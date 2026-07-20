જમ્મુ અને કાશ્મીર: પૂંચમાં વાદળ ફાટવાથી ભૂસ્ખલન, ઘર ધરાશાયી, 7 લોકોના મોત
જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂંચ જિલ્લામાં વાદળ ફાટવાથી ભૂસ્ખલનમાં સાત લોકોના મોત.
Published : July 20, 2026 at 8:48 PM IST
જમ્મુ: જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂંચ જિલ્લાના લોરાન વિસ્તારમાં ગઈકાલે રાત્રે મુશળધાર વરસાદે તબાહી મચાવી હતી. સતત ભારે વરસાદ વચ્ચે અચાનક વાદળ ફાટવાથી એક વિશાળ ભૂસ્ખલન થયું હતું, જેમાં એક રહેણાંક ઘર દબાઈ ગયું હતું. આ અકસ્માતમાં સાત લોકોના મોત થયા હતા.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના લોરાન ગામના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારમાં બની હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભૂસ્ખલનથી અથડાયેલું ઘર માટીનું બનેલું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે, અને માર્યા ગયેલા સાત લોકોમાં ચાર મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે.
#WATCH | Rajouri, J&K: A joint team of the SDRF, NDRF, Indian Army and J&K Police carried out a rescue and recovery operation to retrieve a body from the Munawar River in the Nowshera area of Rajouri district.— ANI (@ANI) July 20, 2026
Further details, including the identity of the deceased and the… pic.twitter.com/5Kj7pT3BPv
શનિવાર સાંજથી પૂંચ જિલ્લામાં મુશળધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં 17 લોકોના મોત થયા છે, જેમાં લોરાનમાં માર્યા ગયેલા સાત લોકોનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે છ ગુમ છે.
#WATCH | Poonch, J&K: Flash flood in Bagyal Dara Nallah along the Line of Control (LoC) causes extensive damage to several houses and standing crops in Poonch district. pic.twitter.com/upPuzsxJEG— ANI (@ANI) July 20, 2026
પૂંછ અને રાજૌરીમાં મૃતકોના પરિવારજનોને પ્રત્યેકને રૂ. 6 લાખની સહાય મળશે
જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ સોમવારે પૂંછ અને રાજૌરી જિલ્લામાં વરસાદ સંબંધિત ઘટનાઓમાં જીવ ગુમાવનારાઓના પરિવારજનોને રૂ. 6 લાખની સહાય આપવાની જાહેરાત કરી છે.
રવિવારથી બંને જિલ્લામાં અચાનક પૂર અને ભૂસ્ખલનમાં ઓછામાં ઓછા 13 લોકોના મોત થયા છે. પૂંછમાં દસ અને રાજૌરીમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે સાત લોકો હજુ પણ ગુમ છે.
અચાનક પૂર, ભૂસ્ખલન અને વરસાદ સંબંધિત અન્ય ઘટનાઓમાં થયેલા મૃત્યુ પ્રત્યે ઊંડો શોક વ્યક્ત કરતા મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે કોઈપણ પ્રકારની નાણાકીય સહાય અસરગ્રસ્ત પરિવારોને થયેલા અફર નુકસાનની ભરપાઈ કરી શકતી નથી, પરંતુ આ મુશ્કેલ સમયમાં સરકાર તેમની સાથે મજબૂતીથી ઉભી છે.