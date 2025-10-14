ETV Bharat / bharat

જેસલમેરમાં મુસાફરો ભરેલી એક ખાનગી બસમાં લાગી આગ, ઘણા મુસાફરો દાઝ્યા

બસ બપોરે લગભગ 3 વાગ્યે જેસલમેરથી દિલ્હી જવા રવાના થઈ હતી. મોટાભાગના મુસાફરો જોધપુર જઈ રહ્યા હતા.

ખાનગી બસમાં લાગી આગ
ખાનગી બસમાં લાગી આગ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 14, 2025 at 5:57 PM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 6:03 PM IST

2 Min Read
જેસલમેર: જિલ્લાના જેસલમેર-જોધપુર રોડ પર આર્મી વોર મ્યુઝિયમ પાસે મંગળવારે મુસાફરોથી ભરેલી એક ખાનગી બસમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. આ ગમખ્વાર દુર્ઘટનામાં ઘણા મુસાફરો દાઝી ગયા હોવાના અહેવાલ છે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતાપ સિંહે ઊંડા શોક વ્યક્ત કર્યો અને સંબંધિત અધિકારીઓને તાત્કાલિક રાહત અને તબીબી સંભાળ સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો.

બસમાં લાગી ભીષણ આગ

બસ બપોરે લગભગ ૩ વાગ્યે જેસલમેરથી દિલ્હી જવા રવાના થઈ હતી. મોટાભાગના મુસાફરો જોધપુર જઈ રહ્યા હતા. રૂટ પર લગભગ 20 કિલોમીટર દૂર, થૈયાત ગામ નજીક આર્મી વોર મ્યુઝિયમ પસાર થતાં, અચાનક બસના પાછળના ભાગમાંથી ધુમાડો નીકળવા લાગ્યો. થોડીવારમાં જ આખા વાહનમાં આગ લાગી ગઈ. આગ લાગવાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. ઘટનાની માહિતી મળતાં, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ અને સેનાની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. પ્રત્યક્ષદર્શી મહેન્દ્ર સિંહે જણાવ્યું કે જ્યારે તેમણે રસ્તા પરથી ધુમાડો નીકળતો જોયો, ત્યારે તેમણે બસ સળગતી જોઈ. તેમણે મુસાફરોને બહાર કાઢવાનું શરૂ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે લગભગ ૫૦ મિનિટ પછી, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી.

એક કલાકની મહેનત બાદ આગ કાબુમાં આવી

ફાયર બ્રિગેડની ટીમોએ લગભગ એક કલાકની મહેનત બાદ આગ કાબુમાં લીધી. આ પહેલા સેનાના અધિકારીઓ, મોટી સંખ્યામાં સૈનિકો અને સેનાના ફાયર બ્રિગેડ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. બસમાં કેટલા મુસાફરો હતા તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી.

ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા

ઘટના બાદ, લગભગ પાંચ એમ્બ્યુલન્સની મદદથી તમામ ઘાયલ મુસાફરોને જિલ્લા મુખ્યાલયની સરકારી જવાહર હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. હોસ્પિટલમાં સારવાર શરૂ કરવામાં આવી. ઘટનાની માહિતી મળતાં જ, જેસલમેર જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતાપ સિંહ, પોલીસ અધિક્ષક અભિષેક શિવહરે, એસડીએમ સક્ષમ ગોયલ, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ અને સૈન્ય અધિકારીઓ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા.

હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર: જિલ્લા વહીવટીતંત્રે ઘટના અંગે હેલ્પલાઇન નંબરો જાહેર કર્યા છે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતાપ સિંહે ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે તેમણે સંબંધિત અધિકારીઓને તાત્કાલિક રાહત અને તબીબી સંભાળ સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપી છે. જવાહર હોસ્પિટલના ડોકટરો દ્વારા ઘાયલોની તાત્કાલિક સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું કે બસ જેસલમેરથી જોધપુર જઈ રહી હતી.

તેમણે જણાવ્યું કે આ ઘટના સંબંધિત કોઈપણ માહિતી અથવા સહાય માટે, તમે નીચેના હેલ્પલાઇન નંબરો પર સંપર્ક કરી શકો છો: 9414801400, 8003101400, 02992-252201, અને 02992-255055. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે અને તમામ જરૂરી પગલાં લઈ રહ્યું છે.

Last Updated : October 14, 2025 at 6:03 PM IST

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

