જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારુક અબ્દુલ્લાની હત્યાનો પ્રયાસ, લગ્ન સમારોહમાં હુમલાખોરે કર્યો ગોળીબાર
જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પૂર્વ સીએમ ફારુક અબ્દુલ્લાની હત્યાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો.
Published : March 12, 2026 at 7:41 AM IST
જમ્મુ: જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારુક અબ્દુલ્લા પર ગઈકાલે રાત્રે જીવલેણ હુમલો થયો હતો. સદનસીબે આ હુમલામાં તેમનો બચાવ થયો છે. આ હુમલો એક લગ્ન સમારંભમાં થયો હતો. હુમલા દરમિયાન એક વ્યક્તિએ તેમના પર ગોળી ચલાવી હતી.
જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને નેશનલ કોન્ફરન્સના પ્રમુખ ફારુક અબ્દુલ્લા એક લગ્ન સમારોહમાં હાજરી આપવા પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેમની સુરક્ષામાં મોટી ચૂક થઈ હતી. સ્થળ પર તેમની હત્યાનો પ્રયાસ થયો હતો. પરંતુ તેમના સુરક્ષા કર્મચારીઓની તાત્કાલિક કાર્યવાહીથી આ પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો હતો. સીસીટીવી ફૂટેજ અનુસાર, કમલ સિંહ જામવાલ (68) નામના એક વૃદ્ધ વ્યક્તિએ ફારુક અબ્દુલ્લા પર પોઈન્ટ બ્લેન્ક રેન્જથી ગોળીબાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ વરિષ્ઠ નેતા બચી ગયા હતા.
આ ઘટનાનું વર્ણન કરતા મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ ટ્વિટર પર લખ્યું, "અલ્લાહની કૃપા છે. મારા પિતા માંડ માંડ બચ્યા. હાલ વિગતો સ્પષ્ટ નથી, પરંતુ જે જાણવા મળ્યું છે તે એ છે કે એક વ્યક્તિ ખૂબ જ નજીકથી લોડેડ પિસ્તોલ સાથે આવ્યો અને ગોળીબાર કર્યો.
Allah is kind. My father had a very close shave. The details are sketchy at the moment but what is known is that a man with a loaded pistol was able to get within point blank range & discharge a shot. It was only the close protection team that deflected the shot & ensured that… https://t.co/hYBe64Eigl— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 11, 2026
સુરક્ષા દળે ગોળી વાગતા અટકાવી અને હત્યાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ કર્યો. આ સમયે, જવાબો કરતાં વધુ સવાલ છે, જેમાં Z+ NSG દ્વારા સુરક્ષિત પૂર્વ મુખ્યમંત્રીની આટલી નજીક કોઈ કેવી રીતે પહોંચી શક્યું તે પણ શામેલ છે."
ઓમર અબ્દુલ્લાએ કહ્યું, "આભાર, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને નાસિર સોગામી, જે તે સમયે મારા પિતા સાથે હતા, તેઓ પણ સુરક્ષિત છે. ભગવાને તેમનું રક્ષણ કર્યું." આ ઘટનાથી જમ્મુમાં ગભરાટ ફેલાયો, અને નેશનલ કોન્ફરન્સના પ્રમુખને તેમના સુરક્ષા કર્મચારીઓ દ્વારા સુરક્ષિત રીતે લઈ જવામાં આવ્યા.
આ ઘટના જમ્મુના ગ્રેટર કૈલાશ વિસ્તારમાં રોયલ પાર્ક બેન્ક્વેટ હોલમાં બની, જ્યાં ફારુક અબ્દુલ્લા એક NC નેતાની પુત્રીના લગ્નમાં હાજરી આપવા ગયા હતા. તેમની સાથે જમ્મુ અને કાશ્મીરના નાયબ મુખ્યમંત્રી સુરિન્દર ચૌધરી અને અન્ય નેતાઓ હતા. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી છે અને તેની પૂછપરછ ચાલુ છે કે તેણે નેશનલ કોન્ફરન્સના પ્રમુખ પર ગોળીબાર કરવાનો પ્રયાસ કેમ કર્યો.
હત્યાના પ્રયાસ બાદ, મુખ્યમંત્રીના સલાહકાર નાસિર અસલમ વાનીએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, "તે વ્યક્તિએ પોતાની રિવોલ્વરમાંથી ગોળી ચલાવીને ફારુક અબ્દુલ્લાને મારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ભગવાને ફારુક સાહેબને બચાવી લીધા, અને આ ઘટનામાં કોઈને ઈજા થઈ નથી."
તેમણે કહ્યું કે, પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે, જ્યારે ફારુક અબ્દુલ્લાને કોઈ ઈજા થઈ નથી અને તેઓ "ઠીક" છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી સુરિન્દર ચૌધરીએ તેને સુરક્ષામાં મોટી ચૂક ગણાવતા કહ્યું કે, "ઘટના સમયે ઘટનાસ્થળે કોઈ પોલીસ કે સુરક્ષા અધિકારી હાજર નહોતા."
