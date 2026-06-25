જમ્મુ કાશ્મીરમાં આર્મી કર્નલ, જવાનો સામે પોલીસ સ્ટેશનમાં તોડફોડ-કર્મચારીઓ પર હુમલો કરવાનો ગુનો નોંધાયો
FIR મુજબ, કમાન્ડિંગ ઓફિસર 17 RRના સીધા નિર્દેશ હેઠળ અને એક મેજરના નેતૃત્વમાં 30 થી 40 સેનાના જવાનોએ પોલીસ સ્ટેશન પર "પૂર્વયોજિત હુમલો" કર્યો હતો.
Published : June 25, 2026 at 2:01 PM IST
જમ્મુ: જમ્મુ અને કાશ્મીરના કિશ્તવાડ જિલ્લામાં એક પોલીસ સ્ટેશનની અંદર રાષ્ટ્રીય રાઇફલ્સના જવાનો દ્વારા પોલીસ અધિકારીઓ પર કથિત રીતે હુમલો કરવામાં આવ્યા બાદ એક કર્નલ અને એક મેજર સહિત ડઝનબંધ સેનાના કર્મચારીઓ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
આ ઘટના બુધવારે અથોલી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર બની હતી. ETV ભારત દ્વારા જોવામાં આવેલી FIR કોપીમાં SHO અમૃત કટોચ કહે છે કે, બપોરે લગભગ 12.20 વાગ્યે, જ્યારે તેઓ સત્તાવાર ફરજ પર હતા, ત્યારે તેમને ટેલિફોન પર જાણ કરવામાં આવી હતી કે કમાન્ડિંગ ઓફિસર 17 RR ના સીધા નિર્દેશ હેઠળ અને એક મેજરના નેતૃત્વમાં 30 થી 40 સેનાના જવાનોએ પોલીસ સ્ટેશન પર "પૂર્વયોજિત હુમલો" કર્યો હતો.
તેમા આગળ કહેવાયું છે કે, "સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કર્યા પછી લાઠીઓ, લોખંડના સળિયા, હથિયારો અને દારૂગોળાથી સજ્જ, ઉપરોક્ત જવાનો મુખ્ય દરવાજા અને કમ્પાઉન્ડની દિવાલો પર બળજબરીથી ચઢી જઈને અથોલી પોલીસ સ્ટેશનના પરિસરમાં ઘૂસી ગયા. તેમનો સામાન્ય ઇરાદો ફરજ પરના પોલીસ કર્મચારીઓને જીવલેણ ઇજાઓ પહોંચાડવાનો અને મારી નાખવાનો હતો." સમગ્ર મામલો ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને જાહેર મિલકતને નુકસાન નિવારણ અધિનિયમની અનેક કલમો હેઠળ FIR 17/2026 ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
FIR માં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, જ્યારે SHO કટોચ તેમના સ્ટેશન પર પાછા ફર્યા, ત્યારે મેજર દ્વારા "આક્રમક રીતે" સેનાના જવાનોએ તેમના પર પણ હુમલો કર્યો અને તેમની વરદી ફાડી નાખી. સૈનિકોએ કથિત રીતે SDPO અથોલી વિજય કુમાર ભગત પર શારીરિક હુમલો પણ કર્યો.
FIR મુજબ, આરોપી સેનાના જવાનોએ ગુનાહિત ઇરાદાથી ત્યાં તૈનાત પોલીસકર્મીઓ પર પણ ક્રૂરતાથી હુમલો કર્યો. તેમાં કહેવાયું છે કે, તેમણે SPO સુરેશ કુમારના ગળા પર તેમની રાઇફલના બટથી હુમલો કર્યો, જેના કારણે તેમને ગંભીર ઇજાઓ થઈ છે. સાથે જ આ "બિનઉશ્કેરણીજનક હુમલા" દરમિયાન ઘણા પોલીસ કર્મચારીઓને ઇજાઓ થઈ હતી.
FIR મુજબ, સેનાના જવાનોએ કિશ્તવાડના સહાયક પ્રાદેશિક પરિવહન અધિકારી (ARTO) અને તેમના અંગત સુરક્ષા અધિકારીઓ પર પણ હુમલો કર્યો, જેઓ તે સમયે પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર હતા. હુમલો કરનારાઓએ સરકારી અને જાહેર સંપત્તિને પણ વ્યાપક નુકસાન પહોંચાડ્યું, ARTO અને SHO, SDPO ના સરકારી વાહનોમાં તોડફોડ કરી અને પોલીસ સ્ટેશનનો મુખ્ય દરવાજો તોડી નાખ્યો.
પોલીસે આ મામલે હત્યાનો પ્રયાસ, ગેરકાયદેસર એકઠા થવું, રમખાણો, ગુનાહિત અતિક્રમણ, સ્વેચ્છાએ ગંભીર નુકસાન પહોંચાડવા અને સરકારી સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવા સહિત અનેક BNS કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો છે.
આરોપીઓમાં 17 RR ના કમાન્ડિંગ ઓફિસર, એક મેજર, નાયબ સુબેદાર અને 17 RR કેમ્પ કિજયીના 30 થી 40 અન્ય આર્મી કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે.
ETV ભારતે સંરક્ષણ પ્રવક્તા સુનીલ બર્ટવાલનો સંપર્ક કર્યો, જેમણે પુષ્ટિ કરી કે આર્મી કર્મચારીઓ સામે FIR નોંધવામાં આવી છે.
તેમણે કહ્યું કે, "આ મામલો કિશ્તવાડના અથોલીમાં સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી FIR સાથે સંબંધિત છે. આ મામલો યોગ્ય સંસ્થાકીય તંત્ર દ્વારા તપાસ હેઠળ છે. ભારતીય સેના કાનૂની પ્રક્રિયામાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપશે. સંયુક્ત તપાસના પરિણામના આધારે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશે. આ તબક્કે તપાસ ચાલુ હોય ત્યારે વધુ ટિપ્પણી કરવી વહેલું ગણાશે."
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