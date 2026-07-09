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પુત્રીએ મિલકત માટે માતાની હત્યા કરી; હત્યા પહેલા તંત્ર-મંત્ર વિધિઓ કરી, કાકા અને પિતરાઈ ભાઈ સાથે કાવતરું ઘડ્યું

જયપુરમાં, એક યુવતીએ તેના કાકા અને પિતરાઈ ભાઈ સાથે મળીને તેની માતાની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું. પોલીસ તપાસમાં ઘણી ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે.

પોલીસે હત્યાના શંકાસ્પદની ધરપકડ કરી
પોલીસે હત્યાના શંકાસ્પદની ધરપકડ કરી (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 4:35 PM IST

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જયપુર: ધન અને અંધશ્રદ્ધાનું ગઠબંધન માનવ સંબંધોને કેવી રીતે નુકસાન પહોંચાડી શકે છે તેનું ભયાનક ઉદાહરણ જયપુરમાં જોવા મળ્યું છે. એક પુત્રીએ તેના કાકાના પરિવાર અને પાંચ વ્યાવસાયિક હત્યારાઓ સાથે મળીને પોતાની માતાની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું, જેનાથી પોલીસ વહીવટીતંત્ર સહિત સમગ્ર શહેર ચોંકી ગયું. ડિજિટલ પુરાવા સામે આવ્યા બાદ, પોલીસ હવે આ હત્યા રહસ્યના ગુપ્ત ખૂણાની તપાસ કરી રહી છે. મહિલાએ આ કાવતરામાં તેના કાકા અને તેના પુત્રને પણ સામેલ કર્યા હતા.

જ્યારે પોલીસે મૃતકની પુત્રી, તેના સાળા અને પાંચ કોન્ટ્રાક્ટ કિલરોને રિમાન્ડ પર લીધા અને તેમની પૂછપરછ કરી, ત્યારે ઘણી ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી. પોલીસે આરોપીની કાર અને ઘરમાંથી પુરાવા મેળવ્યા જે સ્પષ્ટપણે હત્યા પહેલા મેલીવિદ્યાના કાવતરા તરફ ઈશારો કરે છે. જયપુર (પૂર્વ) ડીસીપી રંજીતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે મૃતક નીરજ શર્માની પુત્રી, આયુષી અને સાળા, મોહન સ્વરૂપ, કોન્ટ્રાક્ટ કિલિંગમાં સામેલ અન્ય પાંચ આરોપીઓ સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યા હતા. રિમાન્ડનો સમયગાળો પૂરો થયા બાદ ગુરુવારે તેમને ફરીથી કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે તેમને જેલ મોકલી દીધા છે.

મૃતક માતા અને આરોપી પુત્રી
મૃતક માતા અને આરોપી પુત્રી (ETV Bharat Jaipur)

ગુના પહેલા સળગાવેલા કપડાં, કાળા જાદુનો સંકેત: ડીસીપીએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીના મોબાઇલ ફોનમાંથી વીડિયો મળી આવ્યા હતા, જેમાં નીરજ શર્માના ઘરની સીડી પર તેના કપડાં સળગાવેલા જોવા મળ્યા હતા. આ વીડિયો હત્યાના એક દિવસ પહેલાના છે, તેને માર મારીને. તેની કાર અને ઘરમાંથી સિંદૂર અને અન્ય સામગ્રી પણ મળી આવી હતી. આ કાળા જાદુનું કાવતરું સૂચવે છે. કોણ સામેલ હતું અને દરેકે શું ભૂમિકા ભજવી હતી તે નક્કી કરવા માટે તપાસ ચાલુ છે.

કાકા અને દીકરાએ પૈસાની વ્યવસ્થા કરી: તેમણે જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે છોકરી, આયુષીએ તેના કાકા, મોહન સ્વરૂપ અને તેના પુત્ર, બલરામ ઉર્ફે રવિ સાથે મળીને કાવતરું ઘડ્યું હતું. કાકા અને તેના દીકરાએ નીરજને માર મારીને હત્યા કરવા માટે ગુનેગારોને રાખ્યા હતા. તેઓએ ભરતપુરમાં તેમના સંપર્કો દ્વારા ગુનેગારોનો સંપર્ક કર્યો હતો. કાકા અને તેના દીકરાએ હેમંત શર્માને સાત લાખ રૂપિયામાં હત્યાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હતો. હેમંતે અન્ય લોકોને ગુનો અંજામ આપવાનું કામ સોંપ્યું હતું. બલરામ અને મોહન સ્વરૂપે કોન્ટ્રાક્ટ માટે સાત લાખ રૂપિયાની પણ વ્યવસ્થા કરી હતી.

