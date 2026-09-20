ETV Bharat / bharat

પિતાની બીડી ચોરવાથી લઈને શોખની લત સુધી... કેન્સર પીડિતોની આ આપવીતી છે મોટી ચેતવણી!

જમ્મુની કેન્સર હોસ્પિટલમાં જીવન-મરણ વચ્ચે ઝઝૂમી રહેલા દર્દીઓની કહાનીઓ દરેક માટે ચેતવણીરૂપ છે. આમિર તાંત્રેનો અહેવાલ.

જમ્મુની સ્ટેટ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
જમ્મુની સ્ટેટ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2026 at 9:27 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

જમ્મુ: તમાકુ કઈ રીતે વ્યક્તિના જીવનને બરબાદ કરે છે, તે વાતનો અંદાજો તે લોકોની આપવીતી પરતી લગાવી શકાય છે તેમને આ લતની ભારે કિંમત ચૂકવી રહ્યા છે. શોખ કે મિત્રોના દબાણથી શરૂ થયેલી સિગારેટ કે બીડી અથવા ગુટખા ખાવાની લત કેવી રીતે ધીમે ધીમે વ્યક્તિના જીવનના 20 થી 25 વર્ષ છીનવી લે છે. જમ્મુની કેન્સર હોસ્પિટલોમાં પીડા, લાચારી અને સ્વજનોને ગુમાવવાના ડરની હૃદયદ્રાવક એવી ઘણી કહાણીઓથી ભરેલી છે જે કોઈપણને ધ્રુજાવી દે તેવી છે.

આ અહેવાલ માત્ર હોસ્પિટલની પથારી પર અંતિમ શ્વાસ માટે સંઘર્ષ કરી રહેલા લાચાર લોકોની કહાણી જ નથી રજૂ કરતો, પરંતુ જેઓ અત્યારે તમાકુના ધુમાડામાં પોતાનું અને પોતાના પરિવારનું ભવિષ્ય બરબાદ કરી રહ્યા છે, તેમના માટે એક કડક ચેતવણી પણ છે. ચાલો, આ દર્દીઓના પોતાના શબ્દોમાં જાણીએ કે તેમને સૌથી વધુ કઈ બાબતનો પસ્તાવો છે.

અબ્દુલ કય્યૂમ
અબ્દુલ કય્યૂમ (ETV Bharat)

જમ્મુ કાશ્મીરના સાંબા જિલ્લાના દિયાની ગામના રહેવાસી 74 વર્ષીય અબ્દુલ કય્યૂમ છેલ્લા આઠ મહિનાથી જમ્મુની સ્ટેટ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (SCI) માં ફેફસાંના કેન્સરની સારવાર લઈ રહ્યા છે. જોકે તેમણે હવે ધૂમ્રપાન સંપૂર્ણપણે છોડી દીધું છે, તેમ છતાં તેમને અફસોસ છે કે તેમણે આ નિર્ણય લેવામાં ખૂબ મોડું કરી દીધું. તેમનું માનવું છે કે તમાકુના સેવનને કારણે તેમનું આયુષ્ય લગભગ 25 વર્ષ ઘટી ગયું છે.

અબ્દુલ કય્યૂમ 50 વર્ષથી વધુ સમય સુધી ચેઈન સ્મોકિંગ કરતા હતા. આજે, થોડા ડગલાં ચાલ્યા પછી પણ તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે. કય્યૂમ કહે છે, "મેં શોકના કારણે સ્મોકિંગ શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ આખરે તે એવું વ્યસન બની ગયું જે હું છોડી શક્યો નહીં. શરૂઆત હુક્કાથી થઈ હતી અને બાદમાં હું સિગારેટ અને બીડી તરફ વળ્યો. મને ખબર પણ ન પડી અને હું ચેઈન સ્મોકર બની ગયો. હવે સ્થિતિ એવી છે કે હું કોઈની મદદ વગર રૂમની બહાર પણ નીકળી શકતો નથી."

કય્યૂમ જણાવે છે કે તેમના પિતા હાશિમ દીન 100 વર્ષથી વધુ જીવ્યા હતા, જ્યારે તેમની માતાનું અવસાન 119 વર્ષની વયે થયું હતું. તેમના માટે, તમાકુનું સેવન એ તેમની સૌથી મોટી ભૂલ હતી એવી ભૂલ જેની કિંમત તેઓ આજે ચૂકવી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "મારા મિત્રો અને ગામના અન્ય લોકો જેઓ ચેઈન સ્મોકર છે, તેમણે મારી હાલત જોઈને કોઈ બોધપાઠ લીધો નથી. હું મરી રહ્યો છું કે પીડાઈ રહ્યો છું તેનાથી તેમને કોઈ ફરક પડતો નથી; તેઓ તો બસ ધૂમ્રપાન ચાલુ જ રાખે છે."

કય્યૂમ એ સ્ટેટ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (SCI) ખાતે સારવાર લઈ રહેલા ઘણા કેન્સરના દર્દીઓમાંથી એક છે. વર્ષ 2023માં આ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં ત્યાં કેન્સરના 8,713 કેસ નોંધાયા છે અને તેની સારવાર કરવામાં આવી છે. વર્ષ 2023માં 2,079 કેસ નોંધાયા હતા, જ્યારે ચાલુ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં 1,816 કેસ નોંધાયા છે.

હસન દીન
હસન દીન (ETV Bharat)

ઉધમપુર જિલ્લાના મજાલતાના મનસાર-બટ્ટલ વિસ્તારના રહેવાસી 77 વર્ષીય હસન દીન પણ ફેફસાંના કેન્સરથી પીડાઈ રહ્યા છે અને તેમની વ્યથા અત્યંત હૃદયદ્રાવક છે. પોતાની આપવીતી વર્ણવતા તેઓ કહે છે, "મેં માત્ર સાત વર્ષની ઉંમરે મારા પિતાના ખિસ્સામાંથી બીડી ચોરીને પીવાનું શરૂ કર્યું હતું. ધીમે ધીમે તે આદત બની ગઈ. બાદમાં, મેં મિત્રો સાથે સિગારેટ અને બીડી પીવાનું શરૂ કર્યું. જોકે આ માટે મને પિતાના હાથે માર પણ પડ્યો હતો, તેમ છતાં મેં ધૂમ્રપાન કરવાનું છોડ્યું નહીં."

ગરીબ પરિવારમાંથી આવતા હસન તેમના માતા-પિતા સાથે ખેતીકામ કરતા હતા, પરંતુ ધૂમ્રપાનની આદતે તેમનું જીવન બરબાદ કરી નાખ્યું. તેમણે કહ્યું, "હું દિવસમાં બેથી ત્રણ પડીકી બીડી પીતો હતો. ધૂમ્રપાનની આ આદતને કારણે જ આજે મારે કેન્સરની સારવાર માટે SCI (સ્ટેટ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ) આવવું પડ્યું છે."

હસન ઘરે પડી ગયા હતા જેના કારણે તેમની ગરદનનું હાડકું તૂટી ગયું હતું અને તેઓ જમ્મુની સરકારી મેડિકલ કોલેજ (GMC) પહોંચ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું, "સારવાર દરમિયાન, મેં એક અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી ધૂમ્રપાન કર્યું ન હતું. જ્યારે મને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી, ત્યારે મારા મનમાં વિચાર આવ્યો: જો હું એક અઠવાડિયા સુધી તેના વિના રહી શકતો હોઉં, તો શા માટે તેને કાયમ માટે છોડી ન દઉં? ધૂમ્રપાન છોડ્યાને હવે ત્રણ વર્ષ થઈ ગયા છે. પરંતુ નુકસાન તો થઈ જ ચૂક્યું હતું."

