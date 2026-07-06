જમ્મુ-કાશ્મીરમાં મુસીબતનો વરસાદ: ડોડા-કિશ્તવાડ હાઈવે પર પૂરના કાટમાળમાં દટાઈ ગાડીઓ, ટ્રાફિક ઠપ્પ
જમ્મુ અને કાશ્મીરના ડોડા અને કિશ્તવાડ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ બાદ અચાનક પૂર અને ભૂસ્ખલનને કારણે ડોડા-કિશ્તવાડ હાઇવેને નુકસાન થયું છે.
Published : July 6, 2026 at 4:02 PM IST
જમ્મુ: ડોડા-કિશ્તવાડ ક્ષેત્રમાં સોમવારે રાતે ભારે વરસાદને કારણે અચાનક પૂર આવ્યું, જેના કારણે હાઇવે પર કાદવ, પથ્થરો અને કાટમાળ જમા થઈ ગયો. જેનાથી વાહનોની અવરજવર ઠપ્પ થઈ ગઈ. ડોડા અને કિશ્તવાડના પહાડી જિલ્લાઓમાં નિર્માણાધીન 540 મેગાવોટ ક્વાર હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટ નજીક ઘણા વાહનો કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા.
અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો કે, હાઇવેનો એક ભાગ તૂટી પડ્યો, જેના કારણે ટ્રાફિક સ્થગિત કરવાની જરૂર પડી. પ્રેમ નગરમાં રસ્તાની બાજુમાં પાર્ક કરેલા ઘણા વાહનો પૂરના કાટમાળમાં ફસાઈ ગયા; જોકે, અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી કે કોઈ જાનહાનિ કે ઈજાના અહેવાલ નથી. વહીવટીતંત્રે રસ્તાની સફાઈ અને સમારકામ કામગીરી શરૂ કરી છે, અને મુસાફરોને આ હાઇવેનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
#WATCH | Ramban,J&K: Three gates of Baglihar Dam opened as Chenab River water level rises following heavy rainfall in the Doda–Kishtwar region.— ANI (@ANI) July 6, 2026
The administration continues to monitor weather conditions and river flow, with all concerned departments remaining on alert to respond… pic.twitter.com/z730XAexIb
પડોશી કિશ્તવાડ જિલ્લામાં, ભારે વરસાદને કારણે નિર્માણાધીન 540 મેગાવોટ ક્વાર હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટના ટનલ સ્થળ નજીક મોટું ભૂસ્ખલન અને મડસ્લાઈડ પણ થયું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે અચાનક પૂરના કારણે પ્રોજેક્ટ વિસ્તારમાં મોટી માત્રામાં કાદવ અને પથ્થરો આવી ગયા, જેના કારણે ટ્રક, બુલડોઝર અને અન્ય બાંધકામ સાધનો સહિત વાહનો કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા. નિર્માણ સામગ્રીને પણ નુકસાન થયું છે.
તેમણે નોંધ્યું છે કે, ઘણા વાહનોને ભારે નુકસાન થયું છે અને તેઓ કાટમાળ નીચે ફસાયેલા છે. કાટમાળ સાફ કરવા, ફસાયેલા વાહનોને બહાર કાઢવા અને અસરગ્રસ્ત સ્થળને ઠીક કરવાની કામગીરી હાલમાં ચાલી રહી છે. અધિકારીઓએ રિયાસી જિલ્લાના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં ફ્લેશ ફ્લડના નાના બનાવો પણ નોંધ્યા છે.
VIDEO | Kishtwar: Vehicles stranded after cloudburst triggers flash flood near Kwar Project.— Press Trust of India (@PTI_News) July 6, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/r1Uvt0nICf
વહીવટીતંત્રે અગાઉ હવામાન ચેતવણીઓ જારી કરી હતી, જેમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ, વાવાઝોડા, અચાનક પૂર અને ભૂસ્ખલનની આગાહી કરવામાં આવી હતી. લોકોને ખાસ કરીને નદીઓ અને નાળાઓ નજીક રહેતા લોકોને સતર્ક રહેવા અને અસુરક્ષિત સ્થળોએ જવાનું ટાળવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવારે સવારે 8:30 વાગ્યે પૂરા થયેલા 24 કલાકના સમયગાળા દરમિયાન જમ્મુ ક્ષેત્રમાં સાંબામાં સૌથી વધુ 90 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો. આ પછી કઠુઆમાં 66.2 મીમી, કટરામાં 44.4 મીમી, ડોડામાં 42 મીમી, જમ્મુમાં 41.8 મીમી, ઉધમપુરમાં 40.6 મીમી, ભદરવાહમાં 33.6 મીમી, કિશ્તવાડમાં 24 મીમી, રિયાસીમાં 10.5 મીમી, બટોટેમાં 4.7 મીમી, રામબનમાં 4.5 મીમી અને બનિહાલમાં 0.4 મીમી વરસાદ પડ્યો હતો.
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