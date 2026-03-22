ETV Bharat / bharat

જમ્મુ અને કાશ્મીર: નવરાત્રીના ઉમંગ વચ્ચે 30,000થી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ વૈષ્ણોદેવી મંદિરે પહોંચ્યા

શ્રી માતા વૈષ્ણોદેવી મંદિરના બેઝ કેમ્પ કટરા ખાતે શ્રદ્ધાળુઓનો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે.

author img

By ANI

Published : March 22, 2026 at 2:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

કટરા (જમ્મુ અને કાશ્મીર) : રવિવારે 30,000 થી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ પવિત્ર ગુફાની યાત્રા માટે રવાના થયા હોવાથી, શ્રી માતા વૈષ્ણોદેવી મંદિરના બેઝ કેમ્પ કટરા ખાતે શ્રદ્ધાળુઓનો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. ચાલી રહેલા ચૈત્ર નવરાત્રી ઉત્સવને પગલે શ્રદ્ધાળુઓમાં આ વધારો થયો છે, જેના કારણે દેશભરમાંથી હજારો શ્રદ્ધાળુઓ માતા વૈષ્ણોદેવીજીના આશીર્વાદ મેળવવા માટે ઉમટી રહ્યા છે.

હરિયાણાના ભક્ત સંજીવ કુમારે મંદિરમાં કરવામાં આવેલી સજાવટની પ્રશંસા કરી અને વ્યક્ત કર્યું કે દેવી મહાકાળીના સ્વરૂપ દેવતાને પ્રાર્થના કરવાથી તેમને અપાર શાંતિ મળે છે. "હું માતા વૈષ્ણોદેવીની સજાવટ જોવા આવ્યો છું. અમે દર વર્ષે આવીએ છીએ, માતા વૈષ્ણોદેવીને પ્રાર્થના કરીને, અમને શાંતિ મળે છે."

સંજીવ કુમારે ANIને જણાવ્યું કે, ભારે ભીડ હોવા છતાં, યાત્રા વ્યવસ્થિત રીતે આગળ વધી રહી છે. અધિકારીઓ ભીડ પર કડક નિયંત્રણ જાળવી રહ્યા છે અને યાત્રાળુઓ માટે બધી આવશ્યક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે તેની ખાતરી કરી રહ્યા છે.

દિલ્હીના એક ભક્તે વિસ્તારની એકંદર વ્યવસ્થાની પ્રશંસા કરી, નોંધ્યું કે સમગ્ર વિસ્તારમાં સાઇનબોર્ડ અને માહિતીપ્રદ પ્રદર્શન પ્રમાણમાં સુધર્યા છે. "વ્યવસ્થા સારી છે, અહીંના સાઇનબોર્ડ ઉત્કૃષ્ટ છે."

અગાઉ, ગઈકાલે સાંજે કામચલાઉ સ્થગિત કર્યા પછી આજે સવારે 4 વાગ્યે યાત્રા માટે નોંધણી ફરી શરૂ થઈ હતી. કટરા ખાતે શ્રદ્ધાળુઓના ભારે ધસારાને કારણે નોંધણી પ્રક્રિયા રાત્રે 10 વાગ્યાના બંધ થવાના લગભગ ચાર કલાક પહેલા જ બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. આ ટૂંકા ગાળાના સ્થગિત હોવા છતાં, યાત્રા આખી રાત સરળતાથી ચાલુ રહી.

અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો કે નવરાત્રિની શરૂઆતથી લગભગ એક લાખ શ્રદ્ધાળુઓએ પવિત્ર ગુફા મંદિરમાં દર્શન કર્યા છે, જે તીવ્ર આધ્યાત્મિક ઉત્સાહનો સમયગાળો દર્શાવે છે. વધુ જથ્થાને નિયંત્રિત કરવા માટે, અધિકારીઓએ ભીડ નિયંત્રણના મજબૂત પગલાં અને તમામ યાત્રાળુઓ માટે સલામત અને વ્યવસ્થિત અનુભવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી વ્યવસ્થાઓ અમલમાં મૂકી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. વૈષ્ણોદેવી જવાના જૂના માર્ગ પર ભૂસ્ખલન, 1 શ્રદ્ધાળુનું મોત, 9 ઈજાગ્રસ્ત
  2. 3 અઠવાડિયા બાદ ફરી શરૂ થઈ વૈષ્ણોદેવી યાત્રા, 'જય માતા દી' ના નારા ગૂંજ્યા

TAGGED:

JAMMU AND KASHMIR VAISHNO DEVI
VAISHNO DEVI TEMPLE DEVOTEES
MATA VAISHNO DEVI TEMPLE
VAISHNO DEVI
VAISHNO DEVI TEMPLE KATRA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.