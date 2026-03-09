જલ મહોત્સવ 2026નો ભવ્ય શુભારંભ: આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસે જળ અર્પણ દિવસ ઉજવાયો, સી. આર. પાટીલે રહેજ ગામમાંથી કર્યો આરંભ
"ગાંવ કા ઉત્સવ, દેશ કા મહોત્સવ" ની ટેગલાઈન સાથે જલ મહોત્સવ 2026ની ગુજરાતથી શરૂઆત, મહારાષ્ટ્ર-બિહારમાં પણ જોરદાર કાર્યક્રમો યોજાયા અને મહિલાઓના હાથમાં પાણીની જવાબદારી સોંપાઈ
Published : March 9, 2026 at 3:41 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત સરકારના જળ શક્તિ મંત્રાલય હેઠળના પીવાના પાણી અને સ્વચ્છતા વિભાગ (DDWS) દ્વારા રાષ્ટ્રવ્યાપી અભિયાન "જલ મહોત્સવ 2026"ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ મહોત્સવ 8 માર્ચથી 22 માર્ચ સુધી ચાલશે. 8 માર્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસના અવસર પર જળ અર્પણ દિવસની દેશવ્યાપી ઉજવણી કરવામાં આવી, જેને "સુજલામ શક્તિ દિવસ" તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો. આ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થાને સમુદાયના હાથમાં મજબૂત બનાવવાનો અને જળ જીવન મિશન હેઠળ પાણી સંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.
કેન્દ્રીય જળ શક્તિ મંત્રી સી. આર. પાટીલે ગુજરાતના નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી તાલુકાના રહેજ ગામમાંથી આ મહોત્સવનો શુભારંભ કર્યો. આ કાર્યક્રમમાં ગામની મહિલાઓ, ગ્રામ પંચાયતના પદાધિકારીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને સ્થાનિક લોકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. મંત્રીએ પ્રદર્શન સ્ટોલની મુલાકાત લીધી, જ્યાં જળ જીવન મિશનની વિવિધ યોજનાઓ દર્શાવવામાં આવી હતી. તેમણે પાણીની ગુણવત્તા પરીક્ષણ કરતી મહિલા જૂથો સાથે વાતચીત કરી અને ફિલ્ડ ટેસ્ટ કીટ (FTK)નો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તે જોયું હતું.
જળ અર્પણ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગ્રામીણ પીવાના પાણી પુરવઠાની યોજનાઓને ગ્રામ પંચાયત અને ગ્રામ્ય પાણી તથા સ્વચ્છતા સમિતિ (VWSC)ને ઔપચારિક રીતે સોંપવામાં આવી હતી. આ પ્રતિકાત્મક કાર્યવાહીથી સમુદાયને પોતાની પાણી વ્યવસ્થાની જવાબદારી અને માલિકીનો અહેસાસ કરાવવામાં આવ્યો હતો. ગામના પાણીના માળખાગત સ્થળોએ જલ બંધન પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવી, જ્યાં લોકોએ પવિત્ર દોરા બાંધીને જળસ્ત્રોતોના રક્ષણ અને જાળવણી માટે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી હતી.
"કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલે સભાને સંબોધિત કરતાં કહ્યું કે, આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે મહિલાઓને અભિનંદન. તેમણે જળ શાસનમાં મહિલાઓના વધતા નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, 24 લાખથી વધુ મહિલાઓ FTKનો ઉપયોગ કરીને પાણીની ગુણવત્તા તપાસમાં સક્રિય છે. સ્વચ્છ ભારત મિશન અને જળ જીવન મિશનથી ગ્રામીણ ભારતમાં આરોગ્ય, ગૌરવ અને જીવનની ગુણવત્તામાં મોટો સુધારો આવ્યો છે. તેમણે લોકોને વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ, ભૂગર્ભ જળ રિચાર્જ અને જવાબદાર રીતે પાણી વપરાશ માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. દરેક વ્યક્તિએ જળ મહોત્સવમાં ભાગ લઈને જળ સંરક્ષણની ચળવળને મજબૂત બનાવવી જોઈએ."
ગુજરાત સરકારના નર્મદા જળ સંસાધન અને પાણી પુરવઠા રાજ્યમંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ અને આદિજાતિ વિકાસ, ખાદી, કુટીર તથા ગ્રામીણ ઉદ્યોગ મંત્રી નરેશભાઈ પટેલે પણ સભાને સંબોધિત કરી હતી. તેમણે રાજ્યની પાણી વ્યવસ્થા મજબૂત કરવા અને સમુદાયની ભાગીદારી વધારવાના પ્રયાસો વિશે વાત કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં કમલ કિશોર સોન, અધિક સચિવ અને રાષ્ટ્રીય જલ જીવન મિશનના મિશન ડિરેક્ટર પણ હાજર રહ્યા હતા.
