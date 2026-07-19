જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂંછ અને રાજૌરીમાં અચાનક પૂરથી તબાહી, 6 લોકોના મોત, CM ઉમર દિલ્હીથી પરત ફરશે
જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂંછ અને રાજૌરી જિલ્લામાં રાતોરાત ભારે વરસાદે તબાહી મચાવી છે. જહાંગીર ખાન અને મોહમ્મદ અશરફનો અહેવાલ વાંચો...
Published : July 19, 2026 at 1:48 PM IST
રાજૌરી/જમ્મુ : જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂંછ અને રાજૌરી જિલ્લામાં ગત રાત્રે વાદળ ફાટવાથી અચાનક આવેલા પૂરથી પીર પંજાલ વિસ્તારમાં રહેણાંક વિસ્તારોમાં પાણી ફરી વળ્યું અને અનેક વિસ્તારો તણાઈ ગયા, જેના કારણે 6 લોકોનાં મોત થયા છે.
પૂંછમાં સુરનકોટ તાલુકાના એક દૂરના ગામમાં 4 લોકોનાં મોત થયા છે, જ્યારે જિલ્લાના હવેલી વિસ્તારમાં વધુ એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે. રાજૌરી જિલ્લામાં પણ એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે મૃતકોની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે.
#WATCH | J&K | Continuous heavy rainfall has triggered a flood-like situation across Rajouri district. Water has inundated several low-lying areas, causing disruption to normal life and raising concerns among residents.— ANI (@ANI) July 19, 2026
The District Administration has urged people to avoid… pic.twitter.com/iMvFYtvNqk
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ફસાયેલા લોકો સુધી પહોંચવા, અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોને ખાલી કરાવવા અને ભારે વરસાદથી પ્રભાવિત લોકોને તાત્કાલિક મદદ પહોંચાડવા માટે બચાવ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે અને રાહત કામગીરી તેજ કરવામાં આવી છે. રાજૌરી જિલ્લાના બેલા કોલોનીમાં ભારે વરસાદ બાદ અચાનક આવેલા પૂર અને વાદળ ફાટવાથી કારો, મિલકતો અને અન્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તણાઈ ગયા છે.
#WATCH | J&K | A local resident says, " everything is lost; everything is gone. everything we had has been washed away... one woman is missing..." https://t.co/qTvIkd7xBc pic.twitter.com/Mi6ygPRknD— ANI (@ANI) July 19, 2026
રાજૌરી શહેર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં કરોડો રૂપિયાની મિલકતો, મકાનો અને ખેતીની જમીનને ભારે નુકસાન થયું છે. અધિકારીઓએ સમગ્ર વિસ્તારમાં બચાવ કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે અને પૂરથી થયેલા નુકસાનનું આકલન કરી રહ્યા છે. જમ્મુ-કાશ્મીર સરકારે ખરાબ હવામાન અને હવામાન વિભાગ દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા અચાનક પૂરનાં જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
In light of the weather warning put out by the meteorological department & the seriousness of the situation unfolding across parts of Jammu division I will leave Delhi to fly to Jammu this afternoon to personally monitor the situation on the ground. The statehood protest will go…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 19, 2026
વહીવટીતંત્ર, પોલીસ અને બચાવ ટીમોને તૈનાત કરવામાં આવી છે અને પૂંછ તથા રાજૌરી બંને જિલ્લામાં ઈમરજન્સી ધોરણે બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. વહીવટીતંત્ર નદીઓની નજીક અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં વ્યસ્ત છે. અધિકારીઓએ લોકોને નદીઓની નજીક ન જવા અને સતર્ક રહેવાની અપીલ કરી છે. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે જો વરસાદ આ જ રીતે ચાલુ રહેશે તો નુકસાન વધુ વધી શકે છે.
Since first light this morning I’ve been closely monitoring the situation arising from the extremely heavy rain in parts of Jammu, especially Rajouri town & surrounding areas. I’ve been in touch with the local MLAs of the region. While the situation continues to unfold the first…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 19, 2026
જમ્મુ-શ્રીનગર હાઈવેની સ્થિતિ
શ્રીનગર-જમ્મુ હાઈવે પર વરસાદ હોવા છતાં અધિકારીઓએ રવિવારે સવારે ઈટીવી ભારતને જણાવ્યું કે હાઈવે હજુ પણ ટ્રાફિક માટે ખુલ્લો છે. આ ઉપરાંત બાંદીપોરા-ગુરેઝ, કુપવાડા-કરનાહ અને મુગલ રોડ પણ ટ્રાફિક માટે ખુલ્લા છે. જોકે, ખરાબ હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને સોનમર્ગ-લેહ રોડ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે.
