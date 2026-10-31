Jammu & Kashmirમાં આતંક પર મોટો પ્રહારઃ આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં 19 આતંકી ઠાર, LOC પર સુરક્ષા કડક
શ્રીનગરના એક સૈન્ય અધિકારીએ નામ ન છાપવાની શરત પર જણાવ્યું કે નિયંત્રણ રેખા (LOC) પર કડક બંદોબસ્ત રાખવો ખૂબ જ જરૂરી છે.
Published : October 31, 2026 at 4:00 PM IST
શ્રીનગરઃ જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસના આંકડા અનુસાર, આ મહિને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં અત્યાર સુધીમાં બે આતંકવાદી માર્યા ગયા છે. આ સાથે જ 2026માં કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં આતંકવાદી ઘટનાઓમાં મૃત્યુ પામનારાઓની કૂલ સંખ્યા 23 થઈ ગઈ છે.
આંકડા પ્રમાણે, જાન્યુઆરીથી ઓક્ટોબર વચ્ચે માર્યા ગયેલા લોકોમાં 19 આતંકવાદી, બે સુરક્ષાકર્મી, બે નાગરિક અને એક એવો વ્યક્તિ સામેલ છે જેની ઓળખ નથી થઈ શકી. ઓક્ટોબરમાં આતંકવાદ સાથે જોડાયેલી એક ઘટના નોંધાઈ, જેમાં ઉત્તરી કાશ્મીરના કુપવાડા જિલ્લાના કેરાન સેક્ટરમાં એક અથડામણ દરમિયાન બે આતંકવાદી માર્યા ગયા.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, 17 ઓક્ટોબરએ સુરક્ષા દળોએ નિયંત્રણ રેખા (LOC) પર ઘુસણખોરીનો એક પ્રયાસ નાકામ કરી દીધો હતો. આ ઘટના કેલાંડી પાસે જુમગુંડ વિસ્તારમાં બની, જ્યાં સૈનિકોએ શંકાસ્પદ હલચલ જોઈ અને અંધારાનો ફાયદો ઉઠાવીને એલઓસી પાર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા શંકાસ્પદ ઘુસણખોરોને પડકાર ફેંક્યો. અધિકારીઓના અનુસાર, બન્ને તરફથી લગભગ 10થી 15 મિનિટ સુધી ચાલેલા ગોળીબારમાં બે આતંકવાદી માર્યા ગયા. ઓક્ટોબરના આ આંકડા આ વર્ષે એલઓસી પર ઘુસણખોરી વિરોધી અભિયાનો અને સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી અન્ય ઘટનાઓ બાદ સામે આવી છે.
જાન્યુઆરીમાં આતંકવાદ સાથે જોડાયેલી ત્રણ ઘટનાઓ નોંધાઈ
પોલીસના આંકડા અનુસાર, જમ્મુ-કાશ્મીરમાં જાન્યુઆરી મહિનામાં આતંકવાદ સાથે જોડાયેલી ત્રણ ઘટનાઓ નોંધાઈ, જેમાં સુરક્ષાદળનો એક જવાન અને એક આતંકવાદી માર્યો ગયો. આ મહિને કોઈ પણ નાગરિકના મોતની ખબર નહોતી.
ફેબ્રુઆરીમાં આતંકવાદ સાથે જોડાયેલી ત્રણ ઘટનાઓ નોંધાઈ, જેમાં છ આતંકવાદી માર્યા ગયા. આ મહિને કોઈ પણ નાગરિક કે સુરક્ષાકર્મીનું મોત નથી થયું. પોલીસ આંકડાના દાયરામાં આવતા મહિનામાં, સપ્ટેમ્બર સાથે-સાથે ફેબ્રુઆરી એક એવો મહિનો હતો, જેમાં કોઈ એક મહિનામા સૌથી વધારે આતંકવાદી માર્યા ગયા.