કાર્યક્રમમાં કળશ પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે પાણી પ્રત્યે આદર અને સંરક્ષણનું પ્રતીક છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર એક શોર્ટ ફિલ્મ બતાવવામાં આવી, જેમાં જળ જીવન મિશન હેઠળ મહિલાઓની ભૂમિકા અને નળ જોડાણથી તેમના જીવનમાં આવેલા સુધારાને દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આ ફિલ્મમાં બતાવવામાં આવ્યું કે પહેલાં મહિલાઓને દૂરથી પાણી લાવવું પડતું હતું, પરંતુ હવે નળના પાણીથી તેમનો બોજ ઘટ્યો છે અને તેઓ સશક્ત બની છે.
કાર્યક્રમમાં સ્વ-સહાય જૂથ (SHG)ના સભ્યો, VWSCના સભ્યો, યુવા સ્વયંસેવકો, પાણી તપાસ કરતી મહિલાઓ અને પંપ ઓપરેટરોને સન્માનિત કરીને જલ સંકલ્પ પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવી, જેમાં લોકોએ પાણી સંરક્ષણ અને જવાબદાર વપરાશ માટે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી હતી.
જલ મહોત્સવની ટેગલાઇન "ગાંવ કા ઉત્સવ, દેશ કા મહોત્સવ" છે. આનો અર્થ એ છે કે ગામડામાં થતા પ્રયાસો દેશવ્યાપી ચળવળ બની રહ્યા છે. આ મહોત્સવ દર વર્ષે 8થી 22 માર્ચ સુધી ઉજવવામાં આવશે.
અન્ય રાજ્યોમાં પણ કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. મહારાષ્ટ્રના સિંધુદુર્ગ જિલ્લાના કાર્લી ગામમાં જલ શક્તિ રાજ્યમંત્રી વી. સોમન્નાએ ભાગ લીધો હતો. ત્યાં જલ પદયાત્રા, જલ ચૌપાલ, જલ પૂજન, જલ બંધન, પાણી તપાસ પ્રદર્શન, જલ સંકલ્પ અને વૃક્ષ પૂજન જેવી પ્રવૃત્તિઓ થઈ. તેમણે નળમાંથી સીધુ પાણી પીધું અને કહ્યું કે જળ જીવન મિશન હેઠળ પાણીની ગુણવત્તા ખૂબ સારી છે. આ કાર્યક્રમમાં મહારાષ્ટ્ર સરકારના મંત્રી નિતેશ રાણે અને ધારાસભ્ય દીપક કેસરકર પણ હાજર રહ્યા હતા.
બિહારના મુઝફ્ફરપુર જિલ્લાના ફકુલી પંચાયતમાં જલ શક્તિ રાજ્યમંત્રી રાજ ભૂષણ ચૌધરીએ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. ત્યાં જલ ચૌપાલ, જલ બંધન, જલ સપથ અને મહિલા પંપ ઓપરેટરોને સન્માન આપવામાં આવ્યું હતું. તેમણે મહિલાઓની ભાગીદારીની પ્રશંસા કરી અને પાણી સંરક્ષણ માટે જનભાગીદારી વધારવાની વાત કરી હતી.
દેશભરમાં ગામ, જિલ્લા અને રાજ્ય સ્તરે કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે. જેમાં જલ અર્પણ, જાગૃતિ રેલી, જલ ચૌપાલ, પાણી તપાસ પ્રદર્શન, જલ સ્ત્રોત ટકાઉપણું પ્રતિજ્ઞા અને સમુદાય સ્વયંસેવકોને સન્માન આપવામાં આવે છે. મહિલા નેતૃત્વને ખાસ ઉજાગર કરવામાં આવે છે.
જલ મહોત્સવ ચાર સ્તરે યોજાશે:
રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય, જિલ્લા અને ગ્રામ પંચાયત. રાષ્ટ્રીય સ્તરે આંતર-મંત્રાલય સંકલન કાર્યક્રમો થશે. 11 માર્ચે વિજ્ઞાન ભવનમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની ઉપસ્થિતિમાં મેગા ઇવેન્ટ યોજાશે, જ્યાં પાયાના પાણીના નેતાઓને સન્માનિત કરવામાં આવશે. મહોત્સવ 22 માર્ચે વિશ્વ જળ દિવસે રાષ્ટ્રવ્યાપી જલ અર્પણ સમારોહ સાથે સમાપ્ત થશે.
રાજ્ય સ્તરે જળ અર્પણ કાર્યક્રમો, તાલીમ, ઓરિએન્ટેશન અને કેલેન્ડર તૈયાર કરવામાં આવશે. જિલ્લા સ્તરે સેવા સુધારણા યોજનાઓ અને ઓરિએન્ટેશન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત થશે. ગ્રામ સ્તરે હર ઘર જળ ઘોષણા, VWSC અભિમુખીકરણ, જલ સેવા આંકલન, શાળાઓમાં પ્રદર્શન અને પાણી સંપત્તિ બ્રાન્ડિંગ જેવી પ્રવૃત્તિઓ થશે.
આ અભિયાનથી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા જનભાગીદારી વધશે અને સુજલ ગ્રામ બનાવવાના પ્રયાસોને વેગ મળશે. જળ જીવન મિશનથી ગ્રામીણ ભારતમાં પીવાના પાણીની સુવિધા વધી છે અને આ મહોત્સવ તેને વધુ ટકાઉ બનાવશે.
