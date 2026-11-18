જમ્મૂ-કાશ્મીરઃ કુલગામમાં સુરક્ષાદળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ, હાઈએર્લટ
જમ્મૂ-કાશ્મીરના કુલગામમાં સુરક્ષાદળોએ ભાગી રહેલા આતંકવાદીઓને ટ્રેક કર્યા અને ત્યાર બાદ સામ સામે ફાયરિંગ શરૂ થયું.
Published : November 18, 2026 at 9:19 AM IST
શ્રીનગર: જમ્મુ અને કાશ્મીરના કુલગામ જિલ્લામાં બુધવારે સુરક્ષા દળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ, પોલીસે જણાવ્યું કે, આ અથડાણમાં એક આતંકવાદી માર્યો ગયો તેના બે દિવસ પછી.
સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં, કાશ્મીર ઝોન પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, "કુલગામમાં આતંકવાદીઓ અને જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ અને સુરક્ષા દળોની સંયુક્ત ટીમ વચ્ચે અથડામણ શરૂ થયું છે. સોમવારે, સુરક્ષા દળોએ કુલગામમાં 11 નવેમ્બરના રોજ સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF)ના જવાનો પર થયેલા હુમલામાં સામેલ આતંકવાદીઓમાંના એક ઉમર નિસાર ડારને ઠાર માર્યો હતો.
#WATCH | Jammu and Kashmir: Encounter underway between security forces and terrorists in Kulgam (Visuals deferred by unspecified time; no live operational details disclosed) https://t.co/NCv1e2KLWs— ANI (@ANI) November 18, 2026
અન્ય એક આતંકવાદી, લતીફ ભટ, કાશ્મીર ખીણનો મોસ્ટ વોન્ટેડ અને એકમાત્ર બચી ગયેલો સ્થાનિક આતંકવાદી, લારૂ બાયપાસ વિસ્તારમાં ઘેરાબંધીમાંથી ભાગી જવામાં સફળ રહ્યો.
જોકે સોમવારથી કોઈ ગોળીબાર થયો નથી, સુરક્ષા દળો ભટને શોધી કાઢવા અને તેને નિષ્ક્રિય કરવા માટે એન્કાઉન્ટર સ્થળની આસપાસના વિસ્તારમાં મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ રાખી રહ્યા છે. બુધવારે વહેલી સવારે શોધખોળ દરમિયાન, આતંકવાદીઓ સાથે સંપર્ક થયો હતો, જેના કારણે ફરી ગોળીબાર શરૂ થયો હતો, જે હજુ પણ ચાલુ છે.
#Encounter started with terrorists and Joint party of JKP and SF in Kulgam. @JmuKmrPolice— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) November 17, 2026
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ડારે કથિત રીતે આતંકવાદી કમાન્ડર ભટને લગભગ છ મહિના સુધી આશ્રય અને લોજિસ્ટિકલ મદદ પુરી પાડી હતી, અને ગયા અઠવાડિયે બુધવારે CRPF ચોકી પર હુમલો કરતા પહેલા બંનેએ જાસૂસી કરી હતી, જેમાં ત્રણ સૈનિકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.
ડાર, ભૂતપૂર્વ રોટલી બનાવનાર, જેમના પરિવાર દ્વારા ગુમ થયાની જાણ કરવામાં આવી હતી, સોમવારે સુરક્ષા દળો સાથેની અથડામણમાં માર્યો ગયો હતો, એક અઠવાડિયા પછી, તે કથિત રીતે પાકિસ્તાન સ્થિત લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) ની એક શાખા, ધ રેઝિસ્ટન્સ ફ્રન્ટ (TRF) માં જોડાયો હતો.
આ પણ વાંચો