પોલીસને આપેલા નિવેદનમાં, શૂટર કમલ સિંહ જામવાલે જણાવ્યું હતું કે, તે છેલ્લા 20 વર્ષથી ફારુક અબ્દુલ્લાને મારવા માંગતો હતો, અને આજે તેને તક મળી પરંતુ તે તેના પ્રયાસમાં નિષ્ફળ ગયો.
જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે આ સંદર્ભમાં એક નિવેદન બહાર પાડ્યું. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "જમ્મુ અને કાશ્મીર નેશનલ કોન્ફરન્સના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી/પ્રમુખ ડૉ. ફારુક અબ્દુલ્લા ગ્રેટર કૈલાશ, જમ્મુના રોયલ પાર્ક ખાતે એક લગ્ન સમારોહમાં હાજરી આપી રહ્યા હતા ત્યારે તેમના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ અને તેમની સુરક્ષા માટે તૈનાત NSG સુરક્ષા કર્મચારીઓ તાત્કાલિક હરકતમાં આવ્યા અને આ હત્યાના પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યો. વધુમાં, આરોપીને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે. બાદમાં તેની ઓળખ જમ્મુના પુરાણી મંડીના રહેવાસી અજિત સિંહના પુત્ર કમલ સિંહ તરીકે થઈ હતી. ગુનામાં વપરાયેલ હથિયાર પણ આરોપી પાસેથી મળી આવ્યું છે. કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે."
ઘટના બાદ, જમ્મુ દક્ષિણના પોલીસ અધિક્ષક અજય શર્મા બાથિંડી વિસ્તારમાં ફારુક અબ્દુલ્લાના ઘરે ગયા અને ખાતરી કરી કે ઘરની અંદર અને આસપાસ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવે. આ ઘટનાએ પૂર્વ મુખ્યમંત્રીની સુરક્ષા અંગે ઘણા પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે, જેમ કે એક વ્યક્તિને બેંક્વેટ હોલમાં પ્રવેશવા અને ફારુક અબ્દુલ્લા પાસે જવાની મંજૂરી કેવી રીતે આપવામાં આવી.
નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતાઓએ દાવો કર્યો છે કે ત્યાં કોઈ સ્થાનિક પોલીસ હાજર નહોતી, અને નેશનલ કોન્ફરન્સના પ્રમુખ પાસે ફક્ત તેમનું વ્યક્તિગત Z-પ્લસ સુરક્ષા કવચ હતું. આ ઘટનાથી જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજકીય વર્તુળોમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે, જેમાં વિવિધ પક્ષોના લોકોએ આ હત્યાના પ્રયાસ પર પોતાનો ગુસ્સો અને નિંદા વ્યક્ત કરી છે.
પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ (PCC) ના પ્રમુખ તારિક હમીદ કરરાએ પ્રતિક્રિયા આપતા ટ્વિટર પર પોસ્ટ કર્યું, "હું આજે જમ્મુમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારુક અબ્દુલ્લા અને અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓ પર થયેલી આઘાતજનક ગોળીબારની ઘટનાની સખત નિંદા કરું છું. હિંસાની આવી ઘટનાઓ ખૂબ જ ખલેલ પહોંચાડે છે અને પ્રદેશની વર્તમાન સુરક્ષા પરિસ્થિતિ અંગે ગંભીર ચિંતાઓ ઉભી કરે છે."
વધતા ગુનાઓ અને કાયદો અને વ્યવસ્થાના અભાવને અવગણી શકાય નહીં. જેમને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તેમને જવાબદાર ઠેરવવા જોઈએ. લોકો સુરક્ષા, સ્થિરતા અને સલામત વાતાવરણને પાત્ર છે, અને આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તેની ખાતરી કરવાની જવાબદારી વહીવટીતંત્રની છે. હું દરેકની સલામતી અને સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરું છું.
પીપલ્સ કોન્ફરન્સના પ્રમુખ અને હંદવાડાના ધારાસભ્ય, સજાદ લોન, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરે છે, "હું ડૉ. ફારૂક સાહેબ, સુરિન્દર ચૌધરી જી અને નાસિર અસલમ સાહેબ પર થયેલા કાયરતાપૂર્ણ ગોળીબારની નિંદા કરું છું. ભગવાનનો આભાર કે તેઓ સુરક્ષિત છે."
પીડીપી પ્રવક્તા મોહિત ભાને આ ઘટનાની નિંદા કરતા કહ્યું, "જમ્મુમાં એક લગ્ન સમારોહમાં એક વ્યક્તિએ ડૉ. ફારૂક અબ્દુલ્લાને ખૂબ જ નજીકથી ગોળી મારવાનો પ્રયાસ કર્યો. ભગવાનની કૃપાથી, તે બચી ગયા. આ એક યાદ અપાવે છે કે જો નફરતને કાબૂમાં ન રાખવામાં આવે તો તે કેવી રીતે જીવલેણ બની શકે છે. અમે આ આઘાતજનક ઘટનાની સખત નિંદા કરીએ છીએ."
આ પણ વાંચો: