જેસલમેરમાં મુસાફરો ભરેલી એક ખાનગી બસમાં લાગી આગ, ઘણા મુસાફરો દાઝ્યા
બસ બપોરે લગભગ 3 વાગ્યે જેસલમેરથી દિલ્હી જવા રવાના થઈ હતી. મોટાભાગના મુસાફરો જોધપુર જઈ રહ્યા હતા.
Published : October 14, 2025 at 5:57 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 6:03 PM IST
જેસલમેર: જિલ્લાના જેસલમેર-જોધપુર રોડ પર આર્મી વોર મ્યુઝિયમ પાસે મંગળવારે મુસાફરોથી ભરેલી એક ખાનગી બસમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. આ ગમખ્વાર દુર્ઘટનામાં ઘણા મુસાફરો દાઝી ગયા હોવાના અહેવાલ છે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતાપ સિંહે ઊંડા શોક વ્યક્ત કર્યો અને સંબંધિત અધિકારીઓને તાત્કાલિક રાહત અને તબીબી સંભાળ સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો.
બસમાં લાગી ભીષણ આગ
બસ બપોરે લગભગ ૩ વાગ્યે જેસલમેરથી દિલ્હી જવા રવાના થઈ હતી. મોટાભાગના મુસાફરો જોધપુર જઈ રહ્યા હતા. રૂટ પર લગભગ 20 કિલોમીટર દૂર, થૈયાત ગામ નજીક આર્મી વોર મ્યુઝિયમ પસાર થતાં, અચાનક બસના પાછળના ભાગમાંથી ધુમાડો નીકળવા લાગ્યો. થોડીવારમાં જ આખા વાહનમાં આગ લાગી ગઈ. આગ લાગવાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. ઘટનાની માહિતી મળતાં, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ અને સેનાની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. પ્રત્યક્ષદર્શી મહેન્દ્ર સિંહે જણાવ્યું કે જ્યારે તેમણે રસ્તા પરથી ધુમાડો નીકળતો જોયો, ત્યારે તેમણે બસ સળગતી જોઈ. તેમણે મુસાફરોને બહાર કાઢવાનું શરૂ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે લગભગ ૫૦ મિનિટ પછી, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી.
जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगने की घटना से संबंधित चिंताजनक समाचार प्राप्त हुए हैं।— Sachin Pilot (@SachinPilot) October 14, 2025
मैं ईश्वर से इस हादसे में झुलसे एवं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।
એક કલાકની મહેનત બાદ આગ કાબુમાં આવી
ફાયર બ્રિગેડની ટીમોએ લગભગ એક કલાકની મહેનત બાદ આગ કાબુમાં લીધી. આ પહેલા સેનાના અધિકારીઓ, મોટી સંખ્યામાં સૈનિકો અને સેનાના ફાયર બ્રિગેડ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. બસમાં કેટલા મુસાફરો હતા તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી.
संसदीय क्षेत्र के थईयात (जैसलमेर) गांव में जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में आग लगने से कई लोगों की दर्दनाक मृत्यु एवं दर्जनों यात्रियों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है।— Ummeda Ram Beniwal (@UmmedaRamBaytu) October 14, 2025
मैं शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ।
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को… pic.twitter.com/XjUCYUYIHg
ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા
ઘટના બાદ, લગભગ પાંચ એમ્બ્યુલન્સની મદદથી તમામ ઘાયલ મુસાફરોને જિલ્લા મુખ્યાલયની સરકારી જવાહર હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. હોસ્પિટલમાં સારવાર શરૂ કરવામાં આવી. ઘટનાની માહિતી મળતાં જ, જેસલમેર જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતાપ સિંહ, પોલીસ અધિક્ષક અભિષેક શિવહરે, એસડીએમ સક્ષમ ગોયલ, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ અને સૈન્ય અધિકારીઓ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા.
હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર: જિલ્લા વહીવટીતંત્રે ઘટના અંગે હેલ્પલાઇન નંબરો જાહેર કર્યા છે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતાપ સિંહે ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે તેમણે સંબંધિત અધિકારીઓને તાત્કાલિક રાહત અને તબીબી સંભાળ સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપી છે. જવાહર હોસ્પિટલના ડોકટરો દ્વારા ઘાયલોની તાત્કાલિક સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું કે બસ જેસલમેરથી જોધપુર જઈ રહી હતી.
તેમણે જણાવ્યું કે આ ઘટના સંબંધિત કોઈપણ માહિતી અથવા સહાય માટે, તમે નીચેના હેલ્પલાઇન નંબરો પર સંપર્ક કરી શકો છો: 9414801400, 8003101400, 02992-252201, અને 02992-255055. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે અને તમામ જરૂરી પગલાં લઈ રહ્યું છે.