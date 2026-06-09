રાજસ્થાનમાં મોટી દુર્ઘટના: જયપુરમાં ફટાકડાના ગોદામમાં ભીષણ આગ, 7 લોકોના મોત, 1 ઈજાગ્રસ્ત
જયપુરમાં એક ફટાકડાના ગોદામમાં ભીષણ આગ લાગવાથી 7 કામદારોના મોત થતાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
Published : June 9, 2026 at 7:01 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 7:29 PM IST
જયપુર: રાજધાની જયપુરમાં ખોહ નાગોરિયાન વિસ્તારમાં આવેલા એક ફટાકડાના ગોદામમાં ભીષણ આગ લાગતા દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઘટનાને પગલે ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને આગ પર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા. આગમાં અત્યાર સુધીમાં સાત લોકોના મોત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યારે એક ગંભીર રીતે ઘાયલ વ્યક્તિની SMS હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે.
SMS મેડિકલ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડૉ. દીપક માહેશ્વરીએ જણાવ્યું હતું કે, દુર્ઘટનામાં 7 લોકોના મૃત્યું થયા છે. જ્યારે ઈજાગ્રસ્ત રહીમ નગરના મોહમ્મદ અલીના પુત્ર નાસિરની SMS ખાતે સારવાર ચાલી રહી છે.
#WATCH | Jaipur, Rajasthan | A fire broke out in a residential area in the Kho Nagoriyan neighbourhood of Jaipur. Multiple people have been injured. The fire is currently under control. Further details awaited. pic.twitter.com/TzSgMI4DeI— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 9, 2026
જયપુરના કલેક્ટર સંદેશ નાયક, જયપુર પોલીસ કમિશનર સચિન મિત્તલ, અધિક પોલીસ કમિશનર ડૉ. રાજીવ પચાર અને DCP પૂર્વ રંજીતા શર્માએ પોલીસ અને જિલ્લા વહીવટી અધિકારીઓ સાથે ઘટનાસ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું. રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગહેલોતે આ દુર્ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યુ હતું.
जयपुर के खो नागोरियन क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के भीषण हादसे में कई व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना दुखद है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 9, 2026
इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं, ईश्वर उन्हें संबल दें एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की…
દુર્ઘટનાની તપાસ: જયપુર પોલીસ કમિશનર સચિન મિત્તલે જણાવ્યું હતું કે, કામદારો ફટાકડાના ગોદામમાં કામ કરી રહ્યા હતા. નજીકમાં જ એક ફટાકડાની ફેક્ટરી પણ છે, જેની તપાસ ચાલી રહી છે. ઘટના અંગે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, અને પોલીસ ટૂંક સમયમાં પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરશે. સૌપ્રથમ આગ પર કાબૂ મેળવવો અને ઈજાગ્રસ્તોની સારવાર જરૂરી હતી. રહેણાંક વિસ્તારમાં ફટાકડાનો ગોદામ ગેરકાયદે હતો. ગોદામ માલિક સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. નજીકના રહેવાસીઓ પાસેથી માહિતી એકત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જોકે, રહેવાસીઓ હાલમાં કોઈપણ માહિતી જાહેર કરવાનું ટાળી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું આ દુર્ઘટના માટે જે પણ જવાબદારો ગણાશે તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. બેદરકારી દાખવનાર પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ગેરકાયદેસર ફેક્ટરીઓ અને ગોદામો અંગે સર્વે કરવામાં આવશે અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં કાર્યરત ગેરકાયદેસર ફેક્ટરીઓ અને ગોદામો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલ પોલીસે આ ગોદામ સીલ કરી દીધું છે અને FSL ટીમ દ્વારા પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે.
