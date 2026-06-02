અમરનાથ યાત્રા 2026: સુરક્ષા વ્યવસ્થા, ડ્રોન, ડોગ સ્ક્વોડ અને 670 સેનાની કંપનીઓ રાખશે દેખરેખ
ગત વર્ષે પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાને લઈને પણ કેન્દ્રની મોદી સરકારે સતર્કતા દાખવી છે.
Published : June 2, 2026 at 2:35 PM IST
જમ્મુ: કેન્દ્રની મોદી સરકારે 2026ની અમરનાથ યાત્રા માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા શરૂ કરી દીધી છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, આ વખતે સુરક્ષા માટે કુલ 670 કંપનીઓ તૈનાત કરવામાં આવશે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના વિવિધ વિસ્તારોમાં કેન્દ્રીય પોલીસ દળના જવાનો તૈનાત કરવામાં આવશે. આ સુનિશ્ચિત કરવા માટે છે કે સમગ્ર યાત્રા દરમિયાન કોઈ ઘટના ન બને.
3 જુલાઈના રોજ શરૂ થશે અમરનાથ યાત્રા
57 દિવસની અમરનાથ યાત્રા 2026 3 જુલાઈના રોજ બે માર્ગો દ્વારા શરૂ થશે, અનંતનાગ જિલ્લામાં પરંપરાગત 48 કિલોમીટર લાંબી નુનવાન પહલગામ ટ્રેક અને ગાંદરબલ જિલ્લામાં ટૂંકો, 14 કિલોમીટર ઊંચો બાલતાલ માર્ગ. યાત્રા 28 ઓગસ્ટ, રક્ષા બંધન પર સમાપ્ત થશે, યાત્રા શરૂ થવામાં ફક્ત એક મહિનો બાકી છે. કેન્દ્ર સરકારે અમરનાથ યાત્રાળુઓને કોઈ અસુવિધા ન થાય તે માટે વિસ્તૃત વ્યવસ્થા કરી છે.
સંબંધીત અધિકારીઓએ કરી સુરક્ષા-વ્યવસ્થાની ખાતરી
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે જમ્મુ ડિવિઝનલ કમિશનર રમેશ કુમાર અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક (IGP) ભીમ સેન તુતીએ ભગવતી નગર બેઝ કેમ્પની મુલાકાત લીધી હતી અને નોંધણી કાઉન્ટર, RFID કેન્દ્રો, રહેઠાણ, સ્વચ્છતા, આરોગ્યસંભાળ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા સહિતની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી. રમેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, વાર્ષિક યાત્રાળુઓ માટે મુખ્ય બેઝ કેમ્પ, ભગવતી નગર ખાતે તમામ જરૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મુલાકાતનો હેતુ જમીન પરની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવાનો અને વ્યવસ્થાઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાનો હતો. નોંધણી સુવિધાઓ, RFID સેવાઓ, આરોગ્ય માળખાગત સુવિધાઓ અને સ્વચ્છતા વ્યવસ્થાઓનું સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. ડિવિઝનલ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે તમામ કાર્ય સમયસર પૂર્ણ થાય અને યાત્રા સરળતાથી થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંબંધિત વિભાગો સાથે પરામર્શ કરવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે શરૂઆતમાં 10 જૂન કેમ્પની અંદર અને આસપાસ વિવિધ કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી હતી, જેમાં સફેદ ધોવા, બસ ટિકિટ બુકિંગ કાઉન્ટર, લંગર (શૌચાલય માટેનું સ્થળ), ક્લોકરૂમ, રહેવાની સુવિધાઓ, વીજ પુરવઠો અને લાઇટિંગનો સમાવેશ થાય છે.
યાત્રાળુઓ માટે યોગ્ય પીવાનું પાણી, સ્વચ્છતા અને લંગર સુવિધાઓ સુનિશ્ચિત કરવા, સુવિધા સ્ટોર બનાવવા, પ્રીપેડ સિમ કાર્ડ પૂરા પાડવા અને જર્મન હેંગર સ્થાપિત કરવા માટે પણ સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી હતી. ફાયર અને ઇમરજન્સી સર્વિસીસ વિભાગને સંપૂર્ણ ફાયર સેફ્ટી ઓડિટ કરવા માટે નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે જાહેર બાંધકામ વિભાગને કેમ્પની અંદર અને આસપાસના રસ્તાઓ પર બ્લેકટોપિંગ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. પાવર ડેવલપમેન્ટ વિભાગને અવિરત વીજ પુરવઠો, પૂરતી લાઇટિંગ અને બેકઅપ જનરેટર સુનિશ્ચિત કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.
પોલીસ મહાનિરીક્ષક (IGP) એ સુરક્ષા દળ તૈનાતી યોજનાની સમીક્ષા કરી હતી અને તમામ રહેઠાણ કેન્દ્રો પર યોગ્ય લાઇટિંગ અને મુસાફરીના કટ ઓફ સમયનું કડક પાલન કરવા પર ભાર મૂક્યો હતો. અધિકારીઓને ડ્રોન સર્વેલન્સ વધારવા, મુખ્ય સ્થળો, લંગરો અને રહેઠાણ કેન્દ્રો પર તપાસ માટે ડોગ સ્ક્વોડ તૈનાત કરવા અને રીઅલ ટાઇમ મોનિટરિંગ સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.
ગૃહ મંત્રાલયના આદેશ પર, અમરનાથ યાત્રા દરમિયાન સુરક્ષા માટે કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળની આશરે 670 કંપનીઓ તૈનાત કરવામાં આવશે. કેટલાક એકમો પહેલાથી જ આવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. સરકાર ગયા વર્ષના પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા અંગે પણ સાવધ છે. આ વખતે, તે કોઈ જોખમ લેવા તૈયાર નથી.