જૈશ-એ-મોહમ્મદના ચીફ મસૂદ અઝહરના ભાઈ તાહિરનું રહસ્યમય સંજોગોમાં મોત

મસૂદ અઝહરના ભાઈની હત્યા કરવામાં આવી છે; કોઈને ખબર નથી કે તેને કોણે માર્યો.

জৈশ-এ-মোহম্মদনা ચীফ મসૂদ અઝહર (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 31, 2026 at 4:52 PM IST

નવી દિલ્હી: જૈશ-એ-મોહમ્મદના વડા મસૂદ અઝહરના ભાઈ મોહમ્મદ તાહિર અનવરનું પાકિસ્તાનમાં મૃત્યુ થયું છે. તેના મૃત્યુના સંજોગો હજુ સુધી જાણી શકાયા નથી. તેના ભાઈની જેમ, તે પણ જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલો હતો. જૈશ-એ-મોહમ્મદનું મુખ્ય મથક બહાવલપુરમાં છે, જ્યાં મસૂદના સંબંધીઓ રહે છે.

તાહિર અનવરે બે દાયકાથી વધુ સમયથી તાલીમ શિબિરો, શસ્ત્રોની ખરીદી અને ઓપરેશનલ પ્લાનિંગનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના વરિષ્ઠ નેતાઓએ હાજરી આપી હતી. જોકે, મૃત્યુનું કારણ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.

અનવરના મૃત્યુથી જૈશ-એ-મોહમ્મદના નેતૃત્વમાંથી એક મુખ્ય વ્યક્તિ દૂર થઈ ગઈ છે, જેના કારણે તેની સશસ્ત્ર પાંખમાં નેતૃત્વ શૂન્યાવકાશની શક્યતા વધી ગઈ છે. તેને મરકઝ ઉસ્માન-ઓ-અલી સંકુલના વડા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો, જે એક મુખ્ય સંગઠનાત્મક કેન્દ્ર હતું, અને ટોચના નેતૃત્વ સાથેના તેમના ગાઢ સંબંધોને કારણે નિર્ણય લેવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. વિશ્લેષકો માને છે કે આ નુકસાન એવા સમયે ઓપરેશનલ સાતત્યને વિક્ષેપિત કરી શકે છે જ્યારે જૂથ વધતા દબાણનો સામનો કરી રહ્યું છે.

જૈશ-એ-મોહમ્મદ ભારતમાં અનેક મોટા આતંકવાદી હુમલાઓ સાથે સંકળાયેલું છે, જેમાં 2001માં સંસદ પર હુમલો, 2016માં પઠાણકોટ પર હવાઈ હુમલો, ઉરી પર હુમલો જેમાં 19 સૈનિકો માર્યા ગયા હતા અને 2019માં પુલવામામાં બોમ્બ વિસ્ફોટ જેમાં 40 CRPF જવાનો માર્યા ગયા હતા.

ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પાકિસ્તાનમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા હતા, જેમાં બહાવલપુરમાં જૈશનું મુખ્ય મથક પણ સામેલ હતું. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ હુમલાઓમાં મસૂદ અઝહરના ઘણા નજીકના સંબંધીઓ માર્યા ગયા હતા.

ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં, જૈશ-એ-મોહમ્મદે પહેલી વાર આ નુકસાનનો પરોક્ષ રીતે સ્વીકાર કર્યો હતો. જૈશ-એ-મોહમ્મદના એક વરિષ્ઠ કમાન્ડરે સ્વીકાર્યું હતું કે 22 એપ્રિલના રોજ પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં શરૂ કરાયેલા ઓપરેશન સિંદૂરના ભાગ રૂપે બહાવલપુર પર ભારતીય હવાઈ હુમલામાં અઝહરના પરિવારના સભ્યો માર્યા ગયા હતા.

આ હુમલામાં 26 લોકો માર્યા ગયા હતા અને અનેક આતંકવાદી ઠેકાણાઓનો નાશ થયો હતો. બહાવલપુરમાં જામિયા મસ્જિદ સુભાન અલ્લાહ સંકુલને વ્યાપક નુકસાન થયું હતું. માર્યા ગયેલા લોકોમાં મસૂદ અઝહરના આશરે 10 સંબંધીઓ હતા, જેમાં તેની બહેન, તેના પતિ, એક ભત્રીજો, એક ભત્રીજી અને તેના વિસ્તૃત પરિવારના અન્ય બાળકોનો સમાવેશ થાય છે.

2000 માં મસૂદ અઝહર દ્વારા સ્થાપિત, જૈશ-એ-મોહમ્મદ ભારતમાં ઘણા મોટા હુમલાઓ માટે જવાબદાર છે. આતંકવાદ વિરોધી પગલાં ચાલુ રાખવા છતાં, આ જૂથ ભારત, પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનમાં તેનું નેટવર્ક સક્રિય રાખે છે.

