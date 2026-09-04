જમ્મુ-કાશ્મીરઃ શ્રીનગર એરપોર્ટ પર લેન્ડિગ બાદ ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ VDGS પોલ સાથે ટકરાઈ
શ્રીનગર એરપોર્ટ ઑથોરિટીના અનુસાર, તમામ યાત્રી અને ક્રૂ મેમ્બર સુરક્ષિત છે અને કોઈના ઈજાગ્રસ્ત થવાના સમાચાર નથી.
Published : September 4, 2026 at 12:18 PM IST
શ્રીનગરઃ જમ્મુ-કાશ્મીરની રાજધાની શ્રીનગરમાં આજે શુક્રવારે સવારે એરપોર્ટ પર પાર્કિંગ દરમિયાન ઈન્ડિગોનું એક વિમાન પોલ સાથે ટકરાઈ ગયું. અદિકારીઓએ આ મામલે જણાવ્યું કે વિમાન એ પોલ સાથે ટકરાયુ, જેના પર વિઝ્યુઅલ ડૉકિંગ ગાઈડેન્સ સિસ્ટમ (VDGS)ની ડિસ્પ્લે યૂનિટ અને તેની સાથે જોડાયેલા લેઝર કે કેમેરા સેન્સર લાગેલા હતા.
અધિકારીઓના નિવેદન પ્રમાણે, સવારે લગભગ 09.02 વાગ્યે નવી મુંબઈથી શ્રીનગર જઈ રહેલી ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ 6E 225 (VT-NOG) શ્રીનગર એરપોર્ટ પર ઉભા રાખતા સમયે VDGS પોલ સાથે ટકરાયું. શ્રીનગર એરપોર્ટ ઑથોરિટીના અનુસાર, તમામ યાત્રી અને ક્રૂ મેમ્બર સુરક્ષિત છે અને કોઈના ઈજાગ્રસ્ત થવાના સમાચાર નથી.
Srinagar, J&K | According to Srinagar airport authorities, an IndiGo flight 6E 225 (VT-NOG) operating from Navi Mumbai to Srinagar came into contact with the VDGS pole during the parking process at Srinagar Airport at approximately 0902 hours today. All passengers and crew…— ANI (@ANI) September 4, 2026
મેનુઅલ એરક્રાફ્ટ સીડીઓનો ઉપયોગ કરીને મુસાફરો અને ક્રૂ ને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા. અધિકારીઓએ કહ્યું કે ઘટના સાથે જોડાયેલી જાણકારી અને પરિસ્થિતિની તપાસ નક્કી પ્રક્રિયાઓ અનુસાર સંબંધિત અધિકારીઓ દ્વારા કરવામા આવશે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ ખરુ કારણ જાણી શકાશે અને હાલની પરિસ્થિતિમાં સાચુ કારણ જાણી શકાય તેમ નથી.
આ દરમિયાન, એરપોર્ટનું કામકાજ સામાન્ય છે અને ફ્લાઈટ્સનું આવન-જાવન નક્કી સમયના અનુસાર થઈ રહ્યું છે. આ ઘટના દોહાથી બેંગલુરૂ જઈ રહેલી ઈન્ડિગોની એક ફ્લાઈટને મસ્કટ તરફ સુરક્ષિત રીતે વાળવામા આવ્યા બાદ બની છે, એવું એટલા માટે કરવામા આવ્યું કારણ કે પાયલટ-ઈન-કમાન્ડે અસ્વસ્થ હોવાની સૂચના આપી હતી અને તેને તરત મેડિકલ મદદની જરૂર હતી. મસ્કટમાં લેન્ડિગ બાદ ફ્લાઈટ 6E 1302ના પાયલટની મેડિકલ ટીમે તપાસ કરી, બાદમાં તેને હોસ્પિટલ લઈ જવામા આવ્યો અને તેની તબિયત હાલ સારી છે.
ઈન્ડિગોએ બેંગલુરુથી મસ્કટ માટે એક બીજું વિમાન અને ક્રૂ મેમ્બર્સની એક નવી ટીમની વ્યવસ્થા કરી, જેથી મુસાફરો પોતાના સ્થળ સુધી પહોંચવા માટે સફર ચાલુ રાખી શકે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ 6E 1302નો રસ્તો એટલા માટે બદલવામા આવ્યો કારણ કે 'ઑપરેટિંગ ક્રૂ મેમ્બર્સમાંથી 1ને તરત મેડિકલ મદદની જરૂર હતી.'
તેમાં આગળ કહેવામા આવ્યું કે લેન્ડિગ બાદ મેડિકલ ટીમે તે ક્રૂ મેમ્બરની દેખરેખ કરી અને હવે તે સ્વસ્થ અનુભવી રહ્યો છે. બેંગલુરૂનો પ્રવાસ ચાલુ રાખવા માટે એક બીજા વિમાન અને નવા ક્રૂ ની વ્યવસ્થા કરવામા આવી છે. એરલાઈને એ પણ કહ્યું કે તે મસ્કટમાં રાહ જોઈ રહેલા મુસાફરોને રિફ્રેશમેન્ટ અને રેગુલર અપડેટ આપી રહ્યા છે.
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