હત્યાને અકસ્માત ગણાવવાનું કાવતરું: પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સરકારી નોકરી અને મિલકતની લાલચમાં આયુષીએ તેના કાકાના દીકરા અને કાકાની મદદ લીધી હતી અને ગુનેગારોને રાખી તેની માતાને કારથી કચડી નાખી હતી. તેમનો પ્લાન આખી ઘટનાને અકસ્માત જેવો બનાવવાનો હતો, પરંતુ તેમના રહસ્યો ખુલી ગયા અને તેમના કાર્યોનો પર્દાફાશ થયો. જ્યારે પોલીસે પુત્રી સહિત સાત આરોપીઓની ધરપકડ કરી અને તેમની પૂછપરછ કરી, ત્યારે ખબર પડી કે કોન્ટ્રાક્ટ કિલરોએ એક મહિના પહેલા થારમાંથી મહિલાને ઉડાવી દેવાનું કાવતરું પણ ઘડ્યું હતું, પરંતુ તેઓ તેમની યોજનામાં સફળ થયા ન હતા.

આરોપીઓના મોબાઈલ ફોનમાંથી કપડાં સળગાવતો વીડિયો મળી આવ્યો હતો.
આરોપીઓના મોબાઈલ ફોનમાંથી કપડાં સળગાવતો વીડિયો મળી આવ્યો હતો. (ETV Bharat Jaipur)

એક મહિના પહેલા થારથી કચડી નાખવાનો પ્રયાસ: તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આયુષી, તેના કાકાનો દીકરો અને કાકા ઘણા દિવસોથી નીરજ શર્માની હત્યાનું કાવતરું ઘડી રહ્યા હતા. જે ગુનેગારોએ તેને માર માર્યો હતો અને હત્યા કરી હતી તેઓએ અગાઉ રેકી કરીને ગુનો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. લગભગ એક મહિના પહેલા, ગુનેગારો ભરતપુરથી કાળા થારમાં જયપુર પહોંચ્યા હતા. જોકે, તે સમયે તેઓ મહિલાને મારવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. ત્યારબાદ, 4 જુલાઈના રોજ, આ ગુનો સંપૂર્ણ આયોજન અને રેકી સાથે કરવામાં આવ્યો હતો, અને તેને અકસ્માત તરીકે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

એક વર્ષમાં પરિવાર તૂટી ગયો: નીરજ શર્માના પતિ વિજય કુમાર શર્માનું લગભગ એક વર્ષ પહેલા અવસાન થયું. તેઓ કોર્ટમાં એલડીસી હતા. તેમના મૃત્યુ પછી, તેમની પત્ની નીરજ શર્માને કોર્ટમાં કરુણાપૂર્ણ નિમણૂક મળી. આયુષી નીરજ શર્માની 24 વર્ષની મોટી પુત્રી છે. તેમનો 17 વર્ષનો અપંગ પુત્ર છે. નીરજ શર્માની હત્યા બાદ, તેમની પુત્રીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તે હવે જેલમાં છે. તેના દાદા-દાદી તેના 17 વર્ષના અપંગ પુત્રને પોતાની સાથે ભરતપુર લઈ ગયા છે.

સાત આરોપીઓની ધરપકડ, એક ફરાર: પોલીસે હત્યાના કાવતરાના આરોપસર મૃતક નીરજ શર્માની પુત્રી, 24 વર્ષીય આયુષી શર્મા અને મહિલાના 56 વર્ષના સાળા મોહન સ્વરૂપની ધરપકડ કરી છે. તેનો પુત્ર, બલરામ ઉર્ફે રવિ, ફરાર છે. બલરામ અને મોહન સ્વરૂપે ગુનાને અંજામ આપવા માટે બયાણા (ભરતપુર) ના રહેવાસી હેમંત શર્માને રાખ્યા હતા. હેમંતે હિટ-એન્ડ-રન મર્ડરનું કામ ખીજુરી (ભરતપુર) ના રહેવાસી 23 વર્ષીય આકાશ શર્મા, ભરતપુરના રહેવાસી 21 વર્ષીય મોહિત શર્મા, 21 વર્ષીય અરવિંદ શર્મા અને ઘનોલી મોડ (ભરતપુર) ના રહેવાસી 22 વર્ષીય રોહિત જાટવને સોંપ્યું હતું. પોલીસ કહે છે કે હાલમાં બલરામની ધરપકડ માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. તેની ધરપકડથી ઘણા કેસોની કડીઓ મળશે.

TAGGED:

MOTHER MURDERED
AYUSHI SHARMA JAIPUR MURDER
JAIPUR NEERAJ SHARMA MURDER CASE
NEERAJ SHARMA MURDER CASE
DAUGHTER KILLED MOTHER IN JAIPUR

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