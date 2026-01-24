ETV Bharat / bharat

જમ્મુ અને કાશ્મીરના ડોડામાં ભારે હિમવર્ષા, લોકોને ઘરમાં જ રહેવાની તંત્રએ આપી સુચના

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં હિમવર્ષાને કારણે જમ્મુ-શ્રીનગર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ બંધ કરવામાં આવ્યો છે, ભારે હિમવર્ષાએ જનજીવન ખોરવી નાખ્યું છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીરના ડોડામાં ભારે હિમવર્ષા
જમ્મુ અને કાશ્મીરના ડોડામાં ભારે હિમવર્ષા (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 24, 2026 at 10:45 AM IST

જમ્મુ અને કાશ્મીર: ડોડામાં ભારે હિમવર્ષા થઈ રહી છે, જેના પગલે રહેવાસીઓને ઘરમાં રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં હિમવર્ષાને કારણે જમ્મુ-શ્રીનગર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ બંધ કરવામાં આવ્યો છે, અને ઉધમપુરના જખાણી ચોક પર પણ વાહનવ્યવહાર બંધ કરવામાં આવ્યો છે.

જમ્મુ વિભાગના ડોડા જિલ્લાના ભાલેસા વિસ્તારમાં છેલ્લા 24 કલાકથી સતત બીજા દિવસે ભારે હિમવર્ષા ચાલુ છે. હિમવર્ષાને કારણે રસ્તાઓ અને સેવાઓ ખોરવાઈ ગઈ છે, તેથી ડોડા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર વતી ભાલેસાના એસડીએમ ગાંડોહએ લોકોને સલામતી માટે ઘરમાં રહેવાની સલાહ આપી છે. તાપમાન શૂન્યથી નીચે આવી ગયું છે.

મેદાની વિસ્તારોમાં લગભગ એક ફૂટ બરફ પડ્યો છે, જ્યારે ઉપરના પહાડી વિસ્તારોમાં લગભગ બે થી ત્રણ ફૂટ બરફ પડ્યો છે. વીજળી અને પાણી પુરવઠા સહિતની તમામ આવશ્યક સેવાઓ ખોરવાઈ ગઈ છે. ભૂસ્ખલન, વૃક્ષો પડી જવા અને ભારે બરફના સંચયને કારણે હાઇવે અને લિંક રોડ સહિત ઘણા રસ્તાઓ બ્લોક થઈ ગયા છે.

આ વિસ્તારમાં પરિસ્થિતિ થાળે પડે અને સામાન્ય બને ત્યાં સુધી ફક્ત ઈમરજન્સી સેવાઓ જ ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. લગભગ ત્રણ મહિના બાદ, શુક્રવારે મધ્યરાત્રિએ ડોડાના ભલેસાની આસપાસના વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થઈ રહી છે. સમગ્ર વિસ્તાર બરફની સફેદ ચાદરથી ઢંકાઈ ગયો છે, બીજી તરફ સ્થાનિકો પણ લાંબા સમય બાદ પડી રહેલી હિમવર્ષા પર રાહત અને આનંદ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

રામબન જિલ્લાના બનિહાલ શહેરમાં પણ શુક્રવારે મોસમની પહેલી ભારે હિમવર્ષા થઈ, તાજી હિમવર્ષાના પગલે સમગ્ર વિસ્તાર બરફની ચાદરમાં ઢંકાઈ ગયો. જેના કારણે શિયાળાની ઋતુ પૂર્ણ થઈ ગઈ. મોડી રાત્રે હિમવર્ષા શરૂ થઈ અને ઘણા કલાકો સુધી ચાલુ રહી, જેના કારણે તાપમાનમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો અને વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો થયો.

દરમિયાન, બારામુલ્લા, બડગામ અને રામબનના પહાડી રિસોર્ટ શહેર બટોટમાં પણ ભારે હિમવર્ષા થઈ, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તાર બરફ બરફ થઈ ગયો. ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષાને કારણે શુક્રવારે જમ્મુ-શ્રીનગર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ (NH-44) બંધ રહ્યો હતો, અને ઉધમપુરના જખની ચોક પર પણ પરિવહનની સેવા ઠપ્પ થઈ ગઈ હતી.

હિમવર્ષાને કારણે હવાઈ મુસાફરી પણ ખોરવાઈ ગઈ. શ્રીનગર એરપોર્ટ અને ઇન્ડિગો એરલાઇન્સે અનેક ફ્લાઇટ્સને હંગામી ધોરણે સ્થગિત અને રદ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રામસૂ સુધી સતત વરસાદ અને બરફ જમા થવાને કારણે, લપસણા રસ્તાઓને કારણે સાવચેતીના ભાગરૂપે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 44 પરનો તમામ ટ્રાફિક સુરક્ષિત સ્થળોએ બંધ કરવામાં આવ્યો.

અગાઉ, ધારાસભ્ય દલીપ સિંહ પરિહારે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે ચાલી રહેલ ભદરવાહ વિન્ટર કાર્નિવલ દેશભરના પ્રવાસીઓને આકર્ષીને જમ્મુ અને કાશ્મીરના અર્થતંત્રને મદદ કરી રહ્યું છે. તેમણે ઉત્સવમાં ભાગ લેવા માટે દૂર-દૂરથી આવેલા મુલાકાતીઓનો આભાર માન્યો હતો.

