3000 પોલીસ જવાનોની સુરક્ષા વચ્ચે JDAનું મોટું બુલડોઝર એક્શન: નંદપુરી રોડ પર પાંચ ધાર્મિક સ્થળો જમીનદોસ્ત
જગતપુરામાં નંદપુરી રોડને 80 ફૂટ પહોળો કરવા JDAએ ભારે પોલીસ સુરક્ષા વચ્ચે મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
Published : June 8, 2026 at 1:37 PM IST
જયપુર : જગતપુરા વિસ્તારમાં નંદપુરી રોડને પહોળો કરવાને લઈને સોમવારે સવારે JDA વહીવટીતંત્રનું મોટું અભિયાન શરૂ થયું. જયપુર વિકાસ પ્રાધિકરણ (JDA) દ્વારા સડકની સીમામાં આવતા પાંચ ધાર્મિક સ્થળોને દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
સંવેદનશીલ મનાઈ રહેલી આ કાર્યવાહીને ધ્યાનમાં રાખીને વિસ્તારને પોલીસ છાવણીમાં ફેરવી દેવામાં આવ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં પોલીસકર્મીઓ, RAC જવાનો અને વહીવટી અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે હાજર છે. આ ઉપરાંત લગભગ 7 બુલડોઝર, લોખંડ કાપવાની મશીન અને કાટમાળ ઉઠાવવા માટે ડમ્પર વગેરે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે. જયપુરમાં ઇન્ટરનેટ સેવાઓ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં, કાર્યવાહીના વિસ્તારમાં વીડિયો-ફોટોગ્રાફી પર પણ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે.
વિસ્તારને સીલ કરાયો, દરેક ગતિવિધિ પર નજર
JDAની કાર્યવાહી શરૂ થાય તે પહેલાં જ સમગ્ર વિસ્તારની ઘેરાબંધી કરી દેવામાં આવી. મુખ્ય માર્ગો પર બેરિકેડિંગ લગાવીને સામાન્ય અવર-જવરને રોકી દેવામાં આવી છે અને માત્ર અધિકૃત અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને જ પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંતર્ગત લગભગ ત્રણ હજાર પોલીસકર્મીઓ અને અધિકારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે RACની 12 કંપનીઓ પણ મોરચો સંભાળી રહી છે. વહીવટીતંત્રે નંદપુરી અંડરપાસથી જગતપુરા સુધીના સંવેદનશીલ ભાગમાં સુરક્ષા ઘેરો બનાવી રાખ્યો છે. ડ્રોન અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. કોઈપણ પ્રકારની કઠીન પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે વધારાનું પોલીસ બળ પણ તૈયાર રાખવામાં આવ્યું છે.
જગતપુરા-નંદપુરી વિસ્તારમાં JDAએ પાંચ ધાર્મિક સ્થળો પર મોટી ધ્વસ્તીકરણ કાર્યવાહી ચાલુ છે. સુરક્ષાના કારણોસર સમગ્ર વિસ્તારમાં વીડિયોગ્રાફી અને ફોટોગ્રાફી પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે. નાકે-નાકે પર ભારે પોલીસ બળ તૈનાત છે અને આસપાસની હાઇરાઇઝ ઇમારતો પર પણ પોલીસકર્મીઓને મુસ્તૈદ કરવામાં આવ્યા છે. આ મોટા ઓપરેશનને પાર પાડવા માટે વહીવટીતંત્રે લગભગ બે ડઝન JCB, L&T, એક ડઝનથી વધુ ડમ્પર અને લોખંડ કાપવાની મશીનોને કામ પર લગાવી છે. ઘટનાસ્થળે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે એડિશનલ કમિશનર રાજીવ પચાર, DIG આનંદ શર્મા અને DCP ઈસ્ટ રંજીતા શર્મા પોતે હાજર છે અને તેમની દેખરેખ હેઠળ કાર્યવાહી ચાલુ છે.
રોડની હદમાં આવી રહ્યાં છે પાંચ ધાર્મિક સ્થળો
JDA દ્વારા જે બાંધકામો દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે તેમાં એક મસ્જિદ, બે મંદિર, એક સત્સંગ ભવન અને એક મજાર સામેલ છે. આ પહેલાં સંબંધિત પક્ષકારોને પૂર્વે નોટિસ આપવાની સાથે જાતે બાંધકામ દૂર કરવાનો સમય પણ આપવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ નિર્ધારિત અવધિ પૂર્ણ થયા બાદ હવે વહીવટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
પહેલાં દૂર કરાયા છે 134 અતિક્રમણ :
JDA કમિશનર સિદ્ધાર્થ મહાજનના જણાવ્યા અનુસાર 22 મેના રોજ આ જ માર્ગ પર અભિયાન ચલાવીને 134 અતિક્રમણ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. આ પછી સડક પહોળીકરણના આગામી તબક્કા અંતર્ગત ધાર્મિક સ્થળોને દૂર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. હાલમાં ઘણી જગ્યાએ 25 થી 30 ફૂટ પહોળી આ સડક મહેસૂલ રેકોર્ડમાં 80 ફૂટ નોંધાયેલી છે. લગભગ દોઢ કિલોમીટર લાંબા આ માર્ગના પહોળીકરણથી નંદપુરી અને જગતપુરા વચ્ચે વાહનવ્યવહાર સુગમ બનશે. સાથે જ હરે કૃષ્ણા માર્ગ પર ટ્રાફિકનું દબાણ ઘટવાની અપેક્ષા છે.
50 થી વધુ કોલોનીઓને મળશે લાભ : સડક પહોળી થયા બાદ આસપાસની લગભગ 50 કોલોનીઓના રહેવાસીઓને માલવીય નગર, પ્રધાન માર્ગ અને એપેક્સ સર્કલ તરફ બહેતર કનેક્ટિવિટી મળશે. લાંબા સમયથી લંબિત આ યોજનાને શહેરના ટ્રાફિક ઢાંચા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. બહેરહાલ, નંદપુરી રોડ પર ચાલી રહેલી કાર્યવાહી પર વહીવટીતંત્રની નજર રહેલી છે, તો બીજી બાજુ 24 કલાક માટે ઇન્ટરનેટ સેવાઓ પણ બંધ કરવામાં આવી છે અને સુરક્ષાના કડક ઇંતજામો વચ્ચે સડક પહોળીકરણનો માર્ગ સાફ કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે.
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