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જમ્મુ-કાશ્મીરના કુલગામમાં આતંકીઓનો મજૂરો પર ગોળીબાર, 1નું મોત

સુરક્ષા દળો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા છે, અને વિસ્તારમાં મોટા પાયે શોધખોળ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 10:04 PM IST

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કુલગામ: દક્ષિણ કાશ્મીરના કુલગામ જિલ્લાના કેલમ ખાતે શુક્રવારે આતંકવાદીઓ દ્વારા બે અન્ય રાજ્યના મજૂરો પર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો, એમ પોલીસે જણાવ્યું હતું.

વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઘાયલોમાંથી એકનું હોસ્પિટલમાં લઈ જતી વખતે મોત થયું હતું, જ્યારે બીજાની સારવાર ચાલી રહી છે.

દરમિયાન, સુરક્ષા દળો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા છે, અને વિસ્તારમાં મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

ઘાયલ મજૂરની સારવાર અનંતનાગની સરકારી મેડિકલ કોલેજમાં કરવામાં આવી રહી છે.

29 જુલાઈના રોજ, સુરક્ષા દળોએ જમ્મુ અને કાશ્મીરના કુલગામ જિલ્લામાં સંયુક્ત કાર્યવાહી દરમિયાન શસ્ત્રો અને દારૂગોળોનો મોટો જથ્થો જપ્ત કર્યો હતો.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસને મળેલી ગુપ્ત માહિતીના આધારે, 34 રાષ્ટ્રીય રાઈફલ્સ (RR) અને સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) ની 18મી બટાલિયને તાંત્રીપોરા-સરસાનો ગાર્ડન વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે, "સર્ચ દરમિયાન, સુરક્ષા દળોએ વિસ્તારમાંથી મોટી માત્રામાં શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત કર્યો હતો, જેને સ્થળ પર જ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો."

TAGGED:

JAMMU AND KASHMIR
LABOURER
TERRORISM
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TERRORIST

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