં અશાંતિ અને સમાજમાં અશાંતિ ફેલાવાનું કારણ બની શકે છે."

શ્રીનગર પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, "ખોટી માહિતી ફેલાવવાના આવા ઇરાદાપૂર્વકના પ્રયાસો શાંતિ, સુરક્ષા અને એકંદર સ્થિરતા માટે ગંભીર જોખમ છે." આ અંગે પોલીસ પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "બંને કેસોની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને ચાલુ છે." પોલીસ પ્રવક્તાએ લોકોને સલાહ આપી હતી કે, તેઓ ઓનલાઈન સામગ્રી શેર કરતા પહેલા સત્તાવાર અને વિશ્વસનીય સ્ત્રોતોમાંથી માહિતીની ચકાસણી કરે અને સાંપ્રદાયિક સંવાદિતા અથવા જાહેર વ્યવસ્થાને ખલેલ પહોંચાડી શકે તેવી અપ્રમાણિત સામગ્રી શેર કરવાથી દૂર રહે. કાયદા હેઠળ આગળની કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

અમેરિકા અને ઇઝરાયલી હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની હત્યા સામે કાશ્મીર ખીણમાં વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા હતા. મંગળવારે શ્રીનગર અને ખીણના કેટલાક ભાગોમાં વિરોધ પ્રદર્શનોને રોકવા માટે પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા હતા, અને ઇન્ટરનેટ સ્પીડ ઘટાડવામાં આવી હતી. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા માટે સાવચેતી રૂપે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ 7 માર્ચ સુધી બંધ કરવામાં આવી છે.

સાંસદ મેહદીની પ્રતિક્રિયા

સાંસદ મેહદીએ તેમની સામેના કેસનો જવાબ આપતા, કહ્યું, "જે સરકાર એક સ્વતંત્ર દેશના નેતાની શહાદતની ટીકા કરવાની હિંમત એકઠી કરી શકી ન હતી, તે હવે તે વ્યક્તિ સામે કેસ દાખલ કરવાની હિંમત એકઠી કરી રહી છે, જેણે આવું કર્યું." તેમણે કહ્યું કે શ્રીનગરના લોકોએ તેમને સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલ શોક સંદેશ વાંચવા માટે ચૂંટ્યા નથી. તેમણે પોલીસ નિવેદન સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કર્યું, "તેઓએ તેમને સત્ય બોલવા માટે ચૂંટ્યા. આ અધિકાર FIR થી સમાપ્ત થતો નથી." એક અલગ નિવેદનમાં, મટ્ટુએ દાવો કર્યો હતો કે ઈરાન અને ખામેની પરના તેમના નિવેદનો અને ઈરાન પર યુએસ અને ઇઝરાયલી હુમલાઓ પર ભાજપ સરકારના નૈતિક ત્યાગ સામે બોલવા બદલ તેમની સુરક્ષા "પાછી ખેંચી લેવામાં આવી" હતી. "શોકગ્રસ્તોને ઉપદેશ આપતી વખતે તમારે વહીવટ અને પોલીસની પ્રશંસા કરવી પડશે. માફ કરશો, હું આમાંથી કંઈ કરી શકતો નથી"