VIDEO | Jammu and Kashmir: Flash floods hit Rajouri town, hundreds shifted to safer places amid heavy rainfall. More details are awaited. pic.twitter.com/AHR6bd4WG8— Press Trust of India (@PTI_News) July 19, 2026
દિલ્હીથી પરત ફરીને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવશે ઉમર અબ્દુલ્લા
જમ્મુ-કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લાએ જણાવ્યું કે તેઓ જમ્મુના કેટલાક વિસ્તારો, ખાસ કરીને રાજૌરી શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદને કારણે ઊભી થયેલી પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. ઉમરે એક્સ પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું, “સરકાર વરસાદ અને અચાનક આવેલા પૂરથી મિલકતોને નુકસાન પહોંચેલા અસરગ્રસ્ત લોકોને મદદ કરવા માટે તમામ શક્ય પ્રયાસ કરશે.”
Poonch, Jammu and Kashmir: Heavy rainfall caused widespread damage in Poonch, triggering floods and landslides. Several shops, vehicles and buildings were washed away, while two people died in house collapses. Many roads across the district remain closed due to landslides pic.twitter.com/Qz4HNAwqBd— IANS (@ians_india) July 19, 2026
ઉમર, જે સોમવારે જંતર-મંતર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન માટે દિલ્હી ગયા હતા, તેમણે કહ્યું કે તેઓ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા માટે જમ્મુ પરત ફરશે. તેમણે કહ્યું, “હવામાન વિભાગની હવામાન ચેતવણી અને જમ્મુ ડિવિઝનના કેટલાક વિસ્તારોમાં ઊભી થયેલી પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, હું આજે બપોરે દિલ્હીથી જમ્મુ માટે ઉડાન ભરીશ, જેથી જમીન પરની પરિસ્થિતિ પર જાતે નજર રાખી શકું.”
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ પરિસ્થિતિની પ્રસ્તાવિત વિરોધ પ્રદર્શન પર કોઈ અસર નહીં પડે. તેમણે કહ્યું, “રાજ્યનો વિરોધ JKNACના અધ્યક્ષ ડૉ. ફારૂક અબ્દુલ્લાના નેતૃત્વમાં નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ આગળ વધશે.”
#WATCH | Poonch, J&K: Continuous heavy rainfall since yesterday triggered multiple cloudbursts and flash floods in the Poonch River, washing away several structures along the riverbank. No loss of life has been reported so far. Authorities are monitoring the situation. pic.twitter.com/IJyAoDXLXt— ANI (@ANI) July 19, 2026
કાશ્મીરમાં વરસાદને લઈને ચેતવણી
જમ્મુ-કાશ્મીરની ઉનાળાની રાજધાની શ્રીનગરમાં સવારથી ભારે વરસાદ થયો હતો, જ્યારે ખીણના અન્ય વિસ્તારોમાં હળવાથી લઈને ભારે વરસાદ નોંધાયો હતો. હવામાન વિભાગે 19થી 23 જુલાઈ વચ્ચે પાંચ દિવસ સુધી ખરાબ હવામાનની આગાહી કરી છે.
આ દરમિયાન ખાસ કરીને પીર પંજાલ રેન્જ અને કાશ્મીરના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારો, જેમ કે અનંતનાગ, પહલગામ, કુલગામ, શોપિયાં, ગુલમર્ગ, સોનમર્ગ-ઝોજિલા એક્સિસ, બાંદીપોરા-રાજદાન પાસ અને કુપવાડા-સાધના પાસમાં ભૂસ્ખલન, કાદવ ધસી પડવો, પથ્થરો પડવા અને અચાનક પૂર આવી શકે છે.
IMDએ ચેતવણી આપી છે કે હવામાનની સ્થિતિ જમ્મુ-શ્રીનગર નેશનલ હાઈવે અને અન્ય મુખ્ય માર્ગો પર ટ્રાફિક સહિત સપાટી પરિવહનમાં વિક્ષેપ ઊભો કરી શકે છે. નદીઓ, ઝરણાં અને સબ-બેસિનમાં પાણીનું સ્તર વધવાની પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા અને સામાન્ય પૂરનું જોખમ વધી શકે છે.
આ પણ વાંચો...