દુર્ઘટના પર સ્થાનિક લોકોનું મૌન: ઘટના બાદ, સ્થાનિકો પોલીસ અને મીડિયા સાથે વાત કરવાનું ટાળી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ઘટનાસ્થળની નજીક રહેતા લોકો ગોદામના માલિક વિશે કંઈપણ કહેવાનું ટાળી રહ્યાં છે. જોકે, દુર્ઘટના સ્થળની નજીક રહેતા લોકો પાસેથી મળેલી માહિતી આગની વિકરાળતા અને ભયનકતા જાણવા મળી હતી. લોકોએ જણાવ્યું કે, કેટલાંક કામદારો સળગી હાલતમાં ગોદામમાંથી બહાર નીકળતા રસ્તા પર તરફડીયા મારતા જોવા મળ્યા હતાં. ગોદામની અંદર સંગ્રહિત ફટાકડા અને અન્ય વસ્તુઓ સંપૂર્ણપણે નાશ પામી છે. સ્થાનિક લોકોએ પાણીના ટેન્કર વડે આગ ઓલવવામાં પણ મદદ કરી. વેરહાઉસની અંદર એક ગેસ સિલિન્ડર પણ હતો, જેને તાત્કાલિક બુઝાવીને બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો.
ધારાસભ્યના આરોપો: ધારાસભ્ય અમીન કાગઝી પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું. ધારાસભ્યએ જણાવ્યું કે આ ગોદામ ગેરકાયદેસર હતું, જેમાં અગ્નિશામક વ્યવસ્થાનો અભાવ હતો. તેમણે કહ્યું કે મિલીભગતની રમત રમાઈ રહી છે. ગેરકાયદે ગોદામ કે ફેક્ટરી મિલીભગત વિના ચાલી શકે નહીં. "ચોક્કસપણે કંઈક ગડબડ છે," તેમણે કહ્યું. "જવાબદાર અને બેદરકારી માટે જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ."
નાગરિક સંરક્ષણના ડેપ્યુટી કંટ્રોલર અમિત શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, મંગળવારે ફટાકડાના ગોદામમાં આગ લાગવાની માહિતી મળી હતી. ખોહ નાગોરિયાન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના આયેશા નગર તલાઈ વિસ્તારમાં ફટાકડાના એક ગોદામમાં ભીષણ આગ લાગી હોવાની માહિતી મળતાં ફાયર ફાઇટર અને નાગરિક સંરક્ષણની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર ફાઇટરોએ આગ પર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા. આગ અત્યંત તીવ્ર હતી, જેના કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં અફરા-તફરીનો માહોલ ફેલાયો હતો. પોલીસની ટીમ પણ તાત્કાલિક પહોંચી ગઈ હતી.
જ્વલનશીલ પદાર્થોથી આગ લાગવાની આશંકા: ગોદામની અંદર કામદારો ફસાયા હોવાની આશંકાને પગલે સિવિલ ડિફેન્સના કર્મચારીઓએ બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 7 લોકોના મૃત્યું નીપજ્યાં છે. જ્યારે એક ગંભીર રીતે દાઝેલા વ્યક્તીની સારવાર સવાઈ માનસિંહ હોસ્પિટલના બર્ન વોર્ડમાં ચાલી રહી છે. ફટાકડાના ગોદામમાં જ્વલનશીલ પદાર્થો હોવાના કારણે આગ લાગી હોવાની શંકા છે. જોકે, આગનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પ્રયાસો ચાલુ છે.
ADM યુગાંતર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, ખોહ નાગોરિયા વિસ્તારમાં આગ લાગી હોવાની માહિતી મળી હતી. આ માહિતી મળતાં જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને આગને કાબુમાં લેવાના પ્રયાસો શરૂ કરી દીધા હતા. ફાયર બ્રિગેડની સાથે એમ્બ્યુલન્સ અને પોલીસની ટીમો પણ પહોંચી ગઈ હતી. લગભગ અડધા કલાકમાં આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર ઘટનાની તપાસ ચાલી રહી છે. ઘટનાસ્થળે ત્રણ લોકોના મોત થયા હતા, જ્યારે ચાર અન્ય લોકોના હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત થયા હતા.
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