માર્ચ અને એપ્રિલમાં ઓછા મૃત્યુ નોંધાયા
જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસના અનુસાર, માર્ચમાં આતંકવાદ સાથે જોડાયેલી બે ઘટનાઓ બની, જેમાં બે આતંકવાદી માર્યા ગયા. આ મહિને કોઈ પણ નાગરિક કે સુરક્ષાકર્મીનું મોત નોંધાયું નહીં. એપ્રિલમાં ઘટનાઓની સંખ્યા ઘટીને ફક્ત એક રહી ગઈ. તેમાં એક આતંકવાદી માર્યો ગયો, જ્યારે પોલીસના આંકડામાં કોઈ પણ નાગરિક કે સુરક્ષાકર્મીનું મોત સામેલ નહોતું.
મે માં પણ આતંકવાદ સાથે જોડાયેલી એક ઘટના અને એક આતંકવાદીનું મોત નોંધાયુ. એપ્રિલની જેમ જ, મે ના માસિક આંકડામાં પણ કોઈ નાગરિક કે સુરક્ષાકર્મીના મોતના સમાચાર નહોતા. માર્ચ, એપ્રિલ અને મે ના આંકડા દર્શાવે છે કે, ફેબ્રુઆરીની તુલનામાં આ મહિનામાં ઘટનાઓ અને મૃત્યુની સંખ્યા ઘણી ઓછી રહી.
|2026માં જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આતંકવાદ સાથે જોડાયેલી ઘટનાઓ
|મહિનો
|આતંકવાદ સાથે જોડાયેલી ઘટનાઓ
|નાગરિક
|સુરક્ષાદળોના મૃત્યુ
|આતંકવાદીઓના મોત
|ટોટલ
|જાન્યુઆરી
|3
|0
|1
|1
|2
|ફેબ્રુઆરી
|3
|0
|0
|6
|6
|માર્ચ
|2
|0
|0
|2
|2
|એપ્રિલ
|1
|0
|0
|1
|1
|મે
|1
|0
|0
|1
|1
|જૂન
|0
|0
|0
|0
|0
|જૂલાઈ
|3
|2
|1
|1
|4
|ઓગસ્ટ
|0
|0
|0
|0
|0
|સપ્ટેમ્બર
|4
|0
|0
|5
|5
|ઓક્ટોબર
|1
|0
|0
|2
|2
|સ્ત્રોત: જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ
જૂન અને ઓગસ્ટમાં કોઈ મૃત્યુ નોધાયા નહીં
પોલીસ આંકડા પ્રમાણે, જૂનમાં આતંકવાદ સાથે જોડાયેલી કોઈ પણ ઘટના કે મોત નોધાયા નથી. આ મહિને કોઈ પણ નાગરિક, સુરક્ષાકર્મી કે આતંકવાદીના માર્યા ગયાની સૂચના નહોતી. ઓગસ્ટમાં પણ તે યથાવત રહ્યું, જો કે જૂલાઈના મહિનામાં હિેંસામાં વધારો જોવા મળ્યો હતો.
જૂલાઈમાં આતંકવાદ સાથે જોડાયેલી ત્રણ ઘટનાઓ નોંધાઈ, જેના પરિણામ સ્વરૂપે બે નાગરિક, સુરક્ષા દળનો એક જવાન અને એક આતંકવાદી માર્યો ગયો. આ મહિને માર્યા ગયેલા લોકોની કૂલ સંખ્યા ચાર હતી. જૂલાઈના આ આંકડા પાછલા મહિનાથી અલગ હતા, કારણ કે ગયા મહિનામાં કોઈ પણ નાગરિકનું મોત નોંધાયુ નથી. જાન્યુઆરીથી ઓક્ટોબર સુધીના આંકડામાં સામેલ બન્ને નાગરિકોના મોત આ મહિને જૂલાઈમાં થયા હતા.
સપ્ટેમ્બરમાં 5 આતંકવાદીઓના મોત નોંધાયા
પોલીસ આંકડા પ્રમાણે, ઓગસ્ટમાં એકવાર ફરીથી આતંકવાદ સાથે જોડેયેલી કોઈ ઘટના કે મોત નોંધાયા નહીં. સપ્ટેમ્બરમાં આતંકવાદ સાથે જોડાયેલી ગતિવિધિઓમાં એકવાર ફરી વધારો નોંધાયો, જ્યારે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ચાર ઘટનાઓ નોંધાઈ અને પાંચ આતંકવાદી માર્યા ગયા. આ મહિને કોઈ પણ નાગરિક કે સુરક્ષાકર્મીના મૃત્યુની યાદી નહોતી. સપ્ટેમ્બરમાં માર્યા ગયેલા આતંકવાદીઓની સંખ્યા ફેબ્રુઆરીમાં માર્યા ગયેલા છ આતંકવાદીઓથી એક ઓછી હતી.