મોહન લાલ
મોહન લાલ (ETV Bharat)

ઉત્તર પ્રદેશના બહરાઈચ જિલ્લાના જિગન્યા છત્રપાલ સિંહ ગામના રહેવાસી અને માળી તરીકે કામ કરતા 60 વર્ષીય મોહન લાલ 1995થી જમ્મુમાં કામ કરી રહ્યા છે. તેમણે ખૂબ નાની ઉંમરે ગાંજો, સિગારેટ અને દારૂનું સેવન કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેમણે 'ETV ભારત'ને કહ્યું, "જ્યારે પણ હું વ્યસન છોડવાનો વિચાર કરતો, ત્યારે મારા મિત્રો મને તેમ કરવા દેતા નહોતા. મારું વ્યસન એટલી હદે વધી ગયું હતું કે મારા ગામમાં કોઈ પણ પોતાની દીકરી મારી સાથે પરણાવવા તૈયાર નહોતું." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું, "ત્યારબાદ, હું ઉત્તર પ્રદેશથી એક યુવતીને લાવ્યો અને ત્યારે જ હું અહીં જમ્મુમાં લગ્ન કરી શક્યો. જોકે, મારું વ્યસન વધતું જ રહ્યું અને આજે હું મારા જીવન માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છું. હું છેલ્લા બે વર્ષથી SCIમાં સારવાર લઈ રહ્યો છું; અહીંના ડોક્ટરો દ્વારા આપવામાં આવેલા સહયોગ અને તબીબી સારવારને કારણે જ હું આજે જીવિત છું."

વર્ષ 2016થી જમ્મુની સરકારી મેડિકલ કોલેજ (GMC)માં કેન્સરના 22,000થી વધુ કેસ નોંધાયા છે; આ આંકડામાં 2023થી સ્ટેટ કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (SCI) ખાતે નોંધાયેલા કેસનો પણ સમાવેશ થાય છે. ફેફસાંના કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યા સૌથી વધુ છે, જેમાં 3,500થી વધુ કેસ નોંધાયા છે. બીજા ક્રમે માથા અને ગળાનું કેન્સર આવે છે, જેના આશરે 2,500 કેસ નોંધાયા છે.

ડૉ. રાજીવ ગુપ્તા
ડૉ. રાજીવ ગુપ્તા (ETV Bharat)

નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, તમાકુનું સેવન (કોઈપણ સ્વરૂપમાં) એ આ બંને પ્રકારના કેન્સરનું મુખ્ય કારણ છે. બીજી તરફ, મહિલાઓમાં સ્તન કેન્સર અને સર્વાઇકલ કેન્સર (ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર) સૌથી વધુ જોવા મળે છે. SCIના ઓન્કોલોજી વિભાગના વડા ડૉ. રાજીવ ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે, દેશના અન્ય ભાગોની જેમ જ, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પણ ફેફસાં તથા માથા અને ગળાના કેન્સરના કેસ માટે તમાકુનો ઉપયોગ મુખ્ય કારણ છે.

તેમણે કહ્યું, "14 ફેબ્રુઆરી, 2023એ 'વિશ્વ કેન્સર દિવસ'ના અવસરે સ્થાપના બાદથી અમે અત્યાર સુધીમાં કેન્સરના 8,000થી વધુ દર્દીઓની નોંધણી કરી છે. પુરુષોમાં ફેફસાં તથા માથા અને ગળાના કેન્સરનું પ્રમાણ વધુ છે અને આમાંના લગભગ 90% કેસ કોઈને કોઈ સ્વરૂપે તમાકુના ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલા છે. પછી તે ગુટખા હોય, ધૂમ્રપાન હોય કે ધુમાડા રહિત તમાકુ હોય આ તમામ કેન્સરકારક છે. બાકીના 10% કેસ અન્ય પરિબળોને આભારી છે, જેમાં પરંપરાગત રસોઈના ચૂલા, ધૂળ, પ્રદૂષણ અને સંબંધિત તત્વોનો સમાવેશ થાય છે."

