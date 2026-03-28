જમ્મુ-કાશ્મીર વિધાનસભામાં ફારૂક અબ્દુલ્લા પર હુમલાની ગુંજ, સુરક્ષામાં ચૂક પર વિપક્ષ અને સત્તા પક્ષે ઉઠાવ્યા સવાલ
Published : March 28, 2026 at 9:46 PM IST
જમ્મુ: જમ્મુ-કાશ્મીર વિધાનસભામાં શનિવાર, 28 માર્ચના રોજ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને નેશનલ કોન્ફરન્સ (NC) ના પ્રમુખ ફારુક અબ્દુલ્લા પર થયેલા જીવલેણ હુમલા અંગે ચર્ચા થઈ. ગૃહના સભ્યોએ આ ઘટનાની સખત નિંદા કરી. ગૃહે ફારુક અબ્દુલ્લાને ધર્મથી ઉપર ઉઠીને એક એવા ઉત્કૃષ્ટ નેતા બતાવ્યા જેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતનો મજબૂત પક્ષ મૂક્યો છે.
ચર્ચાના અંતે, સ્પીકર અબ્દુલ રહીમ રાથરે જણાવ્યું હતું કે, જનતા અને વહીવટમાં સત્તા ધરાવતા લોકો બંનેને સ્પષ્ટ સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે આ મામલાની નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક તપાસ થવી જોઈએ. સ્પીકરે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "આ સમગ્ર ગૃહની સામૂહિક ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે, અને અમને વિશ્વાસ છે કે હાલમાં સત્તામાં રહેલા લોકો નિષ્પક્ષ તપાસ સુનિશ્ચિત કરશે. હુમલાખોરને એટલી કડક સજા આપવી જોઈએ કે ભવિષ્યમાં કોઈ આવો હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરવાની હિંમત ન કરે."
રાથરે મુખ્યમંત્રી તરીકે ફારુક અબ્દુલ્લા દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી. ખાસ કરીને મુશ્કેલ સમય દરમિયાન દેશ માટે તેમના યોગદાનની પ્રશંસા કરી. હુમલા બાદ પોલીસે હુમલાખોર સાથે જે રીતે વર્તન કર્યું તેની પણ તેમણે ટીકા કરી. સ્પીકરે ટિપ્પણી કરી, "તે (હુમલોખોર) કોઈ VIP ની જેમ ખુરશી પર બેઠો હતો, જાણે કે તે કોઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યો હોય. પોલીસનું તેમના પ્રત્યેનું વર્તન ભૂતકાળમાં આવા ગુનેગારો સાથે જે રીતે વર્તન કરવામાં આવ્યું છે તેનાથી તદ્દન વિપરીત હતું."
વહેલી સવારે, ગૃહની કાર્યવાહી શરૂ થતાંની સાથે જ, સલમાન સાગરની આગેવાનીમાં નેશનલ કોન્ફરન્સના ધારાસભ્યો અને અન્ય સભ્યોએ ફારુક અબ્દુલ્લા પરના હુમલા પર ચર્ચા શરૂ કરવા માટે સ્થગિત પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો. જ્યારે સ્પીકર અબ્દુલ રહીમ રાથરે નિયમોને કારણે ઔપચારિક રીતે પ્રસ્તાવ સ્વીકાર્યો ન હતો, તેમ છતાં તેમણે તેના સંવેદનશીલ સ્વભાવને સ્વીકારીને આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવાની મંજૂરી આપી.
ભારતીય જનતા પાર્ટીના સુરજીત સિંહ સલાથિયાએ પણ ચર્ચાને ટેકો આપ્યો અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, આ મુદ્દો ફક્ત એક રાજકીય પક્ષ માટે ચિંતાનો વિષય નથી, પરંતુ સમગ્ર ગૃહ માટે સામૂહિક ચિંતાનો વિષય છે. ચર્ચા શરૂ કરતા નેશનલ કોન્ફરન્સ (NC) ના ધારાસભ્ય સલમાન સાગરે આ ઘટનાને નિંદનીય કૃત્ય ગણાવી અને હાઈકોર્ટના વર્તમાન અથવા નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ દ્વારા ન્યાયિક તપાસ કરાવવાની માંગ કરી.
આ મુદ્દા પર બોલતા, ભાજપના ધારાસભ્ય શામ લાલ શર્માએ ફારુક અબ્દુલ્લાને ધાર્મિક જોડાણોથી પરે એક નેતા તરીકે વર્ણવ્યા. શર્માએ કહ્યું, "તેઓ એક કદ્દાવર નેતા છે અને તેમને કોઈ પાસેથી પ્રમાણપત્ર લેવાની જરૂર નથી. આ બધું કેવી રીતે અને શા માટે થયું અને તેને કેમ હળવાશથી લેવામાં આવ્યું તેની તપાસ થવી જોઈએ. આ કોઈ નાની ઘટના નથી, પરંતુ સમગ્ર ગૃહ માટે ચિંતાનો વિષય છે. અમે આ મામલાની સંપૂર્ણ તપાસની માંગ કરીએ છીએ."
આ ચર્ચામાં કુલ 25 ધારાસભ્યો અને બે મંત્રીઓએ ભાગ લીધો હતો. પીડીપીના વહીદ-ઉર-રહેમાન પારા એ ઘટનાને સુરક્ષાની નિષ્ફળતા ગણાવી હતી અને કહ્યું હતું કે, ફારુક અબ્દુલ્લા તે તમામ માટે એક માર્ગદર્શક શક્તિ છે. તેમણે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તીને આપવામાં આવેલા અયોગ્ય આવાસનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો.
આ પણ વાંચો: