જયપુર: 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' ના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન અંધાધૂંધી ફેલાઈ; યુવકે અભિજીત દીપકેને થપ્પડ મારી
NEET પરીક્ષાના વિરોધમાં જયપુરમાં યોજાયેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકો એકઠા થયા હતા.
Published : June 15, 2026 at 5:59 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 6:04 PM IST
જયપુર: સોમવારે જયપુરના શહીદ સ્મારક ખાતે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' દ્વારા આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ હતી જ્યારે એક યુવકે પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકેને જાહેરમાં થપ્પડ મારી હતી. આ ઘટના બાદ ભારે હોબાળો મચી ગયો હતો અને હુમલો કરનાર ઘટનાસ્થળેથી ભાગી જવામાં સફળ રહ્યો હતો.
દીપકે જાહેર સભાને સંબોધવા પહોંચ્યા હતા: NEET પેપર લીક વિવાદ અને શિક્ષણ પ્રણાલીમાં વિસંગતતાઓનો વિરોધ કરવા માટે કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ શહીદ સ્મારક ખાતે વિરોધ અને જાહેર સભાનું આયોજન કર્યું હતું. પાર્ટીના મુખ્ય નેતા અભિજીત દીપકે સભામાં યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓને સંબોધવા આવ્યા હતા.
VIDEO | Rajasthan: CJP founder Abhijeet Dipke slapped by unknown men during party's protest in Jaipur.— Press Trust of India (@PTI_News) June 15, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/45RUNmm9AG
પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે; સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે: ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. તેમણે પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લીધી અને ઘટના અંગે વિગતો એકત્રિત કરી. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ આરોપીને ઓળખવા અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ધરપકડ કરવા માટે રાહદારીઓ દ્વારા રેકોર્ડ કરાયેલા મોબાઇલ ફોન વીડિયો અને શહીદ સ્મારકની આસપાસ લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજની તપાસ કરી રહ્યા છે.
જવાબદારી સ્વીકારવી જ જોઇએ: વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, તેજસ્વિની નામની એક યુવતીએ આરોપ લગાવ્યો, "દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે કથળી ગઈ છે. વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપે છે, પરંતુ પેપર લીક થઈ જાય છે. સરકાર આ મામલે કોઈ કાર્યવાહી કરી રહી નથી; અમે કેન્દ્રીય મંત્રીના રાજીનામાની માંગ કરીએ છીએ કારણ કે જવાબદારી તેમની છે. જો સરકાર જવાબદારી નહીં લે, તો કોણ લેશે?" તેજસ્વિનીએ નોંધ્યું કે જ્યારે આ કેસ CBIને સોંપવામાં આવ્યો છે, ત્યારે તપાસ ક્યારે થશે, કોને સજા થશે અને વિદ્યાર્થીઓને કેવી રીતે ફાયદો થશે તે અંગે પ્રશ્નો રહે છે. તેણીએ ભાર મૂક્યો કે સરકારે આ પેપર લીક કેમ થઈ રહ્યા છે તે અંગે સુરક્ષા ચિંતાઓને સૌ પ્રથમ દૂર કરવાની જરૂર છે.
"દેશભરમાં પેપર લીક થઈ રહ્યા છે. અમે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી કરવા માટે અહીં ભેગા થયા છીએ. સરકાર પોતાના નાગરિકોની અવગણના કરી રહી છે અને તેમની માંગણીઓ સાંભળી રહી નથી, જેના કારણે જનતાને રસ્તા પર ઉતરવાની ફરજ પડી રહી છે. આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેનારા ફક્ત યુવાનો જ નથી; મહિલાઓ, વૃદ્ધો અને જીવનના દરેક ક્ષેત્રના લોકો અહીં છે, કારણ કે દરેકના પોતાના અલગ અલગ મુદ્દાઓ છે. લોકોને લાગે છે કે સરકાર તેમની માંગણીઓ સાંભળી રહી નથી. તેમને 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'માં આશા છે, જેના કારણે ઘણા લોકો આંદોલનમાં જોડાઈ રહ્યા છે." - સરાંશ, એક યુવાન પ્રદર્શનકારી.
"જનતાના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે. NEETનું પેપર ચોરાઈ ગયું હતું, અને CBSE પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિઓ થઈ હતી; છતાં, આશ્ચર્યજનક રીતે, આ બધું હોવા છતાં, કેન્દ્રીય મંત્રીએ રાજીનામું આપ્યું નથી. કાયદાના વિદ્યાર્થી તરીકે, મને લાગે છે કે અન્યાયનો સામનો કરી રહેલા યુવાનો સાથે ઊભા રહેવું મારી ફરજ છે." એક યુવાન પ્રદર્શનકારી શિવ મીણાએ જણાવ્યું હતું કે આ એક સામૂહિક લડાઈ છે; CBSE અને SSC પરીક્ષાઓમાં પણ ગેરરીતિઓ વ્યાપક છે. જ્યારે પણ કોઈ પોતાનો અવાજ ઉઠાવે છે, ત્યારે તેને અન્યાયી રીતે દબાવવામાં આવે છે, અને ED અને CBI જેવી એજન્સીઓનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું કે 2014 માં નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપને સત્તામાં લાવવામાં યુવાનોએ મદદ કરી હતી, પરંતુ હવે આ સરકારને સત્તા પરથી ઉથલાવવાનો સમય આવી ગયો છે. — સાર્થક શર્મા, એક યુવાન પ્રદર્શનકારી.