નિષ્ણાતે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, તમાકુ સંબંધિત કેન્સરની શરૂઆત ઘણીવાર કિશોરાવસ્થા દરમિયાન થાય છે, જ્યારે યુવાનો ધૂમ્રપાન કરવાનું અથવા અન્ય તમાકુ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરે છે. તમાકુ છોડવાનો દર ખૂબ જ ઓછો છે, જે માત્ર 8% ની આસપાસ છે.

ડૉ. ગુપ્તાએ વધુમાં સમજાવ્યું, "તમને ભાગ્યે જ એવા કોઈ વ્યક્તિ જોવા મળશે જેમણે 40 વર્ષની ઉંમર પછી ધૂમ્રપાન શરૂ કર્યું હોય. આ ઉપરાંત, 10% કિસ્સાઓ 'પેસિવ સ્મોકિંગ' (અન્યના ધૂમ્રપાનના સંપર્કમાં આવવું) ને કારણે જોવા મળે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ધૂમ્રપાન છોડી દે, તો પણ તેની લાંબા ગાળાની અસરોને કારણે કેન્સર થવાનું જોખમ તો રહે જ છે. લાંબા સમય સુધી ધૂમ્રપાન કરવું સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત હાનિકારક છે, કારણ કે તે ફેફસાં સંબંધિત અન્ય રોગો, હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોકની શક્યતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે. તે હાડકાંને પણ નબળા પાડે છે."

તેમણે નોંધ્યું કે, સરેરાશ રીતે ધૂમ્રપાનને કારણે કેન્સર વિકસવામાં લગભગ 15 થી 20 વર્ષ લાગે છે, તેમ છતાં તેની લાંબા ગાળાની નુકસાનકારક અસરો યથાવત રહે છે.

શરૂઆતના ચરણમાં તેને ઓળખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા તેમણે કહ્યું, "ભલે તે ફેફસાં, સ્તન, સ્વાદુપિંડ (પેનક્રિયાસ), પેટ કે સર્વાઇકલ (ગર્ભાશયના મુખનું) કેન્સર હોય, જો શરૂઆતના તબક્કે જ તેની જાણ થઈ જાય, તો તેનો સંપૂર્ણ ઈલાજ શક્ય છે. સ્ટેજ 1 અને 2 ના કેન્સરની સંપૂર્ણ સારવાર થઈ શકે છે. સ્ટેજ 3 પર આપણે સ્થિતિને નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ, પરંતુ સ્ટેજ 4 સુધીમાં કેન્સર શરીરના અન્ય ભાગોમાં ફેલાઈ જાય છે; આવા કિસ્સાઓમાં, અમારી ભૂમિકા તેને નિયંત્રણમાં રાખવા અને દર્દીનું આયુષ્ય અમુક સમયગાળા માટે લંબાવવા પૂરતી મર્યાદિત રહે છે."

આ પણ વાંચો:

  1. હુક્કો નહીં, 85 સિગારેટ ફૂંકી રહ્યા છો તમે, હજુ નહીં ચેતો તો થઈ શકે છે કેન્સર, ડોક્ટરોએ આપી ચેતવણી
  2. ગુટખા, તમાકુ પર પ્રતિબંધ છતાં ફેલાઈ રહ્યું છે ઓરલ કેન્સર, કેમ વધી રહ્યો છે મોતનો આંકડો?
  3. જીવલેણ શોખઃ દર મહિને થૂંકવામાં 123, ઘૂમાડામાં 244 રૂપિયા ફૂંકે છે ભારતીયો; 26 કરોડ લોકો ચાવી જાય છે 8 લાખ ટન તમાકુ

TAGGED:

JAMMU CANCER PATIENTS
CANCER
TOBACCO ADDICTION
તમાકુનું વ્યસન
JAMMU STATE CANCER INSTITUTE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.