સગીરને કાર ચલાવવા આપનાર પિતાને 3 વર્ષની જેલની સજા, 25,000 રૂપિયાનો દંડ થયો
શ્રીનગરની સ્પેશિયલ મોબાઇલ મેજિસ્ટ્રેટ (ટ્રાફિક) કોર્ટે પણ વાહનનું રજીસ્ટ્રેશન 12 મહિના માટે રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
Published : February 21, 2026 at 3:26 PM IST
શ્રીનગર: જમ્મુ-કાશ્મીરની કોર્ટે બડગામ જિલ્લામાં એક વ્યક્તિને 3 વર્ષની જેલની સજા સંભળાવી છે અને 25,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. કારણ કે તેના સગીર બાળકે ટ્રાફિકનો નિયમ તોડ્યો હતો. કોર્ટે કારનું રજિસ્ટ્રેશન 12 મહિના માટે રદ કરવા માટેનો પણ આદેશ કર્યો છે.
શ્રીનગરના સ્પેશિયલ મોબાઈલ મેજિસ્ટ્રેટ (ટ્રાફિક) શબ્બીર અહેમદ મલિકે પોતાના નિર્ણયમાં કહ્યું કે, આરોપી વિરુદ્ધ મોટર વ્હીકલ અધિનિયમ 1988ની કલમ 199-A અંતર્ગત ગુના માટે ચલણ અપાયું હતું. કોર્ટે નોંધ્યું કે નિયમ તોડનાર સગીર હતો, આથી તેના વાલી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી.
કોર્ટે કહ્યું કે, ચલણને જોતા આ માલુમ પડે છે કે આરોપી વિરુદ્ધ મોટર વ્હીકલ અધિનિયમ 1988ની કલમ 199-A હેઠળના ગુના માટે ચલણ આપવામાં આવ્યું હતું. ચલણમાં એમ પણ જણાવાયું હતું કે નિયમ તોડનાર સગીર છે અને આ ચલણ તે આરોપી વિરુદ્ધ જાહેર કરાયું છે જે નિયમ તોડનાર સગીરના વાલી છે.
જજે આ વાત પર ભાર મૂક્યો કે જ્યારે સગીર ટ્રાફિકના નિયમ તોડે છે ત્યારે તેમના વાલી અને વાહનના માલિકની કાયદાકીય જવાબદારી હોય છે. જજે પોતાના ચૂકાદામાં લખ્યું, નિયમ તોડનાર સગીર છે, એટલા માટે ચલણ આરોપી વિરુદ્ધ ઈશ્યૂ કરવામાં આવ્યું છે, જે નિયમ તોડનારના વાલી છે અને કારના માલિક પણ છે.
મોટર વ્હીકલ અધિનિયમની કલમ 199-Aનો ઉલ્લેખ કરીને, કોર્ટે આવા કેસોને નિયંત્રિત કરતા કાયદીય માળખાને સમજાવ્યું. કોર્ટે નોંધ્યું, "અહીં એ જણાવવું યોગ્ય છે કે, મોટર વ્હીકલ અધિનિયમ, 1988ની કલમ 199-A મુજબ, જ્યારે કોઈ સગીર આ કાયદા હેઠળ ગુનો કરે છે, ત્યારે આવા સગીરના વાલી અથવા મોટર વાહનના માલિક..."
આ કેસમાં સામેલ વાહનનો નોંધણી નંબર JK04K0673 હતો. કોર્ટે વાહન અને તેની સાથેના દસ્તાવેજો, જો કોઈ હોય તો, તે રજિસ્ટર્ડ માલિકને પરત કરવાનો આદેશ આપ્યો, અને વાહનની નોંધણી કાયદાકીય પરિણામો તરીકે 12 મહિના માટે રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો. કોર્ટે ચલણનો નિકાલ કરવાનો અને યોગ્ય સમયે કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા પછી રેકોર્ડ પર જમા કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો.