આંકડા અનુસાર, સપ્ટેમ્બરમાં પાંચ આતંકવાદીઓના મોતએ આ આતંકવાદીઓ માટે વર્ષનો બીજો સૌથી ઘાતક મહિનો બનાવી દીધો. આ વધારો 17 ઓક્ટોબરે કુપવાડામાં થયેલી અથડામણના ઠીક પહેલા બન્યો હતો, જ્યાં સુરક્ષાદળોએ નિયંત્રણ રેખા (LOC) પર ઘુસણખોરીના પ્રયાસને નાકામ કરતા બે આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા હતા.
નિયંત્રણ રેખા પર સતર્કતા બનાવી રાખવા ભાર મૂક્યો
શ્રીનગરના એક વરિષ્ઠ સૈન્ય અધિકારીએ નામ ન છાપવાની શરત પર જણાવ્યું કે, નિયંત્રણ રેખા (LOC) પર સખત સતર્કતા બનાવી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે, અને સુરક્ષા એજન્સીઓ સંભવિત ઘુસણખોરીના પ્રયાસ પર સતત નજર રાખી પણ રહી છે. તેમને સુરક્ષા અભિયાનોના મામલે સાર્વજનિક રીતે બોલવાનો અધિકાર નહોતો.
અધિકારીએ કહ્યું, 'આ આંકડાને જમીન પર ચાલી રહેલા સુરક્ષા અભિયાનોની સ્થિતિ સાથે જોડીને જોવું જોઈએ. સશસ્ત્ર જૂથોને નિયંત્રણ રેખા પાર કરવાથી રોકવા માટે ઘુસણખોરી વિરોધી પગલા, ખાનગી જાણકારી શેર કરવી અને સુરક્ષા એજન્સીઓ વચ્ચે પરસ્પર સંકલન હંમેશની જેમ મહત્વપૂર્ણ છે. '
અધિકારીએ એ પણ કહ્યું કે, તમામ અભિયાન સમય પર મળતી ખાનગી જાણકારી અને અગ્રિમ વિસ્તારોમાં તૈનાત સુરક્ષા દળો વચ્ચે આપસી સમન્વય પર નિર્ભર કરે છે.
આ વચ્ચે, ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિન્હાએ કાશ્મીર વિભાગમાં સુરક્ષા સ્થિતિની સમીક્ષા કરી અને અધિકારીઓને આતંકવાદી નેટવર્ક અને તેમની મદદ કરનારી પ્રણાલીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી તેજ કરવાના નિર્દેશ આપ્યા.
ડેપ્યુટી કમિશનરો, વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા કરતા, સિન્હાએ ઘુસણખોરી વિરોધી વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવા અને જિલ્લા પ્રશાસન, જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસ, સેના અને કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળો (CAPF) વચ્ચે સારા તાલમેલ બનાવવાનું આહ્વાન કર્યું. તેમણે જિલ્લા અધિકારીઓને નિર્દેશ આપ્યો કે તેઓ પ્રશાસનમાં દેશ વિરોધી તત્વો પર કડક નજર રાખે અને કટ્ટરપંથને રોકવાના પ્રયાસોને પ્રાથમિકતા આપે.
આ સમીક્ષા બેઠકનું મુખ્ય ધ્યાન નાર્કો-ટેરરિઝ્મ અને આતંકવાદી ગતિવિધિઓનું સમર્થન કરનારા નેટવર્ક વિરુદ્ધ કાર્યવાહી પર પણ હતો. સિન્હાએ નાર્કો-આતંકવાદીઓ અને આતંકવાદનું સમર્થન કરનારા લોકોની સંપતીઓને જપ્ત કરવાની કાર્યવાહી દર મહિને સમીક્ષા કરવા કહ્યું. તેમણે અધિકારીઓને ડ્રગ તસ્કરો અને નશીલી દવાઓ વેચનારા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી જારી રાખવાના પણ નિર્દેશ આપ્યા.
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