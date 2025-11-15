Bihar Election Results 2025

શ્રીનગરના નૌગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિસ્ફોટ, 9 લોકોના મોત; પોલીસે આતંકવાદી હુમલાનો કર્યો ઇનકાર

પોલીસે અત્યાર સુધી કોઈપણ આતંકવાદી હુમલાનો ઇનકાર કર્યો છે. પોલીસ બે એંગલથી આ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે.

શ્રીનગરના નૌગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિસ્ફોટ
શ્રીનગરના નૌગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિસ્ફોટ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 15, 2025 at 9:30 AM IST

શ્રીનગર (જમ્મુ અને કાશ્મીર): દિલ્હી આતંકવાદી હુમલા બાદ, શુક્રવારે મોડી રાત્રે જમ્મુ અને કાશ્મીરના દક્ષિણ શ્રીનગરમાં નૌગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક મોટો વિસ્ફોટ થયો. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે તેના અવાજથી સમગ્ર વિસ્તાર ધ્રુજી ઉઠ્યો. અહેવાલો અનુસાર, પોલીસ સ્ટેશનનો એક ભાગ તૂટી પડ્યો અને ઘટનાસ્થળે રહેલા અનેક વાહનોને પણ નુકસાન થયું.

શનિવારે, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વિસ્ફોટ ત્યારે થયો જ્યારે અધિકારીઓ "વ્હાઇટ-કોલર" આતંકવાદી મોડ્યુલ કેસના સંદર્ભમાં તાજેતરમાં જપ્ત કરાયેલા વિસ્ફોટકોના મોટા જથ્થામાંથી નમૂના લઈ રહ્યા હતા.

શુક્રવારે રાત્રે લગભગ 11:22 વાગ્યે વિસ્ફોટ થયો હતો. વિસ્ફોટમાં લગભગ નવ લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. તે જ સમયે, 29 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે, જેમાંથી ઘણાની હાલત ગંભીર છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે ઘણા લોકો હજુ પણ કાટમાળ નીચે ફસાયેલા છે. વિસ્ફોટ પછી આગ અને ધુમાડાના ગોટેગોટા દેખાઈ રહ્યા છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.

પ્રારંભિક અહેવાલોમાં જણાવાયું હતું કે નૌગામ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર વિસ્ફોટકો મૂકવામાં આવ્યા હતા અને તેમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. જાનહાનિની ​​આશંકા છે. ઘટનાસ્થળે હાજર એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ફોરેન્સિક ટીમો સ્ટેશન પર પહોંચી છે અને તપાસ કરી રહી છે. પોલીસે કોઈપણ આતંકવાદી સંડોવણીને નકારી કાઢી છે, તેને આકસ્મિક વિસ્ફોટ ગણાવ્યો છે. પોલીસ સ્ટેશન એક રહેણાંક વસાહતની અંદર આવેલું છે, અને સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા પ્રારંભિક વીડિયોમાં કર્મચારીઓ આગ ઓલવતા જોવા મળે છે.

સ્થાનિક રહેવાસીઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ઘટના પછી તરત જ અગ્નિશામકો, ઈમરજન્સી ટીમો અને એમ્બ્યુલન્સ પહોંચી હતી. પોલીસ અને સુરક્ષા દળો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા.

